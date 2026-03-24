Дългоочакваният финал на „Мамник“ е този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1

24 Март, 2026 16:14 794 21

Ще преборят ли злото любимите герои от село Вракола?

Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Броени дни остават до дългоочаквания финал на криминалната мистерия „Мамник“. След единадесет епизода, в които напрежението се покачваше и загадките ставаха все по-заплетени, този четвъртък от 21:00 ч. зрителите на БНТ 1 ще видят финалната развръзка.

„Концепцията за постепенно натрупване на ритъм, динамика, интрига, странност, страшност, беше част от задачата, която си поставихме. Мисля, че сега в четвъртък, както казват, драгият зрител ще може да види още едно стъпало нагоре.“, сподели в „Денят започва с Георги Любенов“ Виктор Божинов, режисьор и креативен продуцент на сериала.

Напрежението ще държи феновете до последната секунда на финалния епизод, а сблъсъкът им с Мамника ще бъде запомнящ се. Всяка следа и всички загадки ще получат своя отговор, а в ръцете на любимите персонажи ще остане изхода от злокобната ситуация във Вракола.

Кадър: БНТ

Какво ще се случи с Венета и бай Венци? Ще може ли вековното зло да бъде разрушено? Как ще постъпят Божана и Лазар? Ще получат ли подкрепа от Митко и Камен? Какви решения ще вземе Емил и каква ще е неговата съдба? Не пропускайте финалния епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.

Кадър: БНТ


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    33 5 Отговор
    Аха, щели да преборват злото, ама злото е в самите създатели на мамниците правени с нашите пари, и негледаеми поврътни.

    Коментиран от #8, #11

    16:18 24.03.2026

  • 2 Урррраааааа!

    33 2 Отговор
    Няма да има повече словесна плява за въпросния "шедьовър"!!!

    Коментиран от #3

    16:18 24.03.2026

  • 3 Оооооо не е

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Урррраааааа!":

    така, подготвят продължение, няма да се отървем така лесно.

    16:23 24.03.2026

  • 4 АЙДЕ НИЦ

    25 1 Отговор
    ЧАК ПА .....ДЪЛГООЧАКВАН, НО ЩОМ Е КРАЙ ....МОЖЕ

    16:41 24.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ШЕФА

    29 3 Отговор
    Вярно дългоочакван край,цяла България ще се напие от радост че тази пародия свърши и повече дано не чуваме и виждаме нищо от измамник Халваджян и набеденият режисьор Божинофф.

    16:42 24.03.2026

  • 7 сузуки

    21 2 Отговор
    Как за толкова години не направиха нещо свястно!Явно няма кой да го направи,а още по-малко да го изиграел

    16:46 24.03.2026

  • 8 Шебекник

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "ИВАН":

    Тоя мамник ли е, татник ли е, ама друга подобна глупост, която не става за гледане - няма. Даже и дебатите в народното събрание са за предпочитане пред това нещо, което трудно може да бъде наречено филм, че преди да почне сменям канала. За по-отвратително нещо трудно се сещам.

    Коментиран от #13, #20

    16:47 24.03.2026

  • 9 Кой какъв е

    21 3 Отговор
    Не гледам превъзнасяния сериал, но случайно попаднах на него и се загледах. Поразиха ме актьорите, които искаха да изиграят някаква емоция, да ни убедят в образите на представяните герои, но бяха като парализирани, сякаш случайно попаднали там. Какви са тези режисьори, не виждат ли тази немощ и неубедителност? Пари, похарчени на вятъра.

    16:55 24.03.2026

  • 10 Това

    19 3 Отговор
    някой гледал ли го е изобщо ?

    16:57 24.03.2026

  • 11 Оказа се, че

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИВАН":

    автора е се казва също като известен писател от соца, Васил Попов.
    Кеворкян го беше проверил, звъннал му да разбере какво мисли Този, че носа името на Онзи. Той отговорил, че не му пукало много, можел да, сложи една буква Р по средата, нямал време да мисли за тези неща. Типичен отговор на съвремен непукист. Кеворкян му повярвал.

    16:58 24.03.2026

  • 12 УжасТ !

    4 3 Отговор
    Що за сериал на БНТ?

    16:59 24.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Файърфлай

    11 0 Отговор
    На финала-ПП ДБ печели изборите,Маминка установява Евро диктатура,Боко и Шиши бягат в Хаити.

    17:17 24.03.2026

  • 15 Анонимен

    14 1 Отговор
    Само простотии и викане

    17:19 24.03.2026

  • 16 Ко речи...,Ко...?!

    12 0 Отговор
    ,Дългоочакваният"...?!
    Че аз изобщо не го и гледам...

    17:26 24.03.2026

  • 17 ЗРИТЕЛ

    10 0 Отговор
    И ЩЕ СИ ОТДЪХНЕМ ЛИ....най-после

    17:34 24.03.2026

  • 18 ПИТАНКА

    10 0 Отговор
    Защо не маперавите реално допитване , кой го гледа и да разкажат какво ги е впечатлило

    17:35 24.03.2026

  • 19 Реалист

    2 0 Отговор
    Взеха ли парите... взеха си ги
    А ние да джафкаме или разлайваме кучетата, добре, ама файда няма

    17:42 24.03.2026

  • 20 00014

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шебекник":

    А защо изобщо гледаш телевизия? Аз съм ритнал кабелната от 20 години.

    17:44 24.03.2026

  • 21 Фолклорист

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "нннн":

    Названието е взето от българската народна митология. название на демонично същество е. Това същество се явява в образа на птица, подмама жертвата си като имитира гласа на човек, когото тя цени и обича.

    17:44 24.03.2026