Вениамин: На 6 години продавах на улицата, за да си изкарвам пари (ВИДЕО)

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков - Мон Дьо Вениамин разкрива дълбоката си вътрешна борба и стремеж към автентичност: „Някои хора ме смятат за странник, но се опитвам винаги да бъда истински с хората. И по някакъв начин да не позволявам този нечист свят да ме докосва и да ми влияе по някакъв начин“, заявява той.

Борбите започват още от детството

Пътят му към автентичното му аз обаче далеч не е бил лек. „Аз съм много благодарен за това, че съм имал силата да мина през толкова много неща на крехка възраст и да стана човекът, който съм в момента… защото идвам от малък квартал на Бургас – Крайморие. Живял съм в доста трудни условия“, разкрива той. Детството му е белязано от лишения и самостоятелност и „намиране на изходи”. „Имах една малка табуретка вкъщи и на 6 години заставах на крайморската спирка и продавах всякакви джунджурии… за да си изкарвам пари“, разказва изпълнителят. В училище също среща неразбиране и изолация. Именно тези трудности обаче изграждат характера му и вярата, която носи и до днес.

Бог и името Вениамин

Изпълнителят говори за библейския произход на името му и споделя, че най-силно се отъждествява със значението "Син на щастието". Вениамин разкрива, че в ранните си години трудно е споделял цялото си име заради детските подигравки и нападки, но днес гордо носи името си и е категоричен, че вярата в Бог, предадена от родителите му е негова пътеводна светлина днес. Връзката с Господ той определя като неотменима и едно от най-важните неща в живота му. Поп звездата дори казва на водещия Мон Дьо, че се е молил преди интервюто да говори с Божия помощ и да бъде максимално откровен и открит пред аудиторията.

Паник атаките сриват здравето му

А в епизода Вениамин засяга и една от най-тежките травми в живота си – загубата на своя вуйчо, която го кара да порасне бързо, за да бъде упора за майка си: „Аз трябваше да бъда главата на семейството, майка беше на легло, а аз съм бил на 13 години“. Последиците за него самият обаче не закъсняват. „Започнах на моменти да усещам чувство за нереалност… паник атаките станаха всекидневни, на всеки два-три часа… задушавах се. Бях 6 месеца на леки антидепресанти“. А отвъд физическите симптоми остава по-дълбокият вътрешен отпечатък: „Има една друга страна, която е по-тежката – страх от това да се привързвам, страх от това може би да обичам силно…“. Днес той осъзнава колко силно тези преживявания са оформили характера му, но и намира, че има какво още да гради у себе си и в професионалния си път. "Първо трябва аз самият да се обикна… а има моменти, в които хич не се обичам“, категоричен е той.

Вениамин открива себе си в музиката

Автентичното си аз, Вениамин смята, че е открил чрез своя нов първи албум – „Да бъда твой” и песента „Феникс”. „Търсех себе си и много се колебаех дали съм достоен. В тази песен оставям старото си аз зад гърба и новото се издига нагоре”, разкрива той за предстоящия проект.