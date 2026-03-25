Орлин Горанов побърза да влезе в студиото след връщането си от Америка (СНИМКА)

Големият ни певец Орлин Горанов доказа, че е неуморен и дни след турнето си в САЩ се е завърнал в звукозаписното студио, откъдето показа, че вече работи усилено над нова музика.

"От ранни зори съм в студиото за нова песен. Близо до 70 години съм и да ви кажа честно се чувствам като момче. Господ да ни закриля със здраве и сили, за да правим това, което обичаме! Давайте идеи за заглавие", написа гласовитият любимец на хиляди у нас и по света, очевидно окрилен от скорошните си срещи с публиката извън България.

В рамките на две седмици Орлин Горанов обиколи няколко града в Щатите и се завърна особено окрилен от концертите си в Америка, споделяйки, че няма търпение да поеме на път и из България.

"Съвсем скоро ще ви обявя и предстоящите ни срещи в България. Очаквам ги с нетърпение - за да се видим, да си подадем ръка и да споделим отново онова, което ни свързва най-силно, а именно музиката!", написа след завръщането си той, а думите му бяха приети толкова радушно от аудиторията му, че и те отвърнаха с нетърпение на обещанието му за нови срещи.