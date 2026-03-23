Литва се намръщи на "русофила" Дитер Болен, отмени концертите му

23 Март, 2026 08:14

Болен и неговата група Blue System трябваше да изнесат концерти в Клайпеда на 20 ноември и Каунас на 21 ноември

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Концертите на фронтмена на Modern Talking Дитер Болен в Литва са отменени, съобщи iz.ru, позовавайки се на портала LRT.

Болен и неговата група Blue System трябваше да изнесат концерти в Клайпеда на 20 ноември и Каунас на 21 ноември. Причините за отмяната са неизвестни.

През януари Дитер Болен разкритикува германското правителство за политиката му спрямо Русия.

Той нарече действията на германското правителство, което продължава да купува руски енергийни ресурси, макар и по косвени маршрути и на тройно по-висока цена, икономически „идиотизъм“. Той също така разкритикува германското правителство за отказа му да започне директен диалог с руския президент Владимир Путин. Певецът подчерта, че германските власти поддържат контакти с много други лидери, които са „много по-лоши“.

През 2022 г. Дитер Болен разкритикува санкциите, наложени срещу Русия. Според него, ако Западът не беше наложил антируски санкции, хората „разумно“ щяха да седнат на масата за преговори и нямаше да има нужда да се занимават с „всички тези глупости“. Певецът нарече настоящата политика спрямо Русия „позор“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    10 65 Отговор
    Трябва да се забранят всички пускания на Модърн Толкинг по радио и по телевизия.

    08:19 23.03.2026

  • 3 Да им

    15 5 Отговор
    Имам проблемите! На мен отново ми се приава откакто се събудих. А сутрин рано в работен ден трудно се намира някоя дащна.

    08:20 23.03.2026

  • 4 Да те питам

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Защо си пишеш автобиографията тук?

    Коментиран от #14

    08:21 23.03.2026

  • 5 надарена кака

    8 7 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #8

    08:22 23.03.2026

  • 6 хоминид

    4 17 Отговор
    Нали не е болен човекът?!

    08:23 23.03.2026

  • 7 Василеску

    24 3 Отговор
    Комунизмът се завръща - този път в либерално форма. Но той винаги е губещ, така ще бъде и със прибалтийците - техните евреи не са били толкова пострадали навремето - други комунисти са ги пазили - съветските. Но нищо добро не е оставало ненаказано. Само че либералкомунизма е скрит фашизъм.

    08:25 23.03.2026

  • 8 Надарен батко

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "надарена кака":

    Аз такъв концерт ще ти изнеса под прашките, че от дантелени ще станат опърлени!

    08:27 23.03.2026

  • 9 Въй

    21 5 Отговор
    Либерален комунизъм няма. Комунизмът е висш,обществен строй,помагащ на хората,които са го приели. Маркс и Енгелс са разработили литературата за него. Вижте Норвегия,Дания,Швейцария и Холандия-писана Нидерландия.

    08:29 23.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъхъ!!!

    8 46 Отговор
    Правилно му е забранила концерта! Като е русофил да заминава в Русия!

    08:31 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1488

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Да те питам":

    туй само ли го измисли или ти помогнаха ?

    Коментиран от #40

    08:32 23.03.2026

  • 15 още

    0 8 Отговор
    "Дитер"- Аптека.

    08:39 23.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Евро федализация

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако беше някой изявен федал, сигурно щяха да го посрещнат с хляб и сол.

    Коментиран от #19

    08:40 23.03.2026

  • 18 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    39 2 Отговор
    С една дума - "демократично-либералната " Европа забранява на човек да има друго мнение , освен официалното , което е взето от няколко човека-върхушката на ЕС ?
    Не може да си мисли самостоятелно , камо ли различно от общоприетото ? Така ли ? Дори ОБЩОПРИЕТОТО да води само до загуби и негативи за обикновените хора !
    Че то туй си е бетер комунизъм , автократизъм и тоталитаризъм , взети заедно !

    08:40 23.03.2026

  • 19 Пийпинг ТОМ

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Евро федализация":

    Не сигурно , а ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и НЕПРЕМЕННО !

    08:41 23.03.2026

  • 20 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    На първо място поставям посланика на Конго 😅🤣🤭🥳🥳

    08:43 23.03.2026

  • 21 дебеЛ Лебед

    34 6 Отговор
    Дитер БОЛЕН не е болен , че мисли така. Браво , че го е казал високо на глас , при това напълно официално ! Явно му стиска на човека. Не са го вкарали в матрицата - "ти не мисли , защото ние ще го правим вместо теб" !

    08:44 23.03.2026

  • 22 Децимация

    20 0 Отговор
    Добре е да се отбележи , че е добре всеки да има правото да мисли самостоятелно и индивидуално ......СТИГА ДА МОЖЕ ДА ГО ПРАВИ !
    Пък дали си -фил или -фоб , всеки решава сам за себе си !

    08:47 23.03.2026

  • 23 доктор ОХ боли

    28 2 Отговор
    Много ми е интересно дали Литва ще забрани нещо ЕврейскО или АмериканскО , след агресията им в ИРАН ?
    Справедливо би било , при положение , че те там отидоха съвсем неканени и при това се кефят на макс като хвърлят бомби и ракети !

    08:50 23.03.2026

  • 24 Тома

    15 1 Отговор
    Сега щеше да има концерт Дитер ако беше излъгал за германското правителство и извикал слава на бандера.

    08:52 23.03.2026

  • 25 665

    19 0 Отговор
    По този случай си пускам Модерн Талкинг - Спейс Микс98. Много е добро, лайв изпълнение половин час нонстоп, има го в ютуб

    Коментиран от #30

    08:56 23.03.2026

  • 26 Недялко

    16 0 Отговор
    Да заповядат у нас в България!

    08:58 23.03.2026

  • 27 ИВАН

    10 0 Отговор
    Тези войни съсипват обикновения човек, тепърва ще усетим последиците от войната, ще има и глад и студ, за колите забравете .... Мъжете, колкото са останали, трябва да потърсят сметка от човечетата които си правят милиарди на техен гръб, предизвиквайки войни и конфликти.

    09:02 23.03.2026

  • 28 Пенчо

    1 12 Отговор
    Направо за концлагер е този Болен!

    09:09 23.03.2026

  • 29 Коиловци брадърс

    16 0 Отговор
    балтийците са по-големи загубеняци и от нас

    09:11 23.03.2026

  • 30 лидия

    0 10 Отговор

    До коментар #25 от "665":

    половин час викаш нон стоп!!!! не съм чувал за такова чудо. има ли много талкинг или и пеят от време на време? щото половин час, бая време е.чуда се даже как ютуб са го побрали на сървърите

    09:13 23.03.2026

  • 31 Разговор

    6 0 Отговор
    Нищо лошо не е казал и по същество нищо хубаво за Русия. Обективно си е изразил мнвнието като прагматик и мъж. Отвръщат му соросоидно, либерално каоито ограничават правото на мнение ако не е тяхното

    09:25 23.03.2026

  • 32 Точен

    7 0 Отговор
    Още преди 2500 г Сократ и Платон са доказали, че демокрацията е зло... А че в Брюксел са ненормалници, няма и капчица съмнение...

    09:30 23.03.2026

  • 33 Някой

    5 0 Отговор
    В Литва не са чували какво е плурализъм - правото да изразяваш различно мнение от налаганото. Онези с "ценностите" потъпкаха всички ценности.

    09:32 23.03.2026

  • 34 Ами

    4 0 Отговор
    След като в Германия е 1939 година кво се чудите. Сега остава и гестапо да се намеси.

    09:40 23.03.2026

  • 35 А пък

    5 0 Отговор
    Като е казал че е идиотизъм да купуваш руски петрол чрез трети страни и на по високи цени, не е ли вярно.

    09:43 23.03.2026

  • 36 А да питам

    3 1 Отговор
    АКО СЕГА КАЖА ЧЕ ЦЕНИТЕ ВЪВ МАГАЗИНИТЕ СА ДВОЙНО ПО ВИСОКИ, УТРЕ ДАЛИ ЩЕ МЕ ПУСНАТ ВЪВ МАГАЗИН.

    Коментиран от #38

    09:45 23.03.2026

  • 37 Умен атлантик

    3 0 Отговор
    Ама той човека е казал ,че ще изнася концерти!Няма да им прави политагитация .

    09:46 23.03.2026

  • 38 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "А да питам":

    Ако е вярно, няма!!!

    Коментиран от #41

    09:48 23.03.2026

  • 39 Тие

    4 0 Отговор
    Европедалисти СА като фурнаджийски лопати. До края на ноември много вода ще изтече.

    09:48 23.03.2026

  • 40 Да знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    "само" си ти, евроггейче лакирано!

    09:50 23.03.2026

  • 41 А да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    За магазина не е ли вярно, както и за ДИТЕР да не би да е излъгал.

    09:51 23.03.2026

  • 42 Някой

    2 0 Отговор
    Защото има значение кой си. И всеки, който не повтаря каквото ние налагаме, ще бъде публично линчуван. Никой няма право на мнение, но е длъжен да твърди, че сме свободни и демократични.

    09:54 23.03.2026

  • 43 Анонимен

    0 0 Отговор
    В Германия е така. Който изкаже различно мнение от властимащите бива линчуван! Почти, като комунизма навремето, ако кажеш нещо лошо за партията.

    10:14 23.03.2026