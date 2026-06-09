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Боби Манекена се похвали, че гледа Формула 1 с Мика Хакинен (СНИМКА+ВИДЕО)

Боби Манекена се похвали, че гледа Формула 1 с Мика Хакинен (СНИМКА+ВИДЕО)

9 Юни, 2026 12:01 1 195 13

  • мика хакинен-
  • боби манекена-
  • монако-
  • гран при-
  • пиленцата от монако

Едно от Пиленцата от Монако сподели кадри от преживяването

Боби Манекена се похвали, че гледа Формула 1 с Мика Хакинен (СНИМКА+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Боби Манекена - едната половинка от Пиленцата от Монако, се похвали, че е имал привилегията да седи до легендата от Формула 1 Мика Хакинен по време на Гран При на Монако.

"Гледаме си ние Формула 1 с Мика Хакинен", пише Боби Манекена към снимка, споделена в профила му в Инстаграм. По-късно той сподели и видео, към което написа: "Гледаме си F1 с Мика Хакинен от най-големият круизен кораб!"

Припомняме, че Мика Хакинен е бивш пилот от Формула 1, световен шампион за 1998 и 1999 г. След оттеглянето му от състезателната кариера той пази личния си живот далеч от общественото полезрение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    10 0 Отговор
    По-скоро го е возил до и от хотела.

    12:08 09.06.2026

  • 3 Нека да пиша

    11 0 Отговор
    Този е толкова тъпо и ограничено съкество ,също и жена му-мис целулит.

    12:10 09.06.2026

  • 4 Лисанчо

    7 0 Отговор
    Лъже и маже! Мика си има цял хотел и от там гледа Формула 1 а не от кораб дето нищо не виждаш!
    Бедничко оскубано пиленце миещо чинии на кораба!

    Коментиран от #5

    12:12 09.06.2026

  • 5 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лисанчо":

    Пиленцето мие и чисти, тоя върти геврека по цял ден.

    12:17 09.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Носил

    5 0 Отговор
    му е куфарите на Мика !

    12:22 09.06.2026

  • 8 Сила

    6 0 Отговор
    Това същество ако се титулува Боби Манекена , то би трябвало да има и Бойко Смелчагата , Пеевски Бодибилдъра и Ахмед Белия лебед ....

    12:24 09.06.2026

  • 9 Трикракия махараджа

    0 0 Отговор
    Хуйа ми да барате.

    12:27 09.06.2026

  • 10 Зоя кавалкова

    1 0 Отговор
    На един негър консул на Америка е Гърция му изпих млечните страсти

    12:33 09.06.2026

  • 11 Кой е Мика

    0 0 Отговор
    Ние знаем, но кой е Манекена?

    12:40 09.06.2026

  • 12 Въпрос с повишена трудност

    0 0 Отговор
    Кой е Мика Хакинен всички, знаят, ама да дадете инфо за тази звезда Боби Манекена.

    12:48 09.06.2026

  • 13 Тома

    0 0 Отговор
    Боби е доволен защото Мика му го хакинен

    13:06 09.06.2026