Джейн Сиймор за сватбата с Фреди Меркюри: Целуна ме пред хиляди

22 Март, 2026 14:42

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Джейн Сиймор сподели вълнуващ спомен от далечната 1985 г., когато символично се „омъжва“ за легендарния фронтмен на Queen – Фреди Меркюри, на голяма сцена в Лондон, пише woman.bg.

Събитието е част от благотворителната инициатива Fashion Aid, проведена в престижната зала „Роял Албърт Хол“. Инициативата събира на едно място мода, музика и знаменитости, а кулминацията е необичайната сватбена церемония.

„Организаторите решиха, че аз трябва да бъда булката на Фреди Меркюри“, разказва Сиймор в скорошно видео в социалните мрежи.

Тя описва с хумор подготовката си за паметния момент. „Седях зад кулисите – тиха, невинна английска актриса, а те ми направиха огромна прическа и ме облякоха в невероятна булчинска рокля, с която едва можех да ходя. Сложиха ми и венец от цветя на главата, от който още помня главоболието. Връчиха ми и огромен букет, който трудно носех.“

Джейн Сиймор за лудия момент с Фреди Меркюри на сцената

На сцената Сиймор е заобиколена от музикални икони като Дейвид Боуи и Бой Джордж. „Фреди подскачаше около мен, правейки неговите си неща, а аз трябваше да съм булката му. Тичах след него колкото можех по-бързо с целия този багаж по себе си, но с усмивка на лице“, спомня си тя.

Най-яркият момент за актрисата обаче е целувката. „Изведнъж Фреди се превърна в младоженец и ме целуна! Пред всички. След това грабна букета ми и го хвърли към публиката. Ако беше ударил някого, можеше сериозно да го нарани.“

Джейн Сиймор определя преживяването като един от „най-великите и прекрасни спомени в живота си“.

Любов и разводи

В личния си живот актрисата има четири брака и четири деца. Тя е споделяла, че всичките ѝ разводи са били по инициатива на бившите ѝ съпрузи. В момента Сиймор има връзка с музиканта Джон Замбети.

Фреди Меркюри, от своя страна, никога не сключва официален брак. Той обаче често нарича дългогодишната си приятелка Мери Остин „единствената истинска любов“ и своя фактическа съпруга. Двамата се запознават през 1969 г. и остават изключително близки до смъртта му, като той ѝ завещава лондонския си дом и по-голямата част от състоянието си.


