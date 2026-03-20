Робот-работник излезе извън контрол в заведение в Калифорния (ВИДЕО)

Инцидент с хуманоиден робот в Сан Хосе, Калифорния, привлече вниманието не само на очевидците, но и на технологичната общност, след като демонстрация в китайски ресторант се превърна в неочаквано напрегната ситуация. Машината-танцьор, представена като част от иновативна атракция за клиенти, внезапно проявила непредвидимо поведение, предизвиквайки смут сред десетки посетители.

По данни на свидетели, роботът започнал да размахва механичните си крайници, да удря маси и да разпилява предмети, включително храна и прибори. Сцената бързо ескалирала, а персоналът се изправил пред затруднения при овладяването на ситуацията, тъй като устройството не разполагало с леснодостъпен механизъм за аварийно изключване. В крайна сметка няколко служители успели да го задържат физически, докато системата бъде деактивирана дистанционно чрез мобилно приложение.

A dancing humanoid robot got a little too funky during a performance in Cupertino, California and had to be restrained by staff after knocking items off a table. pic.twitter.com/nZQsGoFHn6 — ABC News (@ABC) March 19, 2026

При инцидента не са регистрирани пострадали, но щетите в заведението и реакциите на присъстващите – вариращи от паника до нервен смях – подчертават чувствителността на темата. Кадри от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи, където предизвикаха както хумористични реакции, така и сериозни дискусии.

Случаят съвсем не е единичен. През изминалата седмица още един хуманоиден робот уплаши възрастна жена, разхождаща се по улиците на Макао, Китай, заради което трябваше да бъде "задържан" от полицията.

Специалисти отбелязват, че липсата на ясни и бързи механизми за аварийно спиране остава един от ключовите рискове при подобни демонстрации. Освен техническите аспекти, въпросът за регулацията също става все по-актуален, особено в контекста на навлизането на роботи в ежедневни среди като ресторанти, търговски обекти и обществени събития.