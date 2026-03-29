Весела Бабинова "скъсала синджирите" в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

29 Март, 2026 15:38 2 161 24

Актрисата споделя, че участието ѝ в шоуто силно я е изкарало от зоната ѝ на комфорт

Снимка: Facebook
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Една от най-ярките млади актриси у нас, Весела Бабинова, разкрива трудностите и емоциите зад маските в хитовото шоу "Като две капки вода“ по време на участието си в сутрешния блок "Събуди се" на Nova. Пред камерата тя споделя как преодолява стреса от живите предавания и какво е усещането да влезеш в обувките на световни икони.

Въпреки богатия си опит на театралната сцена и в киното, Бабинова признава, че участието в шоуто за имитации е съвсем различно предизвикателство. Актрисата споделя, че е очаквала превъплъщението в Адел да бъде най-трудно, но именно в този образ е успяла да се отпусне и да се наслади на сцената.

Най-големите трудности до момента са били в първия лайв заради силното притеснение и сложната хореография с нейния партньор Марио.

При образа на Риана пък е имала трудности с дишането заради динамичните движения с чадъри: "По-трудно ми беше на първия лайв, когато имах доста движения и различна постановка. С Марио, моят партньор тогава, с рязането на лук тогава и т.н. И заради притеснението. Риана също не беше лесна, защото там играех с едни чадъри и не ми оставаше дъх. При Адел успях да се отпусна и да се насладя на образа. Аз много я харесвам и исках това да си проличи.“

Стресът от конкуренцията също ѝ се е отразил - първоначалният страх дали ще успее да достигне нивото на професионалните певци в сезона.

"Аз сама си правя пътя да ми е труден - с много самокритика и напрежение. Успявам да се откъсна от очаквания, да скъсам синджирите, които ме теглят назад. Щастлива съм, че приех да съм част от този сезон. Научавам много за страховете си. Винаги избирам да ми е трудно и знаех, че няма да ми е лесно. За пръв път се сблъсквам с живото предаване".

Актрисата подчертава, че въпреки класацията и точките, най-ценното в "Сезона-Слънце“ е подкрепата между колегите зад кулисите. "Когато ги видя как са се наредили и всички са отправили поглед към мен, това страшно ме зарежда“, споделя Весела.

За жената до Владо Зомбори това е първи досег с формат на живо, което я е накарало да излезе от зоната си на комфорт. Тя признава, че се чувства щастлива от решението си да "скъса синджирите“ на собствените си очаквания и да приеме това трудно, но вълнуващо изпитание.

Освен за професионалните си вълнения, Весела Бабинова разказва и за безценните съвети, които получава от своята половинка, който е неотлъчно до нея в това приключение.

"Владо много ме подкрепя, той винаги е бил много по-спокоен и балансиран. Той ми казва: "Просто се отпусни и се забавлявай". В началото не му давах да ме гледа как репетирам, притеснявах се и от него. Той певчески е много по-напред от мен. Много ми помага и ме подкрепя."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кака

    10 5 Отговор
    Веселка "скъсала синджирите"
    на собствените си очаквания и приема
    игриви мераклии за весели моменти

    Коментиран от #3

    15:41 29.03.2026

  • 2 гръндж

    7 2 Отговор
    Весела Дядинова.

    15:47 29.03.2026

  • 3 Може

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "кака":

    И да не е чак такава овра!

    15:49 29.03.2026

  • 4 влък

    5 0 Отговор
    Първо "Наспи се",а след това "Събуди се".

    15:49 29.03.2026

  • 5 Въй

    4 1 Отговор
    "Като две капки дъжд“

    15:51 29.03.2026

  • 6 Идън

    5 3 Отговор
    ,,Скайфол,,беше най- добрата имитация до този момент от изпълненията на Весела Бабинова.Гласът на Адел е ошкурен от някои ,билки и тинктури,,- за разлика от тези на Тина- Бони Тайлър- които са дрезгави естествено и по съвсем различни причини. Човек може да се чувства победител независимо на кое стъпало в борбата за победа е.Важното е да е на стълбичката.Успех!

    16:01 29.03.2026

  • 7 Не ми ги хвали

    11 3 Отговор
    Едни и същи сурати навсякъде завинаги

    16:03 29.03.2026

  • 8 анонимен

    13 4 Отговор
    Ш0уто от култово тоя сезон стана халтурово, една голяма халтура с тия двама клоуни, постоянно ръсят глупости, предимно долнопробни обиди все едно сме в пропадало гето. Май акъла им е толкова че не разбират че копаят дъното. Журито не може да каже и една дума. А на високият клоун Геро не се разбира нищо, така бързо говори, завалено все едно е на половинка гроздова, Изглежда сценаристите им е все едно дали се разбира или не какво говорят клоуните. По добре клоуна Рачето само да говори, на него поне се разбира.

    Коментиран от #10, #12

    16:17 29.03.2026

  • 9 На тази всичко и е скъсано много отдавна

    4 6 Отговор
    Все по малко желаещи има да скъсват тази дърта кифла

    16:18 29.03.2026

  • 10 Идън

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "анонимен":

    В журито е чалгар с основно образование- едва избутан 5-ти клас и акцентиращ на своите силиконови гърди през цялото предаване до тук.Както пее Фреди- ,,The Show Must Go On,,-това шоу може да продължи без представители на чалгата . Това се случи в Гласът на България.

    Коментиран от #13

    16:24 29.03.2026

  • 11 ОнЯ

    6 1 Отговор
    Толкова се радвам, че нямам телевизор

    Коментиран от #23

    16:28 29.03.2026

  • 12 Хайде

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "анонимен":

    Стига сте завиждали,че на Халваджан му се получават нещата.Вие защо го гледате,като не ви харесва,ходете в зала "България" да слушате класическа музика.Безценна е рекламата в "Като две капки вода"Сега ще отида на театър да гледам и постановка с Бабинова.Личеше си,че е притеснена вначалото,но става все по-спокойна и добра.Пък и Халваджян винаги подкрепя хората,които са лоялни към него.И никога няма да ги злепостави. Много добро настроение носят неговите шоу програми,в този напрегнат свят.

    Коментиран от #17

    16:35 29.03.2026

  • 13 да допълня

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Идън":

    Ще цитирам неговата чуждица за това че имал,,бекграунд,,...сякаш е пял на Миланската скалА... и в Сферата на MSG...но не различава музикалните термини - гама и тоналност.

    Коментиран от #14

    16:37 29.03.2026

  • 14 Не се чудя вече

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "да допълня":

    Щом има кой да дава акъл на Путин как да води война,защо да няма кой да дава акъл на Халваджан,как да прави шоу.Около мен,всички сядаме в понеделник вечер пред телевизора и гледаме с удоволствие.Разтоварваме се .Пък Азис е самороден талант.

    Коментиран от #15

    16:48 29.03.2026

  • 15 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не се чудя вече":

    Не отричам таланта му- дори на моменти е забавен- но можеш ли да караш кола примерно само ако си самоук шофьор- не. Нали. Така е при журиращите в такива формати по света. Те непременно имат съответното образование- за да могат да оценяВАТ участниците или да имат огромни познания в областта на музиката и изобщо в изкуството.Беше много смешен на изпълнението на Пламена на песента на Систъм ъф а даун- той я чуваше за първи път ...

    Коментиран от #19

    17:31 29.03.2026

  • 16 дядовци

    1 2 Отговор
    От тяхното семейство и приятели ,вече ми идва прекалено! Малко скромност!

    Коментиран от #20

    17:58 29.03.2026

  • 17 Аребела

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хайде":

    Гледам го само, за да не пропусна, кога ще и изхвръкнат очните ябълки на ококорената журираща с детското гласченце.

    Коментиран от #18

    18:09 29.03.2026

  • 18 Кайли

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аребела":

    На мен ми е приятна.Много жени могат само да мечтая да изглеждат така- без силикон и корекции-без разголени тоалетии наврян в очите изкуствен сексапил. Тя го има естествен. По- горе имам допусната грешка- мечтаяТ.

    18:23 29.03.2026

  • 19 Не се чудя вече

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Идън":

    Това е шоу,бе човек ! Не е истинско състезание.Как зрителите оценяваме без музикално образование.Азис има слух ,което е по-важно,отколкото да си ходил на солфеж,но да не можеш да свириш или да пееш.Той си има симпатии към фолк изпълнителите и очебийно им дава по-високи оценки.Обаче е весело.

    Коментиран от #22

    18:32 29.03.2026

  • 20 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "дядовци":

    Смени тв канала ! Сега поне не е като навремето с два тв канала.

    Коментиран от #24

    18:34 29.03.2026

  • 21 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Коя е тая кака? Апетитно изглежда, дащна ли е?

    18:36 29.03.2026

  • 22 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не се чудя вече":

    Темата не е за него. Обръщението с ,,бе,, не ми допада към когото и да е.То издава недостатъчен интелект.

    18:49 29.03.2026

  • 23 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ОнЯ":

    Аз имам два. И двата са монитори. Отдавна забравих какво е това нещо - ТВ.

    18:50 29.03.2026

  • 24 кола

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Рекламата с нея,мъжа й и македонката вървят по всички канали

    19:38 29.03.2026