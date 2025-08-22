Новини
Любопитно »
5 начина да намалим косопада

5 начина да намалим косопада

22 Август, 2025 07:44 855 3

  • коса-
  • косопад-
  • експерт-
  • уилям гауниц

„Мийте косата си поне на всеки 48 часа със здравословен шампоан.", съветва експерт

5 начина да намалим косопада - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сертифицираният трихолог и основател на клиниката Advanced Trichology Уилям Гауниц от Калифорния, САЩ, посочи пет начина за намаляване на косопада, пише New York Post.

Първо, експертът съветва да се стои на слънце 15 минути без да се нанася SPF /слънцезащитен фактор/. Според него това ще помогне за получаването на необходимото количество витамин D3, който участва във формирането на клетките, от които се развиват космените фоликули.

Специалистът препоръчва масажиране на скалпа преди душ. Това ще подобри кръвообращението, ще разруши калциевите отлагания и ще премахне излишния себум, който може да причини вреда, когато се натрупа. Също така трябва своевременно да отстранявате замърсяванията от скалпа.

„Мийте косата си поне на всеки 48 часа със здравословен шампоан, който съдържа антимикробно масло, като масло от семки на грейпфрут, розмарин, чаено дърво или мащерка“, каза експертът.

В допълнение, Гауниц говори за необходимостта от балансирана диета и проверка на здравето на червата. „Ако имате някакви постоянни проблеми като запек, диария или киселини, усвояването на хранителни вещества може да е нарушено“, каза той.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    0 1 Отговор
    За какво служи косата?
    За топлене на главата има шапки.
    Кому са нужни толкова тези косми?
    Ами не си режете и ноктите, йоги индийски.....

    07:48 22.08.2025

  • 2 Решение

    0 1 Отговор
    На косопада бръснача му е майката.

    08:01 22.08.2025

  • 3 Чубака

    0 0 Отговор
    На есен се увеличава и нищо не може да се направи.

    08:25 22.08.2025