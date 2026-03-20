Робот-работник излезе извън контрол в заведение в Калифорния (ВИДЕО)

20 Март, 2026 16:29 1 791 19

Хуманоидният робот започнал да хвърля храна и да блъска маси

Робот-работник излезе извън контрол в заведение в Калифорния (ВИДЕО) - 1
Кадър: X
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инцидент с хуманоиден робот в Сан Хосе, Калифорния, привлече вниманието не само на очевидците, но и на технологичната общност, след като демонстрация в китайски ресторант се превърна в неочаквано напрегната ситуация. Машината-танцьор, представена като част от иновативна атракция за клиенти, внезапно проявила непредвидимо поведение, предизвиквайки смут сред десетки посетители.

По данни на свидетели, роботът започнал да размахва механичните си крайници, да удря маси и да разпилява предмети, включително храна и прибори. Сцената бързо ескалирала, а персоналът се изправил пред затруднения при овладяването на ситуацията, тъй като устройството не разполагало с леснодостъпен механизъм за аварийно изключване. В крайна сметка няколко служители успели да го задържат физически, докато системата бъде деактивирана дистанционно чрез мобилно приложение.

При инцидента не са регистрирани пострадали, но щетите в заведението и реакциите на присъстващите – вариращи от паника до нервен смях – подчертават чувствителността на темата. Кадри от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи, където предизвикаха както хумористични реакции, така и сериозни дискусии.

Случаят съвсем не е единичен. През изминалата седмица още един хуманоиден робот уплаши възрастна жена, разхождаща се по улиците на Макао, Китай, заради което трябваше да бъде "задържан" от полицията.

Специалисти отбелязват, че липсата на ясни и бързи механизми за аварийно спиране остава един от ключовите рискове при подобни демонстрации. Освен техническите аспекти, въпросът за регулацията също става все по-актуален, особено в контекста на навлизането на роботи в ежедневни среди като ресторанти, търговски обекти и обществени събития.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    Гледах некъде по интернедите един робот как се совна и умрех да са хилим. И оно на неква демонстрация стана сакатлъка.

    16:33 20.03.2026

  • 2 Сила

    11 13 Отговор
    Прилича на Костя Копейкин ...по реакции и поведение !

    Коментиран от #6, #10, #11

    16:33 20.03.2026

  • 3 виц

    13 2 Отговор
    Един робот изпуснал сапуна в банята и на дисплея излезнало съобщение:
    - Открит е нов хардуеър.

    16:33 20.03.2026

  • 4 Бай онзи

    18 0 Отговор
    Ще стане страшно,ако такива човешки творения се докопат до оръжия.Тогава филмите ще са като детска игра.

    Коментиран от #15

    16:36 20.03.2026

  • 7 Митьо джибрата

    8 0 Отговор
    Опънал му е няколко сакета ...

    16:43 20.03.2026

  • 8 Марооуу

    6 0 Отговор
    С тази статия,и видео ставаш еднолично фаворит за награда "Пулисър" ,продължавай все така. Ти си нашата гордост. Благодаря ти за цялото време и творчество.

    16:43 20.03.2026

  • 9 Мъдьо

    5 0 Отговор
    Пак добре, че не е сервирал мамули царевица.

    16:44 20.03.2026

  • 11 Запазената марка

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    ...на Костя ,е винаги ,кога излезе на трибуната е да си закопчава копчето на сакото,нещо ,което колегата му Петров и да иска ,не може да направи по...разбираеми причини .

    Коментиран от #13

    16:49 20.03.2026

  • 12 Руски робот

    3 2 Отговор
    Направо паднах от изумление !

    16:58 20.03.2026

  • 13 Мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Запазената марка":

    Кви копчета бе ппдб-ецо?!
    Вие сектантите освен задните си еднополови части, "закопчавате" и тези на децата (все още безнаказано)!!!

    Коментиран от #17

    17:09 20.03.2026

  • 14 Рано

    6 0 Отговор
    ил късно роботите и изкуственият интелект ще видят сметката на създателя си, човека.

    17:10 20.03.2026

  • 15 Отдавна се ползват за тази цел

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай онзи":

    Американската фирма Boston Dynamics още преди 10 години разработи роботи,
    които ще се ползват от военните и полицията. Дори бяха пуснали един техен робот
    от серията Атлас да патрулира, но местните жители пуснаха петиция и го прибраха.

    Най-успешни в последно време са китайците - има една фирма, която успешно е разработила
    синхронизирана група от биещи се роботи, които един по един побеждават хора на таекуондо.

    Бъдещето изобщо не е оптимистично защото дронове-роботи като групи ще ги пускат да изпълняват
    определена задача.

    17:34 20.03.2026

  • 16 виш

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Покажи":

    пот йоргана на ма ма си

    17:39 20.03.2026

  • 17 един петрохан ли искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    или 3 ?

    17:41 20.03.2026

  • 18 Грамофон свири, майка плаче

    0 0 Отговор
    Алкохола не прощава на никого...майтапа настрана...Терминатор ще се окаже лоша реалност

    18:05 20.03.2026

  • 19 НАКЗР

    0 0 Отговор
    Ние, от Националната агенция за контрол и защита на роботите, категорично възразяваме срещу този пример за непредизвикано насилие на агресивни хора към наш сертифицирано миролюбив член!
    Предстоят съдебни искове срещу насилниците!

    18:05 20.03.2026