Новини
Любопитно »
Жена от Ямайка навърши 100 г. и посочи любимата си ежедневна напитка

Жена от Ямайка навърши 100 г. и посочи любимата си ежедневна напитка

25 Септември, 2025 08:18 1 023 5

  • 100 г.-
  • столетница-
  • силвани уокър-
  • рожден ден-
  • напитка

„Живей в любов, мир, не създавай проблеми на никого и пийвай по три чаши чай Тетли всеки ден“, съветва столетницата

Жена от Ямайка навърши 100 г. и посочи любимата си ежедневна напитка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жена от Ямайка отпразнува 100-ия си рожден ден и разкри тайната на дълголетието си, пише Jamaica Star.

Силвани Уокър е родена на 17 септември 1925 г. в енорията Санта Катарина. Тя произхожда от много бедно семейство, където се храни само два пъти на ден. През всичките си ученически години Уокър има само два комплекта дрехи - един за училище и един за църква. През 1961 г. тя и съпругът ѝ заминават за Обединеното кралство в търсене на по-добър живот.

Жена от Ямайка навърши 100 г. и посочи любимата си ежедневна напитка

Там Уокър работи дълги години в болници като перачка, след това като готвачка, спестявайки пари. През 1999 г. се пенсионира, завръща се в Ямайка и успява да купи земя и да построи къща. Тя отдава дълголетието си на доброто възпитание, което е получила от родителите си, и на любимата си напитка.

„Живей в любов, мир, не създавай проблеми на никого и пийвай по три чаши чай Тетли всеки ден“, съветва столетницата.

Четири поколения от семейството на Уокър се събраха, за да я поздравят за годишнината ѝ. Тя има четири деца, 17 внуци, 39 правнуци и 30 праправнуци.

„Аз съм истинска кралица“, пошегува се Уокър, след като преброи всички събрани потомци.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1480

    1 0 Отговор
    жинать да не се казва Чат ГПТ
    🐔🦃🐦🐤

    08:19 25.09.2025

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...оставяйки впечатление с чувство за хумор и самоувереност.

    08:25 25.09.2025

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Пием и повече чай, живеем в любов и нищо никому не сме направили.

    08:29 25.09.2025

  • 4 Мъж

    0 0 Отговор
    Чалма мошенничката нали е много по укриването , ся ще я укрият в село Долна рибница до края на живота и с козите и овците

    08:30 25.09.2025

  • 5 просто факти прости факти

    1 0 Отговор
    4 деца размножили се по 5-6 и сигурно в Англия, барабар с правнуците. Това е повече от населението на едно българско село. Кога ще ги стигнем ямайците?!...Не върви на добре света. Хем бедни, хем се мултиплицират, а де?

    08:37 25.09.2025