Вземете 50% отстъпка за хостинг от

61-годишната Паолина Порижкова - болезнено откровена за моделската си кариера

13 Април, 2026

Mоделството не е просто професия, а своеобразна школа по подчинение

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Паулина Порижкова разкрива една по-малко бляскава страна на модната индустрия – свят, в който успехът често върви ръка за ръка с компромиси, вътрешни борби, много труд и лишения, пише tialoto.bg.

В откровен разговор за подкаста на годеника си Джеф Грийнщайн - Twenty Good Summers, супермоделът споделя, че моделството я е научило да „прави каквото ѝ се каже“, дори когато това означава да прекрачи личните си граници, включително да се съблича пред камерата, без да се замисля.

На 9 април красавицата навърши 61 години, възраст, която я прави по-осъзната и доста по-уверена в собствените си принципи и лични граници.


Не така стоят нещата в нейното детство. Още от ранна възраст Паулина Порижкова има усещането, че трябва да заслужи вниманието и одобрението на околните.

Тя описва детството си като период, в който любовта не е била безусловна, а по-скоро свързана с това да „се представя“ добре. Именно това усещане се пренася и в кариерата ѝ, когато започва да работи като модел едва на 15 години. Тогава тя бързо научава, че най-лесният начин да избегне напрежение или конфликт е просто да изпълнява очакванията – без въпроси, без съпротива.

В този контекст моделството не е просто професия, а своеобразна школа по подчинение, в която младата Паулина свиква да поставя желанията на другите пред своите собствени. Тя признава, че често е възприемала ситуации, които днес би оценила като проблематични, като „част от работата“.

Срещите с фотографи и клиенти, понякога в неформална и дори притеснителна среда, са били нещо, което тя е приемала без да оспорва, защото вярвала, че това е цената на успеха.

С времето това поведение се превръща в дълбоко вкоренен модел – да угаждаш, да се съобразяваш, да се стремиш да бъдеш харесван. Паулина Порижкова открито говори за това как десетилетия наред е живяла с усещането, че трябва да бъде някой друг, за да получи одобрение. Тя признава, че едва на по-късен етап от живота си – около 58-годишна възраст – започва истински да разбира какво означава да бъдеш приет такъв, какъвто си.

Този вътрешен обрат идва с осъзнаването, че външната красота и професионалният успех не могат да компенсират липсата на автентичност и лична свобода.

С натрупването на житейски опит Паулина Порижкова започва да вижда остаряването не като загуба, а като освобождение – възможност да се отърси от чуждите очаквания и да се върне към собствената си същност. Тя говори за този период като за време, в което жените често стават „невидими“ за обществото, но именно това им дава силата да бъдат по-искрени и независими.

В разказите си тя не избягва и темата за трудните моменти в модната индустрия, включително ситуации, в които е трябвало да се справя с нежелано внимание и натиск. Вместо да ги драматизира, тя ги представя като част от система, в която дълго време не е поставяла под съмнение правилата.

Днес обаче гледа на тези преживявания с различна перспектива, говорейки открито за границите, самоуважението и правото на избор.

Историята на Паулина Поризкова е пример за това как зад блясъка на модния подиум често се крият сложни лични преживявания и процеси на самоосъзнаване. Тя показва, че истинската увереност не идва от външното одобрение, а от вътрешното приемане – процес, който понякога отнема десетилетия, но в крайна сметка води до по-дълбоко разбиране за себе си и за света около нас.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ще Я Уважа...

    1 3 Отговор
    Както Съм Я Уважавал

    15:32 13.04.2026

  • 2 въпросче

    2 3 Отговор
    Паолина Порижкова ,Паулина Порижкова или Паулина Поризкова,кое е вярното?

    15:35 13.04.2026

  • 3 Анита бабата

    5 2 Отговор
    Искам да разгледам почивките какви почивки има за някоя чернокожа дестинация 🤣🥳🤣🥳🤣🥳🤣🥳

    15:35 13.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 авантгард

    7 0 Отговор
    Брей, идеална за секретарка.
    Дай боже всекиму по поне една толкова послушна и изпълнителна.

    15:46 13.04.2026

  • 6 Паолина

    5 0 Отговор
    Още по това време имаше тогаващни Епщайни, които ни пращаха да слугуваме на дъртаци с педофилски наклонности. Но исках на всяка цена да успея, затова им пусках навсякъде и търпях побоищата и униженията. Сега не съм "такава"...

    15:58 13.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    1 0 Отговор
    Поредната измамена kypвeнтия от изтока, родила 3 грозни ингелиза, и накрая захвърлена като непотребен парцал, на бунището на живота.

    16:10 13.04.2026