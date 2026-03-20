Пиленцето от Монако Нина разказа как са се сприятелили с Филип Плейн (ВИДЕО)

20 Март, 2026 13:31 1 071 10

Нина Димитрова е отпадналата звезда от "Hell's Kitchen" тази седмица

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува отпадналата тази седмица знаменитост от звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - колоритната Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако. В разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за живота между лукса на Ривиерата, социалните мрежи и неочакваното си кулинарно приключение в Кухнята на Ада.

Нина влиза в Hell’s Kitchen с ясната идея да се учи от най-добрия - шеф Виктор Ангелов. Самата тя признава с чувство за хумор, че не е от хората, които прекарват много време в кухнята. Дори казва откровено, че до участието си в предаването почти не е готвила по рецепти, тъй като с половинката ѝ по-често предпочитат луксозните ресторанти.

Въпреки това тя приема преживяването като ценен урок. Според нея участието ѝ е било „50 на 50“, но именно там се е научила на дисциплина, бързи реакции и работа под напрежение. Нина споделя, че само за ден е успяла да научи менюто наизуст, а най-лесната станция за нея е била тази със стартерите. Най-трудни обаче остават месото, рибата и сосовете - истинско предизвикателство за човек без сериозен опит в професионална кухня.

Пиленцето от Монако не крие, че не съжалява за отпадането си и дори смята, че може би е трябвало да си тръгне по-рано. Според нея някои ситуации в кухнята са били леко преувеличени, но това е част от динамиката на формата. Най-забавният момент за нея остава ситуацията, в която Нора Недкова предизвиква истински пожари в кухнята.

Нина разказва и откъде идва популярният ѝ онлайн прякор „Пиленцето от Монако“. Животът ѝ от години е свързан с Френската ривиера, където заедно със съпруга си живеят и работят. Двамата се запознават преди десет години в пловдивска дискотека и само няколко месеца по-късно се женят. Днес споделят общ живот между България и Монако, а половинката ѝ е човекът, който готви много по-добре от нея - особено когато става дума за риба и скара.

В разговора Нина признава, че социалните мрежи често създават погрешна представа за хората. „Аз съм коренно различна от това, което представям онлайн“, казва тя и споделя, че преди време е преминала през труден период с паник атаки заради натиска и хейт коментарите в интернет. Никога не е целяла да стане известна - просто е обичала да снима видеа и да споделя моменти от живота си.

Тя не крие, че обработва снимките си, но според нея това е част от дигиталния свят, в който всички търсят перфектната визия. В същото време обича да чете психологическа литература и да работи върху себе си - нещо, което ѝ помага да остане по-устойчива на негативните реакции.

Любопитен детайл е, че кулинарията присъства в семейството ѝ много преди Hell’s Kitchen. Баща ѝ е професионален готвач с над 40 години опит. Именно той първоначално е бил скептичен към участието ѝ във формата, както и останалите членове на семейството, които са били убедени, че ще отпадне още първа.

Нина говори и за стандартите на живота по света, за разликата между луксозните хотели и ежедневието на Ривиерата, както и за това защо според нея хората в България често са по-негативно настроени.

След края на Hell’s Kitchen тя казва, че най-близка ще ѝ остане Нора Недкова. А ако трябва да прогнозира победителя този сезон, Нина смята, че титлата ще бъде между Славена Вътова и Тото.

Как се е запознала с дизайнера Филип Плейн? Тази история, която вълнува доста от последователите на пиленцета от Монако, също бе разказана от Нина и всичко започва като на филм - с пищно и луксозно парти.

 


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мнение

    15 0 Отговор
    За къв ни занимавате с тая???

    13:41 20.03.2026

  • 3 Надупен Нарадев

    6 0 Отговор
    Тези цигьни ни се представят като модел за подражание. А трябваше отдавна обществото да ги е превърнало в пpoсяци както тризначките от Бай ти Брадър.

    13:52 20.03.2026

  • 4 Фара

    5 0 Отговор
    Боли ме фара за тия неандерталци.

    13:56 20.03.2026

  • 5 Камион

    8 0 Отговор
    Били приятели с ФП, ама той не знаел.

    13:56 20.03.2026

  • 6 КВО ПИЛЕ

    10 0 Отговор
    МОЖЕ ДА Е ТАЗИ КОКОШКА.БОЖЕ ,БОЖЕ

    14:02 20.03.2026

  • 7 АЛОООУ

    8 0 Отговор
    А Филип Плейн знае ли ...? или тая си говори какво и падне

    14:06 20.03.2026

  • 8 Молба

    5 0 Отговор
    Факти,дайте координати на тая от снимката,че имам проблеми с птиците на нивата,а това лице ще им вземе страха
    и ще съм щастлив! Ако иска да си облече и яке на Филип Плейн за подсилване на ефекта! Благодаря предварително. А и ако може ,когато публикувайте такива снимки да става рано сутрин,ще ми помогне да се разсънвам по-бързо

    14:12 20.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 беги беги

    1 0 Отговор
    Измислени геройчета🤣

    14:39 20.03.2026