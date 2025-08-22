5 начина да намалим косопада

Сертифицираният трихолог и основател на клиниката Advanced Trichology Уилям Гауниц от Калифорния, САЩ, посочи пет начина за намаляване на косопада, пише New York Post.

Първо, експертът съветва да се стои на слънце 15 минути без да се нанася SPF /слънцезащитен фактор/. Според него това ще помогне за получаването на необходимото количество витамин D3, който участва във формирането на клетките, от които се развиват космените фоликули.

Специалистът препоръчва масажиране на скалпа преди душ. Това ще подобри кръвообращението, ще разруши калциевите отлагания и ще премахне излишния себум, който може да причини вреда, когато се натрупа. Също така трябва своевременно да отстранявате замърсяванията от скалпа.

„Мийте косата си поне на всеки 48 часа със здравословен шампоан, който съдържа антимикробно масло, като масло от семки на грейпфрут, розмарин, чаено дърво или мащерка“, каза експертът.

В допълнение, Гауниц говори за необходимостта от балансирана диета и проверка на здравето на червата. „Ако имате някакви постоянни проблеми като запек, диария или киселини, усвояването на хранителни вещества може да е нарушено“, каза той.