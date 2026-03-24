Дългоочакваният финал на „Мамник“ е този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1

Броени дни остават до дългоочаквания финал на криминалната мистерия „Мамник“. След единадесет епизода, в които напрежението се покачваше и загадките ставаха все по-заплетени, този четвъртък от 21:00 ч. зрителите на БНТ 1 ще видят финалната развръзка.

„Концепцията за постепенно натрупване на ритъм, динамика, интрига, странност, страшност, беше част от задачата, която си поставихме. Мисля, че сега в четвъртък, както казват, драгият зрител ще може да види още едно стъпало нагоре.“, сподели в „Денят започва с Георги Любенов“ Виктор Божинов, режисьор и креативен продуцент на сериала.

Напрежението ще държи феновете до последната секунда на финалния епизод, а сблъсъкът им с Мамника ще бъде запомнящ се. Всяка следа и всички загадки ще получат своя отговор, а в ръцете на любимите персонажи ще остане изхода от злокобната ситуация във Вракола.

Какво ще се случи с Венета и бай Венци? Ще може ли вековното зло да бъде разрушено? Как ще постъпят Божана и Лазар? Ще получат ли подкрепа от Митко и Камен? Какви решения ще вземе Емил и каква ще е неговата съдба? Не пропускайте финалния епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.

