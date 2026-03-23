Рая Пеева и Явор Бахаров чакат бебе

След десет години любовни драми - актрисата Рая Пеева и скандалният ѝ партньор Явор Бахаров чакат бебе, пише marica.bg.

Новината идва само два месеца, след като изненадващо се появи с годежен пръстен. В момента Рая участва в кулинарното риалити Hell's Kitchen, където зрителите я гледат в необичайна роля – рамо до рамо с майка ѝ Красимира Демирева.

Още с появата ѝ в предаването мнозина забелязаха, че актрисата изглежда по-различно – по-сияйна и видимо щастлива. Зад кулисите вече се говореше, че в живота ѝ се случва нещо голямо, но малцина подозираха, че причината е именно бременност.

Рая е на 37 години, а Явор през лятото ще навърши 41 и според близки до двойката именно това е бил решаващият момент. След толкова дълга връзка двамата осъзнали, че нямат повече време за губене и ако искат семейство, трябва да го създадат сега.

Любовта им започва бурно и още от самото начало върви с раздели и събирания. Те никога не са крили, че имат трудни характери и често се карат, понякога дори се посбиват, но винаги се връщат един към друг. Преди време актьорите дори се пошегуваха с постоянните въпроси кога ще се оженят. Те публикуваха снимки с халки, а после признаха, че това е било просто закачка с медиите, които непрекъснато се опитват да ги оженят. Тогава и двамата уверяваха, че не бързат с брака и че се чувстват добре така, както са.