106-годишен китаец отпразнува рождения си ден във фитнеса (ВИДЕО)

106-годишен жител на Хавай отпразнува рождения си ден с тренировка във фитнеса, съобщи Hawaii News Now.
Д-р Джеймс Чоу е роден в Китай през 1920 г. След войната работи в захарна плантация на Мауи, а през 50-те години на миналия век се премества в Оаху. По-късно става професор по инженерство в Хавайския университет в Маноа.
Чоу се пенсионира на 68 години, но скоро след това му е поставена диагнозата диабет. Когато чува в какво състояние е здравето му, започва редовно да ходи на фитнес и продължава да го прави оттогава. Пропуснал е ходенето до фитнеса само на Коледа. Той вярва, че упражненията са тайната на дълголетието му.
Чоу спазва просто меню: яде тофу, ориз и други подобни азиатски ястия.
At 106 years old, Dr. James Chou chose to do what he does nearly every day of the week, head to the Pearl City 24 Hour Fitness for a workout.— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) January 15, 2026
