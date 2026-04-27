Дара се завръща за пети път като треньор в „Гласът на България“

Поп сензацията Дара за пети пореден път ще бъде част от треньорския състав на музикалния формат „Гласът на България“ по bTV, утвърждавайки се като едно от най-разпознаваемите и успешни лица на шоуто.
Дара, която се присъединява към формата още през 2021 г., бързо се превърна в ключова фигура в предаването, впечатлявайки както участниците, така и зрителите със своя модерен подход, енергия и усет към новите музикални таланти.
През годините тя доказва качествата си не само като артист, но и като ментор – под нейно ръководство победители в шоуто станаха Жаклин Таракчи (2022) и Славея Иванова (2024), което я нарежда сред най-успешните треньори в историята на формата.
Новият сезон на „Гласът на България“ обещава още повече емоции, силни гласове и вдъхновяващи истории, като Дара отново ще бъде сред водещите фигури, които ще превърнат талантите в бъдещи звезди. Все още има време всички, които мечтаят да стъпят на сцената на шоуто, да се запишат за кастинг на btv.bg и да се преборят за възможността да бъдат част от отбора на Дара.
