Шарън Стоун блести на корицата на Marie Claire с дръзка визия (СНИМКА)

Холивудската икона Шарън Стоун отново прикова вниманието на модния свят, след като се появи на корицата на гръцкото издание на престижното списание Marie Claire, облечена в ефирна, прозрачна рокля.
67-годишната актриса демонстрира неподражаем стил и самочувствие, позирайки легнала във вода, обгърната от деликатна дреха, украсена с фини бродирани венчелистчета. Снимката, публикувана в официалния Instagram профил на Marie Claire, предизвика бурни реакции и възхищение сред феновете и модните критици.
Прозрачният тоалет разкриваше изящната ѝ фигура, а неутралният грим подчертаваше естествената ѝ красота и харизма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никоя
13:37 17.09.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
13:42 17.09.2025
3 провинциалист
13:58 17.09.2025
4 Перо
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Лапай кочано пейзан
14:02 17.09.2025
5 ами,
14:06 17.09.2025