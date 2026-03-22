Зендая и Том Холанд изненадаха феновете с първа съвместна поява след слуховете за тайна сватба

Вълнение заля социалните мрежи, след като звездната двойка Зендая и Том Холанд се появи заедно на публично място за първи път от месеци. Двамата актьори, които често попадат под светлините на прожекторите заради личния си живот, бяха заснети от папараци на 20 март в Лос Анджелис, докато се отправяха на вечеря в компанията на близки приятели.

Снимките, публикувани от Daily Mail, показват как Зендая и Том Холанд се държат за ръце, демонстрирайки топли чувства и хармония помежду си. Тяхната поява идва на фона на усилени спекулации за тайна сватба, които обикалят медиите през последните седмици.

Снимка: Интернет

Феновете на двойката не скриха радостта си от новите кадри, а социалните мрежи бързо се изпълниха с коментари и поздравления. Очевидно е, че Зендая и Том Холанд продължават да бъдат сред най-обичаните и следени знаменитости в Холивуд, а всяка тяхна стъпка предизвиква истински фурор.