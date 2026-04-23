Започва специална седмица в "Стани богат" под надслов "Избрах България"

В краят на месец април с особено силно и лично послание идва третата специална седмица в „Стани богат“. От 27 април ефирът на bTV и любимата на зрителите телевизионна игра ще бъде посветен на хората, които са направили може би най-смелия избор – да се върнат в родината. Петте тематични епизода ще преминат под мотото „Избрах България“.
На стола на богатството ще седнат българи, чиито пътища са ги отвели далеч – към близки и далечни страни, към динамиката на големите градове, международни кариери и нови възможности. И въпреки това, след години в чужбина, те сами избират да се върнат. Не по необходимост, а по вътрешно убеждение. Това са хора, които са „опитали от света“ и са се върнали не разочаровани, а осъзнати. Хора, които доказват, че завръщането не е крачка назад, а избор със смисъл.
Водещият Ники Кънчев ще посрещне участници, които носят със себе си знания и истории „от близо и далеч“, но с ясен завършек – живот в България. Сред тях е физиотерапевт, прекарал 13 години в Катар – професионалист, достигнал върхове, но избрал да се върне там, където корените тежат повече от успеха. Зрителите ще се запознаят с 25-годишен автор на пътеписи, посетил вече 56 държави – гражданин на света, който след години работа и живот в чужбина, избира да се установи именно в България и да развива проектите си оттук. На „горещия стол“ ще седне и предприемач, живял в различни държави и говорещ седем езика, както и дама, прекарала десет години в Берлин, която ще влезе в студиото в народна носия – естествен израз на избора ѝ да се върне у дома. Зрителите ще се срещнат и с млад преподавател – едва на 22 години, със златен медал от Техническия университет София и двойна диплома от Германия и България, който вече обучава бъдещи инженери тук.
„Сърцето никога не лъже, а по-силен магнит за душата от България няма!“ – с тези думи водещият ще даде начало на специалната седмица и ще посрещне участниците, готови не само да отговарят на въпросите, но и да разкажат своите лични истории.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
Коментиран от #2, #4
17:47 23.04.2026
2 .....
До коментар #1 от "Коко":Ми кви са, китайци😂😂
Коментиран от #5
17:51 23.04.2026
3 .....
17:52 23.04.2026
4 Моето момче
До коментар #1 от "Коко":Много хляб имаш да ядеш още… Патриотизъм не се мери в географски координати. Вазов е бил в Руската Империя като е написал “под Игото”, а после се връща в България, Раковски и той ли е бил родоостъпник? Не са истински българи, нали? Българин можеш и да си на Луната ако го носиш в себе си, а майцепродавец можеш да си дори и да си в Парламента в София, примери колкото щеш. Ай със здраве
18:00 23.04.2026
5 Дори
До коментар #2 от ".....":Китайци не са! Безродници са!
Коментиран от #6, #7
18:11 23.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Селски бек
До коментар #5 от "Дори":Комплексарче си ти
18:40 23.04.2026
8 Страшен е този Ники пънчев
19:04 23.04.2026
9 Писна ми от тия
Тях интетвюират, слушамме как пращали милиарди в БГ. Сегс ще изрежисират всичко в нечестното стсни богат зс да видим колко сс велики.
00:56 24.04.2026