Наталия Симеонова и дъщеря й обраха погледите на светско събитие – видимо по-слаби и сияещи

След като Наталия Симеонова най-накрая пречупи дългогодишната си битка с килограмите, ефектът се оказа… заразителен. Щерката ѝ Виктория също е минала на "режим топене“ и резултатите вече са повече от видими.



Двете се появиха на светско събитие в София и буквално обраха погледите – видимо по-слаби, сияещи и в отлично настроение. "Феята на любовта“ не изневери на стила си – усмихната, земна и готова за разговор с всеки, който се приближи. А до нея – новата, по-вталена версия на Вики, пише Intrigi.bg.



По информация от светските среди, Наталия Симеонова е свалила поне 20 килограма, след като е прибегнала до популярните инжекции, който в последно време се превърна в хит сред родните звезди. Дългите години с диети без траен ефект вече са зад гърба ѝ, а трансформацията ѝ е повече от очевидна.



Но истинската изненада идва от дъщеря ѝ. Виктория, която винаги е била по-закръглена, също е стопила около 10 килограма. И макар да няма официално потвърждение, в светските среди упорито се говори, че и тя е последвала примера на майка си и е заложила на същия метод.



Връзката между двете винаги е била силна, но сега сякаш са още по-синхронизирани – не само емоционално, но и визуално. А за Наталия Симеонова ролята на майка остава над всичко. Дъщеря ѝ Виктория – плод на любовта ѝ с Денис Ризов – продължава да е центърът на света ѝ.



Междувременно Вики върви уверено по своя път. Тя е част от трио "Фида“, заедно с Калина Андреева и Симона Станоева – формация, която впечатли зрителите в "Гласът на България" и дори получи "супер пас“ от Графа още на кастингите.

Фолклорът се оказва не просто сцена, а мисия за Виктория – една от причините да остане в България, въпреки че е родена в САЩ. И макар животът на Наталия Симеонова да е разделен между две държави, едно остава непроменено – всичко се върти около семейството.