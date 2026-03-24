Дългоочакваният финал на „Мамник“ е този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1

Броени дни остават до дългоочаквания финал на криминалната мистерия „Мамник“. След единадесет епизода, в които напрежението се покачваше и загадките ставаха все по-заплетени, този четвъртък от 21:00 ч. зрителите на БНТ 1 ще видят финалната развръзка.
„Концепцията за постепенно натрупване на ритъм, динамика, интрига, странност, страшност, беше част от задачата, която си поставихме. Мисля, че сега в четвъртък, както казват, драгият зрител ще може да види още едно стъпало нагоре.“, сподели в „Денят започва с Георги Любенов“ Виктор Божинов, режисьор и креативен продуцент на сериала.
Напрежението ще държи феновете до последната секунда на финалния епизод, а сблъсъкът им с Мамника ще бъде запомнящ се. Всяка следа и всички загадки ще получат своя отговор, а в ръцете на любимите персонажи ще остане изхода от злокобната ситуация във Вракола.
Какво ще се случи с Венета и бай Венци? Ще може ли вековното зло да бъде разрушено? Как ще постъпят Божана и Лазар? Ще получат ли подкрепа от Митко и Камен? Какви решения ще вземе Емил и каква ще е неговата съдба? Не пропускайте финалния епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИВАН
Коментиран от #8, #11
16:18 24.03.2026
2 Урррраааааа!
Коментиран от #3
16:18 24.03.2026
3 Оооооо не е
До коментар #2 от "Урррраааааа!":така, подготвят продължение, няма да се отървем така лесно.
16:23 24.03.2026
4 АЙДЕ НИЦ
16:41 24.03.2026
6 ШЕФА
16:42 24.03.2026
7 сузуки
16:46 24.03.2026
8 Шебекник
До коментар #1 от "ИВАН":Тоя мамник ли е, татник ли е, ама друга подобна глупост, която не става за гледане - няма. Даже и дебатите в народното събрание са за предпочитане пред това нещо, което трудно може да бъде наречено филм, че преди да почне сменям канала. За по-отвратително нещо трудно се сещам.
Коментиран от #13, #20
16:47 24.03.2026
9 Кой какъв е
16:55 24.03.2026
10 Това
16:57 24.03.2026
11 Оказа се, че
До коментар #1 от "ИВАН":автора е се казва също като известен писател от соца, Васил Попов.
Кеворкян го беше проверил, звъннал му да разбере какво мисли Този, че носа името на Онзи. Той отговорил, че не му пукало много, можел да, сложи една буква Р по средата, нямал време да мисли за тези неща. Типичен отговор на съвремен непукист. Кеворкян му повярвал.
16:58 24.03.2026
12 УжасТ !
16:59 24.03.2026
14 Файърфлай
17:17 24.03.2026
15 Анонимен
17:19 24.03.2026
16 Ко речи...,Ко...?!
Че аз изобщо не го и гледам...
17:26 24.03.2026
17 ЗРИТЕЛ
17:34 24.03.2026
18 ПИТАНКА
17:35 24.03.2026
19 Реалист
А ние да джафкаме или разлайваме кучетата, добре, ама файда няма
17:42 24.03.2026
20 00014
До коментар #8 от "Шебекник":А защо изобщо гледаш телевизия? Аз съм ритнал кабелната от 20 години.
17:44 24.03.2026
21 Фолклорист
До коментар #13 от "нннн":Названието е взето от българската народна митология. название на демонично същество е. Това същество се явява в образа на птица, подмама жертвата си като имитира гласа на човек, когото тя цени и обича.
17:44 24.03.2026