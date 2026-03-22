Джейн Сиймор за сватбата с Фреди Меркюри: Целуна ме пред хиляди

Актрисата Джейн Сиймор сподели вълнуващ спомен от далечната 1985 г., когато символично се „омъжва“ за легендарния фронтмен на Queen – Фреди Меркюри, на голяма сцена в Лондон, пише woman.bg.
Събитието е част от благотворителната инициатива Fashion Aid, проведена в престижната зала „Роял Албърт Хол“. Инициативата събира на едно място мода, музика и знаменитости, а кулминацията е необичайната сватбена церемония.
„Организаторите решиха, че аз трябва да бъда булката на Фреди Меркюри“, разказва Сиймор в скорошно видео в социалните мрежи.
Тя описва с хумор подготовката си за паметния момент. „Седях зад кулисите – тиха, невинна английска актриса, а те ми направиха огромна прическа и ме облякоха в невероятна булчинска рокля, с която едва можех да ходя. Сложиха ми и венец от цветя на главата, от който още помня главоболието. Връчиха ми и огромен букет, който трудно носех.“
Джейн Сиймор за лудия момент с Фреди Меркюри на сцената
На сцената Сиймор е заобиколена от музикални икони като Дейвид Боуи и Бой Джордж. „Фреди подскачаше около мен, правейки неговите си неща, а аз трябваше да съм булката му. Тичах след него колкото можех по-бързо с целия този багаж по себе си, но с усмивка на лице“, спомня си тя.
Най-яркият момент за актрисата обаче е целувката. „Изведнъж Фреди се превърна в младоженец и ме целуна! Пред всички. След това грабна букета ми и го хвърли към публиката. Ако беше ударил някого, можеше сериозно да го нарани.“
Джейн Сиймор определя преживяването като един от „най-великите и прекрасни спомени в живота си“.
Любов и разводи
В личния си живот актрисата има четири брака и четири деца. Тя е споделяла, че всичките ѝ разводи са били по инициатива на бившите ѝ съпрузи. В момента Сиймор има връзка с музиканта Джон Замбети.
Фреди Меркюри, от своя страна, никога не сключва официален брак. Той обаче често нарича дългогодишната си приятелка Мери Остин „единствената истинска любов“ и своя фактическа съпруга. Двамата се запознават през 1969 г. и остават изключително близки до смъртта му, като той ѝ завещава лондонския си дом и по-голямата част от състоянието си.
1 Ивка Бейбе
14:44 22.03.2026
2 Хихи
Бойко Борисов и кюлчетата: Името на лидера на ГЕРБ се свързва със злато основно чрез снимките от спалнята му в резиденция „Бояна“, на които се виждаха златни кюлчета и пачки евро в нощно шкафче. Разследването по този случай беше прекратено от прокуратурата през 2023 г. с аргумента, че не може да се докаже автентичността на снимките.
Връзката между тях: В публичното пространство и в показания на свидетели (като тези на Явор Златанов) се твърди, че групата около Пепи Еврото е действала като „логистичен център“ за решаване на дела и преразпределяне на активи чрез натиск от прокуратурата. Борисов отрича да познава Петьо Петров, определяйки го като човек, който се е оказал „важен“ без негово знаениe.
14:50 22.03.2026
3 Ех....
14:53 22.03.2026
4 Фреди не се е женил защото
14:53 22.03.2026
5 Това като на Азис сватбите
Коментиран от #7
15:02 22.03.2026
6 Ферди мравката
Какви сватби, кви пет лева…
15:12 22.03.2026
7 Не е вярно,
До коментар #5 от "Това като на Азис сватбите":васко от махалата винаги е бил булка.
Това си е по рождение при него.
Въпросът е кога ще роди най-после.
15:18 22.03.2026
8 Ами той
15:20 22.03.2026
9 фарук винаги ми е бил
Жалко е, че има толкова смахнати да го слушат.
Песните му все едни циркаджийски истории, а той подскача гол до кръста или с пола и мустаци.
Аман от вкусове…
15:23 22.03.2026
10 Ръждясал
15:23 22.03.2026
11 фердИ
15:30 22.03.2026
12 Лицето на сексуалната революция
Еталон за западни ценности.
15:33 22.03.2026
13 Пха, мустакатия има вид
15:39 22.03.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
16:13 22.03.2026