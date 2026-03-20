Емануела ядоса мрежата с имитация на Джейсън Деруло (СНИМКИ)

20 Март, 2026 12:29 656 11

Макар концертът ѝ да се изкупи за близо 6 часа, мрежата не пренебрегна това, че промо снимката е едно към едно с кадър на певеца

Снимки: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Емануела предизвика бурна вълна от коментари в мрежата, но не заради разпродадения си концерт в Арена 8888, а заради снимка, създадена с помощта на изкуствен интелект. Феновете на певицата и онлайн потребители се възмутиха не само заради липсата на старание на изпълнителката да заснеме фотосесия, щом ще прави мащабен концерт, но и заради пълното копиране на кадър на американската поп звезда Джейсън Деруло.

Въпросната снимка е обложка на албума му The Last Dance, пуснат в началото на тази година. Е, Емануела толкова се е вдъхновила, че просто е помолила изкуственият интелект да замени звездата с нея, а от екипа ѝ не са се постарали по никакъв начин да променят стилистиката.

Под публикацията не закъсняха и критични мнения, част от които бяха директни и безкомпромисни:

"Като имат липса на въображение, ще копират… вместо да измислят нещо ново.", "Е, нейният мозък не може да сътвори това…"

"Никой не е копирал, това е просто популярен AI стил в момента. Ефектите са на един клик разстояние или по скоро и двамата са копирали от Терминатор 2 (T-1000). Нищо ново под слънцето!", пишат други коментиращи.

Други пък използват защитата на любимката си, че всички чалгаджийки копират, така че може и не е голяма работа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Мислите си женицата знае, кой е Джейсън Деруло, просто AI е видял обща прилика я родствена, я полова и е наложил един и същи филтер.

    12:32 20.03.2026

  • 2 ЕстетЪ

    5 1 Отговор
    То ще е чудо,ако някой български артист, измисли нещо,без да е копирано.

    Коментиран от #3

    12:33 20.03.2026

  • 3 Емил Димитров

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕстетЪ":

    Моя страна, моя България !

    12:36 20.03.2026

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Коя е Емануела? Кой е Джвйсън някой си?

    12:39 20.03.2026

  • 5 Няма

    2 0 Отговор
    спасение от чалгата. Явно си заслужаваме съдбата.

    12:41 20.03.2026

  • 6 в кратце

    0 0 Отговор
    Ядосала е баба си!

    12:44 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не, че нещо, ама...

    0 0 Отговор
    Джейсън Деруло стана звезда с песента Breathing, която използва хоровото пеене на българската песен "Пиленце пее" в изпълнение на Женският вокален ансамбъл "Мистерията на българските гласове ".Не,че нещо, ама...

    Коментиран от #10

    12:49 20.03.2026

  • 10 Не, че нещо, ама...

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не, че нещо, ама...":

    ...и да допълня само....когато беше запитан от муз.журналист Камила Йонг дали използва песен от чужда държава,той отговори,че песента е авторска.

    12:52 20.03.2026

  • 11 Питане

    1 0 Отговор
    Чии джуки са по-големи ?

    12:56 20.03.2026