Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Орлин Горанов побърза да влезе в студиото след връщането си от Америка (СНИМКА)

25 Март, 2026 15:31 656 5

  • орлин горанов-
  • певец-
  • сащ-
  • музика-
  • америка-
  • турне

Певецът вече записва нова музика, вдъхновен от скорошните срещи с публиката отвъд Океана

Снимка: Facebook/ Нели Куртева
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Големият ни певец Орлин Горанов доказа, че е неуморен и дни след турнето си в САЩ се е завърнал в звукозаписното студио, откъдето показа, че вече работи усилено над нова музика.

"От ранни зори съм в студиото за нова песен. Близо до 70 години съм и да ви кажа честно се чувствам като момче. Господ да ни закриля със здраве и сили, за да правим това, което обичаме! Давайте идеи за заглавие", написа гласовитият любимец на хиляди у нас и по света, очевидно окрилен от скорошните си срещи с публиката извън България.

В рамките на две седмици Орлин Горанов обиколи няколко града в Щатите и се завърна особено окрилен от концертите си в Америка, споделяйки, че няма търпение да поеме на път и из България.

"Съвсем скоро ще ви обявя и предстоящите ни срещи в България. Очаквам ги с нетърпение - за да се видим, да си подадем ръка и да споделим отново онова, което ни свързва най-силно, а именно музиката!", написа след завръщането си той, а думите му бяха приети толкова радушно от аудиторията му, че и те отвърнаха с нетърпение на обещанието му за нови срещи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    1 5 Отговор
    Орлинго е много голем.

    15:33 25.03.2026

  • 2 На Орлин жена му

    0 1 Отговор
    - Ах, аз ако така се фуках всички път, когато застана пред микрофона....... А и все на биз ме викат!

    15:37 25.03.2026

  • 3 Каква

    1 0 Отговор
    Америка?!? Нали преди 2-3 дни писахте, че каца от Дубай, със снимков материал. При всички режими успя да се статуира като наше сигурно момче.

    15:58 25.03.2026

  • 4 Кокорчо Натопорчен

    0 0 Отговор
    Искам да ти кажа
    Колко те обичам
    Нека да запоочнем паааак!
    На 19.04 пааааааааак!

    16:19 25.03.2026

  • 5 Някой

    2 0 Отговор
    му е казАл, че е певец и тоя взел, че му поверваАл.

    16:24 25.03.2026