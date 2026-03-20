Емануела ядоса мрежата с имитация на Джейсън Деруло (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Емануела предизвика бурна вълна от коментари в мрежата, но не заради разпродадения си концерт в Арена 8888, а заради снимка, създадена с помощта на изкуствен интелект. Феновете на певицата и онлайн потребители се възмутиха не само заради липсата на старание на изпълнителката да заснеме фотосесия, щом ще прави мащабен концерт, но и заради пълното копиране на кадър на американската поп звезда Джейсън Деруло.

Въпросната снимка е обложка на албума му The Last Dance, пуснат в началото на тази година. Е, Емануела толкова се е вдъхновила, че просто е помолила изкуственият интелект да замени звездата с нея, а от екипа ѝ не са се постарали по никакъв начин да променят стилистиката.

Под публикацията не закъсняха и критични мнения, част от които бяха директни и безкомпромисни:

"Като имат липса на въображение, ще копират… вместо да измислят нещо ново.", "Е, нейният мозък не може да сътвори това…"

"Никой не е копирал, това е просто популярен AI стил в момента. Ефектите са на един клик разстояние или по скоро и двамата са копирали от Терминатор 2 (T-1000). Нищо ново под слънцето!", пишат други коментиращи.

Други пък използват защитата на любимката си, че всички чалгаджийки копират, така че може и не е голяма работа.