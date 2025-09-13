Новини
Експерт "предписа" по един секс седмично на семейните двойки

Експерт "предписа" по един секс седмично на семейните двойки

13 Септември, 2025 21:30

Колкото по-често двойките правят секс, толкова по-щастливи се чувстват

Експерт "предписа" по един секс седмично на семейните двойки - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексологът Ян Кернер призова семейните двойки да се съсредоточат върху качеството, а не върху количеството на секса. Той посочи оптималната честота на сексуалната интимност пред изданието Men's Health.

Кернер е убеден, че интимният живот в брака не може да бъде стандартизиран, тъй като нивото на либидото и отношението към секса се променят в различните периоди от живота. Въпреки това, според него, проучване, проведено по тази тема, показва, че има пряка връзка между секса и щастието.

Сексологът обясни, че по време на наблюденията се е оказало, че колкото по-често двойките правят секс, толкова по-щастливи се чувстват. Той уточни, че нивото на щастие достига своя максимум, когато правят любов веднъж седмично, а когато тази граница е превишена, отново започва да намалява.

Според Кернер, това проучване показва, че сексът играе важна роля в брака, но не бива да бъде във фокуса. За добър сексуален живот той препоръчва по-често флиртуване, показване на знаци на внимание един към друг и фокусиране върху качеството на половия акт.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 8 Отговор
    спират ме днес на улицата от алфа русърч и ме питат "трябва ли бг да прати войници на съюзниците ни?"

    отговорих, че няма нужда.
    попитаха ме защо, а аз отвърнах:

    "защото северна корея вече прати"

    мигнивено тръгнаха да бягат
    нещо лошо ли казах ?

    Коментиран от #10, #13

    21:32 13.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    5 3 Отговор
    Правим го. Вдовицата - на ръкоделие, аз - с щерка й. Младото си е младо. 😎

    21:32 13.09.2025

  • 3 дядо поп

    11 8 Отговор
    Aлооо , експерта , кой нормален мъж след десетина години брак намира все още жена си за толкова интересна , че да прави секс по веднаж седмично и то точно с нея?

    Коментиран от #17

    21:33 13.09.2025

  • 4 Тази ако е виждала мъж и 1 път месечно

    5 3 Отговор
    Ще е събитие! Сушата доста я е измъчил

    21:38 13.09.2025

  • 5 Анонимен

    6 2 Отговор
    Важното е да се обичат!

    Коментиран от #12

    21:38 13.09.2025

  • 6 Тоя ! Да не е !

    7 2 Отговор
    Тоя ! Да не е !

    Импотентен ?

    21:44 13.09.2025

  • 7 Кви са

    7 1 Отговор
    Тея сексове по веднъж седмично? Възмутително!

    21:46 13.09.2025

  • 8 Пампаец

    4 2 Отговор
    Този сексолог импотент ли е ? Младите двойки се скачат като зайци по няколко пъти на ден и са щастливи. С възрастта наистина започват да наблятат на качеството в зависимост от половата си конституция . Трагедиите настъпват тогава , когато единият партньор е с висока, а другият с ниска полова конституция като авторът на тази статия. Тези с ниската, може да се сещат за секс даже не веднъж седмично за секс, но и 1 път на 2 месеца ! Ако проститутките разчитаха на такива като автора на статията, щяха да умрат от глад !!!!😆😆😆😅🤣

    22:03 13.09.2025

  • 9 друг Експерт

    2 1 Отговор
    "предписвам" и допълнително по един час месене кекс седмично с свободните колежки вместо
    да ползват заместители и да не се оплакват че не могат да отслабнат

    22:04 13.09.2025

  • 11 Стигне

    2 0 Отговор
    Ли се до предписания, по - добре кой от къде е. Иначе доста " перфектни " семейства успешно се разминават и продават идеята, че са семейство. Те си знаят защо

    Коментиран от #15

    22:12 13.09.2025

  • 12 Питам

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    И само ще се лижат ли ежедневно , за да си доказват любовта в кревата? И за какво тогава ще спят в един и същи кревата, и в една и съща стая? За да си миришат взаимно пръдните ли ???

    22:12 13.09.2025

  • 14 Цомчю

    0 3 Отговор
    Ний с Костадин редовно са обарваме

    22:21 13.09.2025

  • 15 Знаещ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стигне":

    Ми защото най древната женска професия е... проституцията . Продавали са се за храна , защита, подслон... преди да се измислят парите . Сега жените се делят на два вида. Битови и профисионални проститутки . Независимите жени си купуват мъжки проститутки .

    22:21 13.09.2025

  • 16 В ДОБРИТЕ СЕМЕЙСТВА

    1 0 Отговор
    Не се прави само навънка.

    22:30 13.09.2025

  • 17 Дракон,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядо поп":

    като си земал и една година е много

    22:35 13.09.2025

  • 18 Гочето

    1 2 Отговор
    Ние пък с Нуша от Бургаската опера, се челастрим по два пъти на ден . На мен ми стига , но виждам , че на нея не .Сега се чудя, дали да не си взема баджанак за да помага ?

    22:45 13.09.2025

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:53 13.09.2025