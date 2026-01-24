Новини
Любопитно »
106-годишен китаец отпразнува рождения си ден във фитнеса (ВИДЕО)

24 Януари, 2026 13:59 452 0

  • столетник-
  • рожден ден-
  • 100-годишен-
  • фитнес-
  • спорт

Столетникът Джеймс Чоу е доктор на инженерните науки, роден в Китай

106-годишен китаец отпразнува рождения си ден във фитнеса (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

106-годишен жител на Хавай отпразнува рождения си ден с тренировка във фитнеса, съобщи Hawaii News Now.

Д-р Джеймс Чоу е роден в Китай през 1920 г. След войната работи в захарна плантация на Мауи, а през 50-те години на миналия век се премества в Оаху. По-късно става професор по инженерство в Хавайския университет в Маноа.

Чоу се пенсионира на 68 години, но скоро след това му е поставена диагнозата диабет. Когато чува в какво състояние е здравето му, започва редовно да ходи на фитнес и продължава да го прави оттогава. Пропуснал е ходенето до фитнеса само на Коледа. Той вярва, че упражненията са тайната на дълголетието му.

Чоу спазва просто меню: яде тофу, ориз и други подобни азиатски ястия.


