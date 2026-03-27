Алкохол и горещи женски тела на ергенския запой на Марто Елвиса (СНИМКИ)

Появата на Елвиса определно раздвижи обстановката в тазгодишния сезон на "Ергенът", пише bgdnes.bg.

Мартин обяви на тримата мъже в риалитито, че смята да заформи Петия ергенски запой, след като през миналата година обявиха мегакупона за Четвъртия.

Представя си го с много алкохол и музика, а за целта викнал диджея от миналия сезон.

Той даде напътствания на кавалерите да действат, а не да чакат активност от момичетата.

Елвиса се хвана и на бас с Марин, че трябва да се награбят с Алия.

Всички се изкефиха на партито още със започването му.

Чашите се пълнеха и изпразваха бързо, машината за пяна работеше, а в басейна скачаха момичета и ергени по бански.

Елвиса се метна с дрехите.

Малко след началото Крис и Елеонора се дръпнаха настрани да се нацелуват.

После тя пофлиртува с Марин, а Стоян се натискаше с Илияна. Марин изпълни баса си с Елвиса и се целува с Алия.

"Нямахме търпение да се целунем", призна Марин.

Малко по-късно Вероника коментира поведението на Алия, че е на долна жена.

Елеонора се посваля на Марин, пък после каза, че според нея той е много объркано малко момче, което търси жена, която да му се дърпа.

А от анонса за следващия епизод се разбра, че в риалитито влиза нова ергенка.