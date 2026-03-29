Весела Бабинова "скъсала синджирите" в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Една от най-ярките млади актриси у нас, Весела Бабинова, разкрива трудностите и емоциите зад маските в хитовото шоу "Като две капки вода“ по време на участието си в сутрешния блок "Събуди се" на Nova. Пред камерата тя споделя как преодолява стреса от живите предавания и какво е усещането да влезеш в обувките на световни икони.
Въпреки богатия си опит на театралната сцена и в киното, Бабинова признава, че участието в шоуто за имитации е съвсем различно предизвикателство. Актрисата споделя, че е очаквала превъплъщението в Адел да бъде най-трудно, но именно в този образ е успяла да се отпусне и да се наслади на сцената.
Най-големите трудности до момента са били в първия лайв заради силното притеснение и сложната хореография с нейния партньор Марио.
При образа на Риана пък е имала трудности с дишането заради динамичните движения с чадъри: "По-трудно ми беше на първия лайв, когато имах доста движения и различна постановка. С Марио, моят партньор тогава, с рязането на лук тогава и т.н. И заради притеснението. Риана също не беше лесна, защото там играех с едни чадъри и не ми оставаше дъх. При Адел успях да се отпусна и да се насладя на образа. Аз много я харесвам и исках това да си проличи.“
Стресът от конкуренцията също ѝ се е отразил - първоначалният страх дали ще успее да достигне нивото на професионалните певци в сезона.
"Аз сама си правя пътя да ми е труден - с много самокритика и напрежение. Успявам да се откъсна от очаквания, да скъсам синджирите, които ме теглят назад. Щастлива съм, че приех да съм част от този сезон. Научавам много за страховете си. Винаги избирам да ми е трудно и знаех, че няма да ми е лесно. За пръв път се сблъсквам с живото предаване".
Актрисата подчертава, че въпреки класацията и точките, най-ценното в "Сезона-Слънце“ е подкрепата между колегите зад кулисите. "Когато ги видя как са се наредили и всички са отправили поглед към мен, това страшно ме зарежда“, споделя Весела.
За жената до Владо Зомбори това е първи досег с формат на живо, което я е накарало да излезе от зоната си на комфорт. Тя признава, че се чувства щастлива от решението си да "скъса синджирите“ на собствените си очаквания и да приеме това трудно, но вълнуващо изпитание.
Освен за професионалните си вълнения, Весела Бабинова разказва и за безценните съвети, които получава от своята половинка, който е неотлъчно до нея в това приключение.
"Владо много ме подкрепя, той винаги е бил много по-спокоен и балансиран. Той ми казва: "Просто се отпусни и се забавлявай". В началото не му давах да ме гледа как репетирам, притеснявах се и от него. Той певчески е много по-напред от мен. Много ми помага и ме подкрепя."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кака
на собствените си очаквания и приема
игриви мераклии за весели моменти
10 Идън
До коментар #8 от "анонимен":В журито е чалгар с основно образование- едва избутан 5-ти клас и акцентиращ на своите силиконови гърди през цялото предаване до тук.Както пее Фреди- ,,The Show Must Go On,,-това шоу може да продължи без представители на чалгата . Това се случи в Гласът на България.
12 Хайде
До коментар #8 от "анонимен":Стига сте завиждали,че на Халваджан му се получават нещата.Вие защо го гледате,като не ви харесва,ходете в зала "България" да слушате класическа музика.Безценна е рекламата в "Като две капки вода"Сега ще отида на театър да гледам и постановка с Бабинова.Личеше си,че е притеснена вначалото,но става все по-спокойна и добра.Пък и Халваджян винаги подкрепя хората,които са лоялни към него.И никога няма да ги злепостави. Много добро настроение носят неговите шоу програми,в този напрегнат свят.
13 да допълня
До коментар #10 от "Идън":Ще цитирам неговата чуждица за това че имал,,бекграунд,,...сякаш е пял на Миланската скалА... и в Сферата на MSG...но не различава музикалните термини - гама и тоналност.
14 Не се чудя вече
До коментар #13 от "да допълня":Щом има кой да дава акъл на Путин как да води война,защо да няма кой да дава акъл на Халваджан,как да прави шоу.Около мен,всички сядаме в понеделник вечер пред телевизора и гледаме с удоволствие.Разтоварваме се .Пък Азис е самороден талант.
15 Идън
До коментар #14 от "Не се чудя вече":Не отричам таланта му- дори на моменти е забавен- но можеш ли да караш кола примерно само ако си самоук шофьор- не. Нали. Така е при журиращите в такива формати по света. Те непременно имат съответното образование- за да могат да оценяВАТ участниците или да имат огромни познания в областта на музиката и изобщо в изкуството.Беше много смешен на изпълнението на Пламена на песента на Систъм ъф а даун- той я чуваше за първи път ...
17 Аребела
До коментар #12 от "Хайде":Гледам го само, за да не пропусна, кога ще и изхвръкнат очните ябълки на ококорената журираща с детското гласченце.
18 Кайли
До коментар #17 от "Аребела":На мен ми е приятна.Много жени могат само да мечтая да изглеждат така- без силикон и корекции-без разголени тоалетии наврян в очите изкуствен сексапил. Тя го има естествен. По- горе имам допусната грешка- мечтаяТ.
19 Не се чудя вече
До коментар #15 от "Идън":Това е шоу,бе човек ! Не е истинско състезание.Как зрителите оценяваме без музикално образование.Азис има слух ,което е по-важно,отколкото да си ходил на солфеж,но да не можеш да свириш или да пееш.Той си има симпатии към фолк изпълнителите и очебийно им дава по-високи оценки.Обаче е весело.
20 Ами
До коментар #16 от "дядовци":Смени тв канала ! Сега поне не е като навремето с два тв канала.
22 Идън
До коментар #19 от "Не се чудя вече":Темата не е за него. Обръщението с ,,бе,, не ми допада към когото и да е.То издава недостатъчен интелект.
23 00014
До коментар #11 от "ОнЯ":Аз имам два. И двата са монитори. Отдавна забравих какво е това нещо - ТВ.
24 кола
До коментар #20 от "Ами":Рекламата с нея,мъжа й и македонката вървят по всички канали
