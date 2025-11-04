Бодиарт: Нарисуваха дрехи върху голата Ким Кардашиян за корица на списание (СНИМКА)

Ким Кардашиян позира в нарисуван тоалет и пусна резултата в Instagram.

45-годишната звезда е момичето на корицата на новия брой на списание Re-Edition. Тя позира без сутиен. Тялото на риалити звездата бе изрисувано от боди артистите Future Rep и Athena Paginton. Художниците изобразиха визия от новата колекция на Gucci върху бизнесдамата. Ким Кардашиян носеше къса, руса перука и тъмни сенки за очи с кафяво червило. Автор на снимката е фотографът Тибо Греве.

Преди няколко седмици беше съобщено, че Ким Кардашиян е била диагностицирана с мозъчна аневризма. TMZ съобщи това, позовавайки се на последния епизод на Keeping Up With the Kardashians. Издутият кръвоносен съд в мозъка ѝ е бил открит по време на ядрено-магнитен резонанс. Тя сочи шумния си развод с рапъра Кание Уест като причина за здравословните си проблеми. Красавицата смята, че стресът от развода не само е причинил аневризмата ѝ, но и е влошил псориазиса ѝ.

Ким Кардашиян и Кание Уест бяха женени от 2014 до 2022 г. Те имат четири деца.