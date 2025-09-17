Новини
Любопитно »
Шарън Стоун блести на корицата на Marie Claire с дръзка визия (СНИМКА)

Шарън Стоун блести на корицата на Marie Claire с дръзка визия (СНИМКА)

17 Септември, 2025 13:34 853 5

  • шарън стоун-
  • marie claire-
  • списание-
  • корица на списание-
  • дръзка визия

67-годишната актриса демонстрира неподражаем стил и самочувствие

Шарън Стоун блести на корицата на Marie Claire с дръзка визия (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската икона Шарън Стоун отново прикова вниманието на модния свят, след като се появи на корицата на гръцкото издание на престижното списание Marie Claire, облечена в ефирна, прозрачна рокля.

67-годишната актриса демонстрира неподражаем стил и самочувствие, позирайки легнала във вода, обгърната от деликатна дреха, украсена с фини бродирани венчелистчета. Снимката, публикувана в официалния Instagram профил на Marie Claire, предизвика бурни реакции и възхищение сред феновете и модните критици.

Прозрачният тоалет разкриваше изящната ѝ фигура, а неутралният грим подчертаваше естествената ѝ красота и харизма.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никоя

    6 0 Отговор
    Не блести като жената която обичаме!

    13:37 17.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Бабичка без ненки. Пфу.

    Коментиран от #4

    13:42 17.09.2025

  • 3 провинциалист

    0 0 Отговор
    На т.нар. "дръзка визия" й се казва "работно облекло".

    13:58 17.09.2025

  • 4 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Лапай кочано пейзан

    14:02 17.09.2025

  • 5 ами,

    2 0 Отговор
    Колкото и да я харесвам,не е вече за такива снимки на 67 години.Има си възрастовите изменения като при всичко хора и е ясно че е игчко рала парната ютия на фотошопа,та никого не заблуждава списанието.Не разбирам защо известни личности си причиняват такава подигравка.

    14:06 17.09.2025