Въпрос с два верни отговора в "Стани богат" озадачи зрителите

30 Март, 2026 13:31 2 480 15

Макар отговорът на участника да беше приет за верен, според Конституцията има още един

Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

За пореден път въпрос в телевизионната игра "Стани богат“ предизвика съмнения относно коректността си и отвори дебат по тема от конституционно значение.

Участникът бе изправен пред въпроса: "Кое от изброените длъжности е на представител на изпълнителната власт в България?“, с възможни отговори: депутат, министър, президент и кмет. Представителят на Gen Z поколението Самуил Петров отговори "министър" и продължи напред.

На пръв поглед въпросът изглежда стандартен, но при по-задълбочен анализ се оказва спорен, пише plovdiv24.bg.

Според Конституцията на Република България, държавната власт се разделя на три основни клона законодателна, изпълнителна и съдебна (чл. 8). В този контекст министърът безспорно принадлежи към изпълнителната власт, което го прави логичен "верен“ отговор.

Проблемът възниква при разглеждането на ролята на кмета. Често в публичното пространство се използва терминът "местна власт“, което създава впечатление за отделна категория извън трите основни власти. Въпреки това, подобен термин не фигурира в Конституцията като самостоятелен клон на властта.

Напротив - чл. 139, ал. 1 ясно постановява: "Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.

Това означава, че кметът не просто има административни функции на местно ниво, а е изрично дефиниран като част от изпълнителната власт. С други думи, той представлява нейно териториално проявление.

Допълнително объркване може да произтича от факта, че кметът се избира пряко от гражданите, за разлика от министрите, които са част от Министерския съвет, който е колективен орган на изпълнителната власт. Въпреки различния механизъм на легитимация, това не променя конституционния статут на кмета като изпълнителен орган.

Министърът, от своя страна, също е безспорен представител на изпълнителната власт като част от правителството и разпоредител с бюджетни средства.

Президентът заема по-особена позиция. Той не принадлежи пряко към нито един от трите класически клона, макар да има определени функции с изпълнителен характер.

В крайна сметка, въпросът допуска повече от един логически защитим отговор, което го прави проблематичен от гледна точка на еднозначността, изисквана в подобен тип игри. Ако се следва строго Конституцията, кметът не може да бъде изключен от изпълнителната власт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    21 1 Отговор
    по трите твта сичко е менте

    13:36 30.03.2026

  • 2 Бай Дан

    16 1 Отговор
    Тия отдавна трябваше да си сменят името. Като излезна предаването 100000 лв бяха нещо, сега толкова струва една китайска бангия.

    13:44 30.03.2026

  • 3 Трол

    9 0 Отговор
    Ето защо този младеж се затрудни толкова много на въпроса.

    13:47 30.03.2026

  • 4 очевидец

    13 0 Отговор
    Случаят със сина на Сарафов е емблематичен за това как работи системата. Младеж на 21 години купува имоти за стотици хиляди левове, без да има един ден трудов стаж. И когато попиташ откъде са парите, отговорът е ‘от спестявания на родителите’!...

    Коментиран от #7

    13:49 30.03.2026

  • 5 истина ти казвам

    9 0 Отговор
    Е па кмета,кой да е???!!!! Ма то като видиш само кой е написал статията за....би!

    13:52 30.03.2026

  • 6 И какъв

    3 3 Отговор
    е проблема, адвокатски тълкования, не е седалише а е нерицеприятен орган....

    13:53 30.03.2026

  • 7 истина ти казвам

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    От закуски бе! Само със спестявания от закуски можеш да прогресираш у БГ! Ти като си блажил със банички кой ти е виновен?🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:55 30.03.2026

  • 8 Българин

    5 5 Отговор
    Кой е най - главният воин в битката всред Богатите Комунисти - Мързелът!
    Някой да е чувал и виждал как от Петилетка на Петилетка по времето на Бай Тодоранчо, комунистите станаха собственици на Богатството на България?
    Отговор: "Чрез Мързел от Петилетка на Петилетка"
    Робите работеха за Крепостните Комунисти на не своя собствена земя - земя станала ужким държавна и изграждаха поколения комунисти с „Пълен стомах - празна глава." - БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК, ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ на сина на цингурелата Маруца Бай Тодоранчо и в днешни времена разпродадоха всичко на тия с кръглите шапчици по безкосмените си галвички.

    13:56 30.03.2026

  • 9 Оффф

    9 3 Отговор
    Като видя снимката на боядисания, дърт Кънчев и ме втриса!

    Коментиран от #14

    14:12 30.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стани джензи

    2 0 Отговор
    Значи въпросът е трябвало да бъде кой ще стане по-богат, за един мандат.

    15:05 30.03.2026

  • 14 ТОЙ ОЩИ ЛИ Е ЕРГЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оффф":

    ИМА ЛИ ПОНЕ КОТКА У ТЯХ....

    15:09 30.03.2026

  • 15 Няма време!

    2 0 Отговор
    Стани глупак е някаква пародия тип шоу за олигo фрeни. Единственото истинско интелектуално предаване състезание беше "Минута е много".

    15:14 30.03.2026