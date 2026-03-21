Лили Колинс отбеляза 37-ия си рожден ден в уютна семейна атмосфера (СНИМКИ)

21 Март, 2026 13:38 388 2

Съпругът й Чарли Макдауъл публикува в Instagram снимка на Лили и Тове, придружена с топли думи

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната актриса Лили Колинс, позната на милиони зрители с ролята си в хитовия сериал „Емили в Париж“, посрещна своя 37-и рожден ден, заобиколена от най-скъпите си хора – съпруга си Чарли Макдауъл и малката им дъщеря Тове. Щастливото семейство сподели специалния момент далеч от светлините на прожекторите, а трогателен кадър от празника бързо обиколи социалните мрежи.

Чарли Макдауъл, който е не само съпруг, но и талантлив фотограф, публикува в Instagram снимка на Лили и Тове, придружена с топли думи:

„Честит рожден ден на най-прекрасната съпруга и майка! Обичаме те безкрайно!“


Пожеланието му предизвика вълна от поздравления и мили коментари от фенове и приятели на звездната двойка.

Само преди няколко седмици Лили Колинс се появи на премиерата на петия сезон на „Емили в Париж“, където отново прикова вниманието на медиите с елегантния си стил и чаровна усмивка. Дъщерята на легендарния музикант Фил Колинс неведнъж е била засичана от папараци по улиците на френската столица, където често съчетава работните си ангажименти с приятни семейни разходки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 империалист

    
    Много е хубавка Лили Колинс,но фигуративно прилича на 15-годишно моме.

    13:43 21.03.2026

  2 хараре

    
    Какво означава това име Тове?

    13:44 21.03.2026