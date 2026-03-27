Звезда от бразилски сериали се оплака от липса на секс в хосписа

Бразилският актьор Маркос Оливейра говори откровено за живота в дома за пенсионирани артисти „Ретиро дос Артистис“ в Рио де Жанейро, цитиран от Metropoles.

Звездата от сериалите „Голямо семейство“ и „Жестокият ангел“ се оплака от липса на секс.

„Дори в напреднала възраст сексуалността все още съществува. Подсъзнателно възникват нощни сексуални желания, нали знаете? И не се говори за това, защото се смята, че в напреднала възраст човек спира да се наслаждава, спира да бъде сексуален“, призна той.

69-годишният актьор добави, че му липсва емоционалната интимност, а не директният сексуален контакт.

„Не ми трябва секс като в Цирк дьо Солей, с всички тези скокове и трикове. Искам размяна на любов, а това не е възможно тук“, каза той.

Оливейра сподели също, че е имал трудности с другите обитатели, които са говорили много по време на хранене, при това само за миналото.

Маркос Оливейра се преместил в дома през 2025 г.