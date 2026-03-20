Меган Маркъл пусна нова СНИМКА с дъщеря си от принц Хари, но пак скри лицето й

Херцогинята Меган Маркъл публикува снимка с дъщеря си Лилибет и принц Хари, съобщи Elle.
Бившата актриса показа редки фотоси с детето, чието лице 44-годишната майка все още крие. Лилибет беше облечена в бежова лятна рокля и помагаше на майка си да пълни лейка.
В края на февруари херцогът и херцогинята на Съсекс, заедно с делегация на СЗО, посетиха център за борба с наркоманиите и фондация за човешко развитие в Аман.
Преди това Меган Маркъл и принц Хари присъстваха на баскетболен мач на звездите на НБА в Съединените щати. По време на събитието херцогинята публично прегръщаше съпруга си, което даде повод да бъде обвинена в "неискреност" от потребителите на социалните мрежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кастроли
Коментиран от #4
08:20 20.03.2026
2 Леле...
08:26 20.03.2026
3 Абе да бе
08:39 20.03.2026
4 Абе
До коментар #1 от "кастроли":Тва да пълниш куха лейка...
08:41 20.03.2026
5 Голяма неможачка
Горкият Хари, съжалявам го.
09:15 20.03.2026