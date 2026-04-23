Започва специална седмица в "Стани богат" под надслов "Избрах България"

23 Април, 2026 17:31 723 9

Това е третото специално издание на предаването за знания

Снимки: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В краят на месец април с особено силно и лично послание идва третата специална седмица в „Стани богат“. От 27 април ефирът на bTV и любимата на зрителите телевизионна игра ще бъде посветен на хората, които са направили може би най-смелия избор – да се върнат в родината. Петте тематични епизода ще преминат под мотото „Избрах България“.

На стола на богатството ще седнат българи, чиито пътища са ги отвели далеч – към близки и далечни страни, към динамиката на големите градове, международни кариери и нови възможности. И въпреки това, след години в чужбина, те сами избират да се върнат. Не по необходимост, а по вътрешно убеждение. Това са хора, които са „опитали от света“ и са се върнали не разочаровани, а осъзнати. Хора, които доказват, че завръщането не е крачка назад, а избор със смисъл.

Водещият Ники Кънчев ще посрещне участници, които носят със себе си знания и истории „от близо и далеч“, но с ясен завършек – живот в България. Сред тях е физиотерапевт, прекарал 13 години в Катар – професионалист, достигнал върхове, но избрал да се върне там, където корените тежат повече от успеха. Зрителите ще се запознаят с 25-годишен автор на пътеписи, посетил вече 56 държави – гражданин на света, който след години работа и живот в чужбина, избира да се установи именно в България и да развива проектите си оттук. На „горещия стол“ ще седне и предприемач, живял в различни държави и говорещ седем езика, както и дама, прекарала десет години в Берлин, която ще влезе в студиото в народна носия – естествен израз на избора ѝ да се върне у дома. Зрителите ще се срещнат и с млад преподавател – едва на 22 години, със златен медал от Техническия университет София и двойна диплома от Германия и България, който вече обучава бъдещи инженери тук.

„Сърцето никога не лъже, а по-силен магнит за душата от България няма!“ – с тези думи водещият ще даде начало на специалната седмица и ще посрещне участниците, готови не само да отговарят на въпросите, но и да разкажат своите лични истории.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    6 6 Отговор
    Хора които са тръгнали за чужбина не са българи.Истинските Българи са тук.И гледаемостта ще е същата като когато играха поколението зет Мет нещо такова-НУЛЕВА.

    Коментиран от #2, #4

    17:47 23.04.2026

  • 2 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Ми кви са, китайци😂😂

    Коментиран от #5

    17:51 23.04.2026

  • 3 .....

    1 2 Отговор
    Аз съм изселена люта половин Вардарска македонка😂😂

    17:52 23.04.2026

  • 4 Моето момче

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Много хляб имаш да ядеш още… Патриотизъм не се мери в географски координати. Вазов е бил в Руската Империя като е написал “под Игото”, а после се връща в България, Раковски и той ли е бил родоостъпник? Не са истински българи, нали? Българин можеш и да си на Луната ако го носиш в себе си, а майцепродавец можеш да си дори и да си в Парламента в София, примери колкото щеш. Ай със здраве

    18:00 23.04.2026

  • 5 Дори

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от ".....":

    Китайци не са! Безродници са!

    Коментиран от #6, #7

    18:11 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Селски бек

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дори":

    Комплексарче си ти

    18:40 23.04.2026

  • 8 Страшен е този Ники пънчев

    3 0 Отговор
    По-голям манипулатор гадняр и провокатор не съм виждал, гостът се опитва да разсъждава конструктивно а той завуалира и го манипулира като опитна мишка. Има моменти в които даже не го изчаква да разбере какъв е смисълът на въпроса а го атакува директно когато гостът не му харесва.

    19:04 23.04.2026

  • 9 Писна ми от тия

    0 1 Отговор
    Айде стохс с тия кукувици, завърнали се в Българив. Беьгръбначните безидейни български медии се имтетесувст само от българи ечужбина, върнали се или плюещи ни оттсм
    Тях интетвюират, слушамме как пращали милиарди в БГ. Сегс ще изрежисират всичко в нечестното стсни богат зс да видим колко сс велики.

    00:56 24.04.2026