Меган Маркъл пусна нова СНИМКА с дъщеря си от принц Хари, но пак скри лицето й

Херцогинята Меган Маркъл публикува снимка с дъщеря си Лилибет и принц Хари, съобщи Elle.

Бившата актриса показа редки фотоси с детето, чието лице 44-годишната майка все още крие. Лилибет беше облечена в бежова лятна рокля и помагаше на майка си да пълни лейка.

В края на февруари херцогът и херцогинята на Съсекс, заедно с делегация на СЗО, посетиха център за борба с наркоманиите и фондация за човешко развитие в Аман.

Преди това Меган Маркъл и принц Хари присъстваха на баскетболен мач на звездите на НБА в Съединените щати. По време на събитието херцогинята публично прегръщаше съпруга си, което даде повод да бъде обвинена в "неискреност" от потребителите на социалните мрежи.