Моден абсурд: Balenciaga продава найлонова торбичка за близо 1800 долара

23 Март, 2026 13:59

Необичайният моден артикул буквално е кръстен "торбичка за боклуци"

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Модната къща Balenciaga предизвика разнопосочни силни реакции с провокативен дизайнерски ход, представяйки аксесоар, който на пръв поглед наподобява обикновена найлонова торба за пазар или отпадъци. Моделът, наречен „Trash Pouch“
(бел, ред. "торбичка за боклуци"), се предлага на цена от 1790 долара и реакциите спрямо него варират от недоумение до възхищение.

Чантата е изработена от висококачествени материали, характерни за луксозния сегмент, но съзнателно имитира естетиката на масов продукт с ниска стойност. Именно този контраст е в основата на концепцията, която Balenciaga развива последователно през последните години – размиване на границите между ежедневното и високата мода.

Пускането на аксесоара бързо се превърна във вирусна тема, като потребители от различни държави обърнаха внимание на факта, че подобни жълти торби се използват масово в ежедневието и често се раздават безплатно. Този парадокс засили критиките към индустрията, обвинявана в откъсване от реалността и прекомерна комерсиализация на концептуални идеи.

В същото време модни анализатори припомнят, че подобни провокации не са новост за Balenciaga. Под ръководството на креативния директор Демна Гвасалия брандът систематично експериментира с формата и функцията на аксесоарите – от чанти, наподобяващи пазарски торби, до модели, вдъхновени от индустриални обекти. Още през 2017 г. марката предизвика сходна реакция с чанта, сравнявана с емблематичната синя торба на IKEA.

Според експерти стойността на подобни артикули не се измерва с практичност, а с идеята, която носят, и с културния контекст, в който се вписват. В епоха, в която модата все по-често се припокрива със съвременното изкуство, подобни продукти функционират като коментар върху консуматорството, статуса и възприятието за лукс.

Реакциите на аудиторията остават разделени. За част от потребителите „Trash Pouch“ е символ на излишна екстравагантност, докато други го възприемат като интелигентна ирония към самата модна индустрия. Независимо от оценките, аксесоарът изпълнява основната си функция – да предизвиква разговор и да поставя под въпрос границите на съвременния лукс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Маг

    17 0 Отговор
    Нима никой не вижда, какво правят слугите на Баал Зе Вул? Подиграват се с вас, като директно ви показват Ада! А вие го приемате за модерно!

    14:03 23.03.2026

  • 2 ЕстетЪ

    5 2 Отговор
    Тази новина е от преди 4 ГОДИНИ,алооо!?

    Коментиран от #4

    14:18 23.03.2026

  • 3 е........

    1 0 Отговор
    вътре е нечия глава навярно.....с ранг Живь или......

    14:18 23.03.2026

  • 4 това е ясноооо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЕстетЪ":

    гове да рю

    14:19 23.03.2026

  • 5 Дринкен

    11 0 Отговор
    От Народното ни събрание са "заявили" ексклузивно 240 бройки.

    14:21 23.03.2026

  • 6 Сила

    13 0 Отговор
    В БГ то ги раздават във всеки магазини или на сергия без пари ....егати баровците и богаташите сме тука !!! Най фешън нацията ...

    14:32 23.03.2026

  • 7 Госあ

    7 0 Отговор
    бездарно простолюдие.

    14:38 23.03.2026

  • 8 Бай онзи

    4 0 Отговор
    Този боклук може да си го заврете,знаете къде

    14:58 23.03.2026

  • 9 Напомнящ

    3 0 Отговор
    За огромно съжаление живеем в тотално побъркан и изперкал свят!!! Свят,в който милиони деца умират от глад,други се лигавят с боклуци за хиляди долари! Страшното е,че има разни неадекватници,които ги купуват,за да се правят на велики!!!

    15:13 23.03.2026