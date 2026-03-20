Емануела ядоса мрежата с имитация на Джейсън Деруло (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Емануела предизвика бурна вълна от коментари в мрежата, но не заради разпродадения си концерт в Арена 8888, а заради снимка, създадена с помощта на изкуствен интелект. Феновете на певицата и онлайн потребители се възмутиха не само заради липсата на старание на изпълнителката да заснеме фотосесия, щом ще прави мащабен концерт, но и заради пълното копиране на кадър на американската поп звезда Джейсън Деруло.
Въпросната снимка е обложка на албума му The Last Dance, пуснат в началото на тази година. Е, Емануела толкова се е вдъхновила, че просто е помолила изкуственият интелект да замени звездата с нея, а от екипа ѝ не са се постарали по никакъв начин да променят стилистиката.
Под публикацията не закъсняха и критични мнения, част от които бяха директни и безкомпромисни:
"Като имат липса на въображение, ще копират… вместо да измислят нещо ново.", "Е, нейният мозък не може да сътвори това…"
"Никой не е копирал, това е просто популярен AI стил в момента. Ефектите са на един клик разстояние или по скоро и двамата са копирали от Терминатор 2 (T-1000). Нищо ново под слънцето!", пишат други коментиращи.
Други пък използват защитата на любимката си, че всички чалгаджийки копират, така че може и не е голяма работа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:32 20.03.2026
2 ЕстетЪ
Коментиран от #3
12:33 20.03.2026
3 Емил Димитров
До коментар #2 от "ЕстетЪ":Моя страна, моя България !
12:36 20.03.2026
9 Не, че нещо, ама...
Коментиран от #10
12:49 20.03.2026
10 Не, че нещо, ама...
До коментар #9 от "Не, че нещо, ама...":...и да допълня само....когато беше запитан от муз.журналист Камила Йонг дали използва песен от чужда държава,той отговори,че песента е авторска.
12:52 20.03.2026
