Звезда от бразилски сериали се оплака от липса на секс в хосписа

Бразилският актьор Маркос Оливейра говори откровено за живота в дома за пенсионирани артисти „Ретиро дос Артистис“ в Рио де Жанейро, цитиран от Metropoles.
Звездата от сериалите „Голямо семейство“ и „Жестокият ангел“ се оплака от липса на секс.
„Дори в напреднала възраст сексуалността все още съществува. Подсъзнателно възникват нощни сексуални желания, нали знаете? И не се говори за това, защото се смята, че в напреднала възраст човек спира да се наслаждава, спира да бъде сексуален“, призна той.
69-годишният актьор добави, че му липсва емоционалната интимност, а не директният сексуален контакт.
„Не ми трябва секс като в Цирк дьо Солей, с всички тези скокове и трикове. Искам размяна на любов, а това не е възможно тук“, каза той.
Оливейра сподели също, че е имал трудности с другите обитатели, които са говорили много по време на хранене, при това само за миналото.
Маркос Оливейра се преместил в дома през 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Венелино
12:17 27.03.2026
2 Готин, интелигентен р
Простаци говорят по време на хранене
Не се е съобразил да направи проучване преди да влезе
Навярно има по добри места
Пожелавам здраве и дълъг живот на хубаво място
То и тук на ул Козлодуй има дом за творци
Но, Чапа и други известни бяха в Бояна в Царско село
Беше 3-4 х.лв
Преди три години за двойка стая
Даже Боян Радев но той беше самостоятелна стая
Синът му пое разходите
Отиде си в дълбока деменция...
12:23 27.03.2026
3 Младеж е още
12:23 27.03.2026
4 Милия
12:31 27.03.2026
6 И тоя
12:45 27.03.2026
7 Баба Гошка
12:56 27.03.2026
8 Не уточняват
14:31 27.03.2026
9 Рая ( от парламента )
14:56 27.03.2026
10 ха, ха
16:18 27.03.2026
11 Евгени от Алфапласт
21:10 27.03.2026