Мария се нахвърли върху бившия си: Той не е никакъв баща!

Война избухна между певицата Мария и бившия ѝ съпруг Димитър Андонов. Причина за това е дъщерята на двамата - Марая.

Според близки и до двамата бизнесменът е прекратил контактите с детето си, а напрежението в семейството се задълбочава от години.

Историята започва с бурната любов между Мария и Митко - връзка, продължила шест години и завършила с брак и раждането на Марая. В началото всичко изглеждало като приказка, но след време отношенията се пропукват. Повратен момент се оказва ситуация, в която певицата заварва съпруга си в хотел с други жени - нещо, което окончателно разбива доверието и води до развод.

След раздялата Андонов прави опити да върне Мария, но без успех. С времето отношенията му с дъщеря му започват да се влошават, като той се ограничава основно до финансова издръжка, която невинаги е била редовна, твърдят близки до двойката.

По-късно в живота на Митко Андонов се появява Никол. Двамата се запознават покрай общи познати, като по това време тя работи като асистентка при заможни приятели на Мария. След време Никол заминава за Испания, където се опитва да започне нов живот.

При едно от завръщанията си в България тя отново се среща с Андонов и не след дълго забременява, което води до създаването на ново семейство. Именно от този момент започва и постепенната дистанция между бизнесмена и дъщеря му Марая, твърдят близки на двойката. Според тях новата жена на Андонов го настройва срещу дъщеря му.

Потърсена за коментар, Мария говори открито и категорично пред "България Днес": "Абсолютно потвърждавам всичко, което излезе наяве! Бих могла да споделя и много по-грозни неща, но на този етап ще запазя някаква хигиена заради детето ми, докато пак не злоупотребят с мен и името ми, за да търсят внимание! Накратко ще заключа, че Димитър не е лош баща, а е никакъв баща! Да са здрави и всеки да я кара както разбира живота!".

Певица не оставя съмнение и относно настоящите отношения между баща и дъщеря: "Нямат отношения с Марая в момента".

По думите на изпълнителката отсъствието на Андонов не е отсега. Тяхната дъщеря Марая ще бъде абитуриентка през май, а таткото не взима участие в подготовката за бала: "Той не участва в нищо и не е участвал през последните 15 години", категорична е певицата.

Най-болезненият извод обаче е за самата Марая: "Приключила е за себе си със ситуацията", доверява певицата пред вестника.