Поп фолк звездата Гергана се завръща на сцената с дует

15 Април, 2026 13:57 769 2

След повече от 10 години оттегляне от музиката Гергана готви завръщането си през есента

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-големите звезди на поп фолка от началото на века – Гергана, подготвя сензационно завръщане под светлините на прожекторите. След повече от 10 години пълно оттегляне от музикалната сцена, "Барбито на фолка“ ще се появи на голямо събитие през идния ноември.

42-годишната изпълнителка ще бъде специален гост на юбилейния концерт на Анелия в зала "Арена 8888“. Двете ще изпълнят емблематичния си дует "За теб, любов“, който бе представен за първи път преди цели 22 години. В музикалните среди се коментира, че жестът на Анелия е подадена ръка към нейната колежка и приятелка, за да я срещне отново с голямата публика.

През годините на своето отсъствие Гергана бе обект на множество спекулации. Докато комикът Николаос Цитиридис често питаше в социалните мрежи "Къде е Гергана?“, а водещата Гала изрази публично разочарованието си от провалено интервю, певицата всъщност градеше изцяло нова кариера. Вместо зад касата на супермаркет, както твърдяха някои светски издания, тя вложи енергията си в образование и то научно.

Гергана завърши специалност "Геология“ в Софийския университет и се профилира като експерт по скъпоценни камъни. В продължение на няколко години тя заемаше длъжността уредник в отдел "Скъпоценни камъни“ в столичния музей "Земята и хората“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сила

    9 1 Отговор
    10 години геология в СУ ...професура ли е взела ??!

    Коментиран от #2

    13:59 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.