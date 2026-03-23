Концертите на фронтмена на Modern Talking Дитер Болен в Литва са отменени, съобщи iz.ru, позовавайки се на портала LRT.

Болен и неговата група Blue System трябваше да изнесат концерти в Клайпеда на 20 ноември и Каунас на 21 ноември. Причините за отмяната са неизвестни.

През януари Дитер Болен разкритикува германското правителство за политиката му спрямо Русия.

Той нарече действията на германското правителство, което продължава да купува руски енергийни ресурси, макар и по косвени маршрути и на тройно по-висока цена, икономически „идиотизъм“. Той също така разкритикува германското правителство за отказа му да започне директен диалог с руския президент Владимир Путин. Певецът подчерта, че германските власти поддържат контакти с много други лидери, които са „много по-лоши“.

През 2022 г. Дитер Болен разкритикува санкциите, наложени срещу Русия. Според него, ако Западът не беше наложил антируски санкции, хората „разумно“ щяха да седнат на масата за преговори и нямаше да има нужда да се занимават с „всички тези глупости“. Певецът нарече настоящата политика спрямо Русия „позор“.