Кайли Дженър отново показа скъпа чанта от любимата й крокодилска кожа (СНИМКА)

Кайли Дженър позира със скъпа чанта от любимата ѝ крокодилска кожа и сподели снимките в Instagram.

Колекцията ѝ включва няколко изключително редки такива чанти, предимно на марката Hermès, като някои от тях се оценяват на стотици хиляди долари.

Niloticus Crocodile Himalaya Kelly 35 е една от най-ценните вещи на Кайли, която тя описва като чантата, която би спасила първо при пожар. Изработена от кожа на нилски крокодил с характерен градиент, напомнящ заснежените Хималаи.

Моделът е инкрустиран с диаманти и обков от 18-каратово бяло злато. Оценява се на близо 480 000 – 500 000 долара.

През 2020 г. Кайли показа и Hermès Birkin от кафява крокодилска кожа - също разполага с диамантени елементи. Смята се, че струва около 300 000 долара.

"Knicks Blue" Crocodile Birkin е една от по-новите придобивки, забелязана през април 2026 г. по време на баскетболен мач с приятеля ѝ Тимъти Шаламе. Тя е от тъмносиня крокодилска кожа с паладиев обков (модел от 2013 г.). Кайли я нарече "Knicks blue" в Инстаграм, като препратка към любимия отбор на Шаламе. На пазара за препродажба подобен модел се търгува за около 62 500 – 63 000 долара.

Кайли често използва и Haut à Courroies - огромни крокодилски чанти за пътуване с частния си самолет. Birkin 50 е рядка кафява версия, чиято цена на пазара достига до 163 000 долара.HAC (Haut à Courroies) е черна матова версия от крокодилска кожа, първоначално проектирана за конна езда, оценена на над 70 000 долара.

Кайли разглежда тези аксесоари не просто като мода, а като дългосрочна инвестиция, тъй като стойността на редките екзотични модели на Hermès обикновено расте с времето.