55-годишната Ума Търман е лицето на новия брой на списание InStyle (СНИМКА)

Актрисата Ума Търман е лицето на новия брой на списание InStyle, става ясно от съобщение в официалния уебсайт на изданието.

55-годишната актриса позира за корицата в бял панталон. На други снимки актрисата е облечена в дантелен прозрачен сутиен от Simone Perele. Косата ѝ е оформена на меки къдрици, а гримът ѝ е лек.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от instylemagazine (@instylemagazine)



Актрисата има дъщеря от финансиста Арпад Бюсон, с когото се разделя през 2014 г. След това бизнесменът заведе дело, обвинявайки Търман в алкохолизъм, твърдейки за психично заболяване и настоявайки за еднолично попечителство над детето. Актрисата обаче спечели делото и Розалинд остава при нея.

Търман има и две деца от актьора Итън Хоук: 26-годишната дъщеря Мая и 22-годишния син Левон. Двойката се разведе през 2005 г. след седем години брак.

През 2021 г. актрисата говори откровено за аборта си в материал за The Washington Post. Тя призна, че като тийнейджърка е забременяла от мъж, много по-възрастен от нея. Тя и родителите ѝ взели трудното решение да направят аборт. Търман приела преживяването много тежко и се радва, че по-късно е успяла да стане майка на три деца.