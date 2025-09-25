Жена от Ямайка навърши 100 г. и посочи любимата си ежедневна напитка

Жена от Ямайка отпразнува 100-ия си рожден ден и разкри тайната на дълголетието си, пише Jamaica Star.

Силвани Уокър е родена на 17 септември 1925 г. в енорията Санта Катарина. Тя произхожда от много бедно семейство, където се храни само два пъти на ден. През всичките си ученически години Уокър има само два комплекта дрехи - един за училище и един за църква. През 1961 г. тя и съпругът ѝ заминават за Обединеното кралство в търсене на по-добър живот.

Там Уокър работи дълги години в болници като перачка, след това като готвачка, спестявайки пари. През 1999 г. се пенсионира, завръща се в Ямайка и успява да купи земя и да построи къща. Тя отдава дълголетието си на доброто възпитание, което е получила от родителите си, и на любимата си напитка.

„Живей в любов, мир, не създавай проблеми на никого и пийвай по три чаши чай Тетли всеки ден“, съветва столетницата.

Четири поколения от семейството на Уокър се събраха, за да я поздравят за годишнината ѝ. Тя има четири деца, 17 внуци, 39 правнуци и 30 праправнуци.

„Аз съм истинска кралица“, пошегува се Уокър, след като преброи всички събрани потомци.