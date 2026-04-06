Вениамин: На 6 години продавах на улицата, за да си изкарвам пари (ВИДЕО)

6 Април, 2026 11:01 1 307 15

Поп звездата се върна към трудното начало и борбите

Кадър: YouTube
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков - Мон Дьо Вениамин разкрива дълбоката си вътрешна борба и стремеж към автентичност: „Някои хора ме смятат за странник, но се опитвам винаги да бъда истински с хората. И по някакъв начин да не позволявам този нечист свят да ме докосва и да ми влияе по някакъв начин“, заявява той.

Борбите започват още от детството

Пътят му към автентичното му аз обаче далеч не е бил лек. „Аз съм много благодарен за това, че съм имал силата да мина през толкова много неща на крехка възраст и да стана човекът, който съм в момента… защото идвам от малък квартал на Бургас – Крайморие. Живял съм в доста трудни условия“, разкрива той. Детството му е белязано от лишения и самостоятелност и „намиране на изходи”. „Имах една малка табуретка вкъщи и на 6 години заставах на крайморската спирка и продавах всякакви джунджурии… за да си изкарвам пари“, разказва изпълнителят. В училище също среща неразбиране и изолация. Именно тези трудности обаче изграждат характера му и вярата, която носи и до днес.

Бог и името Вениамин

Изпълнителят говори за библейския произход на името му и споделя, че най-силно се отъждествява със значението "Син на щастието". Вениамин разкрива, че в ранните си години трудно е споделял цялото си име заради детските подигравки и нападки, но днес гордо носи името си и е категоричен, че вярата в Бог, предадена от родителите му е негова пътеводна светлина днес. Връзката с Господ той определя като неотменима и едно от най-важните неща в живота му. Поп звездата дори казва на водещия Мон Дьо, че се е молил преди интервюто да говори с Божия помощ и да бъде максимално откровен и открит пред аудиторията.

Паник атаките сриват здравето му

А в епизода Вениамин засяга и една от най-тежките травми в живота си – загубата на своя вуйчо, която го кара да порасне бързо, за да бъде упора за майка си: „Аз трябваше да бъда главата на семейството, майка беше на легло, а аз съм бил на 13 години“. Последиците за него самият обаче не закъсняват. „Започнах на моменти да усещам чувство за нереалност… паник атаките станаха всекидневни, на всеки два-три часа… задушавах се. Бях 6 месеца на леки антидепресанти“. А отвъд физическите симптоми остава по-дълбокият вътрешен отпечатък: „Има една друга страна, която е по-тежката – страх от това да се привързвам, страх от това може би да обичам силно…“. Днес той осъзнава колко силно тези преживявания са оформили характера му, но и намира, че има какво още да гради у себе си и в професионалния си път. "Първо трябва аз самият да се обикна… а има моменти, в които хич не се обичам“, категоричен е той.

Вениамин открива себе си в музиката

Автентичното си аз, Вениамин смята, че е открил чрез своя нов първи албум – „Да бъда твой” и песента „Феникс”. „Търсех себе си и много се колебаех дали съм достоен. В тази песен оставям старото си аз зад гърба и новото се издига нагоре”, разкрива той за предстоящия проект.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1ахйфх

    20 2 Отговор
    Къв е тоа?

    Коментиран от #13

    11:03 06.04.2026

  • 2 събка

    17 2 Отговор
    кви са пак тез брътвежи
    кво ти скимне пускаш пълнежи

    11:04 06.04.2026

  • 3 лими

    15 2 Отговор
    Продавах или СЕ продавах?

    11:11 06.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Хитро еврейче.Вместо да хване мотиката в търговията.

    11:16 06.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Дълбоката държава използва такива бедни еврейчета да им служат и ги издига.

    11:18 06.04.2026

  • 6 1488

    14 1 Отговор
    много е важно какво точно продава на улицата

    11:20 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лост

    12 0 Отговор
    Продавал, защото са го натирили да продава.Лятото в Крайморие и по черноморието е ден година храни.Открай време,още с идването на "демокрацията" си даваха къщите през лятото на туристи,а те спяха в едни малки пристройки отстрани.

    11:27 06.04.2026

  • 9 Гонзовица

    10 1 Отговор
    Кви са тея простоий бе от кога не сте писали за мене хората това искат да четът

    11:27 06.04.2026

  • 10 Те търгашите това правят

    7 1 Отговор
    продават джунджурии за пари.
    Кръвта вода не става.

    11:41 06.04.2026

  • 11 Просто човек

    10 0 Отговор
    А кой е този?!

    11:57 06.04.2026

  • 12 Така Така

    3 2 Отговор
    И тоя като Нетаняхе сатаняху

    12:01 06.04.2026

  • 13 Амиии

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "1ахйфх":

    вениамин е 4ифутcко име, начи е хазарски наркоразпространител.

    12:13 06.04.2026

  • 14 Мартин Картофски 🥔

    5 2 Отговор
    Този някаква еврeйска гaд ли е, защо името му е такова? Да не е поддръжник на Хитлеряху, някой знае ли?

    Пейпал и Револют, помагайте, че съвсем я закъсахме.
    Не дарявате, а ние така не можем да работим!

    12:38 06.04.2026

  • 15 джаба

    5 2 Отговор
    Само по чалга латерната "бг радио " го пускат този да се изявява, иначе никой го няма за жив.
    Там само този, молци и скакалци можеш да чуеш, нищо свястно и стойностно

    12:49 06.04.2026