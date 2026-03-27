Звезда от бразилски сериали се оплака от липса на секс в хосписа

27 Март, 2026 12:14 1 627 11

„Дори в напреднала възраст сексуалността все още съществува.", признава Маркос Оливейра

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бразилският актьор Маркос Оливейра говори откровено за живота в дома за пенсионирани артисти „Ретиро дос Артистис“ в Рио де Жанейро, цитиран от Metropoles.

Звездата от сериалите „Голямо семейство“ и „Жестокият ангел“ се оплака от липса на секс.

„Дори в напреднала възраст сексуалността все още съществува. Подсъзнателно възникват нощни сексуални желания, нали знаете? И не се говори за това, защото се смята, че в напреднала възраст човек спира да се наслаждава, спира да бъде сексуален“, призна той.


69-годишният актьор добави, че му липсва емоционалната интимност, а не директният сексуален контакт.

„Не ми трябва секс като в Цирк дьо Солей, с всички тези скокове и трикове. Искам размяна на любов, а това не е възможно тук“, каза той.

Оливейра сподели също, че е имал трудности с другите обитатели, които са говорили много по време на хранене, при това само за миналото.

Маркос Оливейра се преместил в дома през 2025 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Венелино

    6 3 Отговор
    освен теб, някой друг дали тази новина го интересува?

    12:17 27.03.2026

  • 2 Готин, интелигентен р

    6 1 Отговор
    Е, какво да се прави
    Простаци говорят по време на хранене
    Не се е съобразил да направи проучване преди да влезе
    Навярно има по добри места
    Пожелавам здраве и дълъг живот на хубаво място
    То и тук на ул Козлодуй има дом за творци
    Но, Чапа и други известни бяха в Бояна в Царско село
    Беше 3-4 х.лв
    Преди три години за двойка стая
    Даже Боян Радев но той беше самостоятелна стая
    Синът му пое разходите
    Отиде си в дълбока деменция...

    12:23 27.03.2026

  • 3 Младеж е още

    15 0 Отговор
    У нас на 69 години хората още работят, този отишъл в старчески дом..

    12:23 27.03.2026

  • 4 Милия

    4 0 Отговор
    Как може без кекс?

    12:31 27.03.2026

  • 5 Искам размяна на любов

    5 1 Отговор
    тоз не разбра че наборките му
    много много отдавна са забравили месенето на кекс
    и че ги интересуват манджи и сапунки

    12:41 27.03.2026

  • 6 И тоя

    5 0 Отговор
    вече не го държат ръцете.

    12:45 27.03.2026

  • 7 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Кат не му харесва да си наеме или купи апартамент някъде и да си наеме дашна камериерка и социален патронаж да ги храни. Кво циври? Парите си лий изпуккал? Да събира от смс-и от почитателките си тогаз.

    12:56 27.03.2026

  • 8 Не уточняват

    3 0 Отговор
    Някой пречи ли му да прави секс или просто никоя от пенсионираните актриси не го иска?

    14:31 27.03.2026

  • 9 Рая ( от парламента )

    3 0 Отговор
    Неразбираемо ми е, защо не блъска шикии?

    14:56 27.03.2026

  • 10 ха, ха

    2 1 Отговор
    Добре сте описали неговото ,,оплакване,,обаче не сте публикували подигравателните коментари които е отнесъл. Едното от които е,че си е въобразил,че отива да живее в публичен дом.Освен това изглежда отвратително.

    16:18 27.03.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Бих му метнал вдовицата за някой лев. На 54 лазарника е.

    21:10 27.03.2026