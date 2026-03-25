55-годишната Ума Търман е лицето на новия брой на списание InStyle (СНИМКА)

25 Март, 2026 10:37 472 3

Актрисата позира за корицата в бял панталон и прозрачен сутиен

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Ума Търман е лицето на новия брой на списание InStyle, става ясно от съобщение в официалния уебсайт на изданието.

55-годишната актриса позира за корицата в бял панталон. На други снимки актрисата е облечена в дантелен прозрачен сутиен от Simone Perele. Косата ѝ е оформена на меки къдрици, а гримът ѝ е лек.


Актрисата има дъщеря от финансиста Арпад Бюсон, с когото се разделя през 2014 г. След това бизнесменът заведе дело, обвинявайки Търман в алкохолизъм, твърдейки за психично заболяване и настоявайки за еднолично попечителство над детето. Актрисата обаче спечели делото и Розалинд остава при нея.

Търман има и две деца от актьора Итън Хоук: 26-годишната дъщеря Мая и 22-годишния син Левон. Двойката се разведе през 2005 г. след седем години брак.

През 2021 г. актрисата говори откровено за аборта си в материал за The Washington Post. Тя призна, че като тийнейджърка е забременяла от мъж, много по-възрастен от нея. Тя и родителите ѝ взели трудното решение да направят аборт. Търман приела преживяването много тежко и се радва, че по-късно е успяла да стане майка на три деца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Граф Сен Жермен

    3 0 Отговор
    Никога не е била грозна, дори и сега не е! Но аз никога не съм я харесвал, или по скоро - винаги съм я харесвал, но не ме пали сексуално!

    10:40 25.03.2026

  • 2 Лавър

    1 0 Отговор
    след определена възраст жените са непривлекателни

    10:54 25.03.2026

  • 3 по важното е че винаги

    1 0 Отговор
    зяпаме лицето на писарката на снимчицата й на новия брой на
    пълнежите и

    10:56 25.03.2026