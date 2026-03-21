Лили Колинс отбеляза 37-ия си рожден ден в уютна семейна атмосфера (СНИМКИ)

Известната актриса Лили Колинс, позната на милиони зрители с ролята си в хитовия сериал „Емили в Париж“, посрещна своя 37-и рожден ден, заобиколена от най-скъпите си хора – съпруга си Чарли Макдауъл и малката им дъщеря Тове. Щастливото семейство сподели специалния момент далеч от светлините на прожекторите, а трогателен кадър от празника бързо обиколи социалните мрежи.

Чарли Макдауъл, който е не само съпруг, но и талантлив фотограф, публикува в Instagram снимка на Лили и Тове, придружена с топли думи:

„Честит рожден ден на най-прекрасната съпруга и майка! Обичаме те безкрайно!“

Пожеланието му предизвика вълна от поздравления и мили коментари от фенове и приятели на звездната двойка.

Само преди няколко седмици Лили Колинс се появи на премиерата на петия сезон на „Емили в Париж“, където отново прикова вниманието на медиите с елегантния си стил и чаровна усмивка. Дъщерята на легендарния музикант Фил Колинс неведнъж е била засичана от папараци по улиците на френската столица, където често съчетава работните си ангажименти с приятни семейни разходки.

