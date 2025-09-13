Експерт "предписа" по един секс седмично на семейните двойки

Сексологът Ян Кернер призова семейните двойки да се съсредоточат върху качеството, а не върху количеството на секса. Той посочи оптималната честота на сексуалната интимност пред изданието Men's Health.
Кернер е убеден, че интимният живот в брака не може да бъде стандартизиран, тъй като нивото на либидото и отношението към секса се променят в различните периоди от живота. Въпреки това, според него, проучване, проведено по тази тема, показва, че има пряка връзка между секса и щастието.
Сексологът обясни, че по време на наблюденията се е оказало, че колкото по-често двойките правят секс, толкова по-щастливи се чувстват. Той уточни, че нивото на щастие достига своя максимум, когато правят любов веднъж седмично, а когато тази граница е превишена, отново започва да намалява.
Според Кернер, това проучване показва, че сексът играе важна роля в брака, но не бива да бъде във фокуса. За добър сексуален живот той препоръчва по-често флиртуване, показване на знаци на внимание един към друг и фокусиране върху качеството на половия акт.
