Дара се завръща за пети път като треньор в „Гласът на България“

27 Април, 2026 12:01 739 9

Дара вече има двама победители под менторството си

Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп сензацията Дара за пети пореден път ще бъде част от треньорския състав на музикалния формат „Гласът на България“ по bTV, утвърждавайки се като едно от най-разпознаваемите и успешни лица на шоуто.

Дара, която се присъединява към формата още през 2021 г., бързо се превърна в ключова фигура в предаването, впечатлявайки както участниците, така и зрителите със своя модерен подход, енергия и усет към новите музикални таланти.

През годините тя доказва качествата си не само като артист, но и като ментор – под нейно ръководство победители в шоуто станаха Жаклин Таракчи (2022) и Славея Иванова (2024), което я нарежда сред най-успешните треньори в историята на формата.

Новият сезон на „Гласът на България“ обещава още повече емоции, силни гласове и вдъхновяващи истории, като Дара отново ще бъде сред водещите фигури, които ще превърнат талантите в бъдещи звезди. Все още има време всички, които мечтаят да стъпят на сцената на шоуто, да се запишат за кастинг на btv.bg и да се преборят за възможността да бъдат част от отбора на Дара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това маркирано то какво е?

    9 0 Отговор
    Овца или Юница?

    Коментиран от #3

    12:03 27.04.2026

  • 2 Мнение

    10 0 Отговор
    ЗАЩО НИ ЗАВИРАТЕ В ОЧИТЕ ТАКИВА КАТО ТАЯ???????
    "БАНГА РАНГА" ЛИ ВИ Е КРИТЕРИЯТ ЗА "ТРЕНЬОР"???

    12:03 27.04.2026

  • 3 провинциалист

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това маркирано то какво е?":

    Това е "Цингаманга" говеДАРА.

    12:04 27.04.2026

  • 4 Купидан

    5 0 Отговор
    Цици има тя. Нови, млечни, пресни и чудесни, като поничките, които рекламираше за Кауфланд.

    12:16 27.04.2026

  • 5 Атина Паднала

    6 0 Отговор
    Тази дебеланка нашарена с тату като картинна галерия не може да бъде никаква певица.

    12:30 27.04.2026

  • 6 До БВ

    6 0 Отговор
    Затова България е на това депедже постоянно да се лансират некъдърници,сутринта по ТВ говорят за реподпор в съдебната система ами за Бога то навсякъде е за реподбор

    12:31 27.04.2026

  • 7 Без дара

    2 0 Отговор
    Противно същество

    12:41 27.04.2026

  • 8 Бре

    2 0 Отговор
    Нахално силистренче

    12:43 27.04.2026

  • 9 смяххх

    0 0 Отговор
    Ще се заливам със смяхъ! Да ра ще е треньорка на певци и певици,вах брей!Не бре!

    12:48 27.04.2026