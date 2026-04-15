Поп фолк звездата Гергана се завръща на сцената с дует

Една от най-големите звезди на поп фолка от началото на века – Гергана, подготвя сензационно завръщане под светлините на прожекторите. След повече от 10 години пълно оттегляне от музикалната сцена, "Барбито на фолка“ ще се появи на голямо събитие през идния ноември.

42-годишната изпълнителка ще бъде специален гост на юбилейния концерт на Анелия в зала "Арена 8888“. Двете ще изпълнят емблематичния си дует "За теб, любов“, който бе представен за първи път преди цели 22 години. В музикалните среди се коментира, че жестът на Анелия е подадена ръка към нейната колежка и приятелка, за да я срещне отново с голямата публика.

През годините на своето отсъствие Гергана бе обект на множество спекулации. Докато комикът Николаос Цитиридис често питаше в социалните мрежи "Къде е Гергана?“, а водещата Гала изрази публично разочарованието си от провалено интервю, певицата всъщност градеше изцяло нова кариера. Вместо зад касата на супермаркет, както твърдяха някои светски издания, тя вложи енергията си в образование и то научно.

Гергана завърши специалност "Геология“ в Софийския университет и се профилира като експерт по скъпоценни камъни. В продължение на няколко години тя заемаше длъжността уредник в отдел "Скъпоценни камъни“ в столичния музей "Земята и хората“.