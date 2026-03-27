Кралски фотограф разкри какво е да работиш с принц Хари и Меган Маркъл

Кралският фотограф Крис Джаксън заяви, че винаги е имал положителен опит при работата си с Меган Маркъл и принц Хари, въпреки промените в ролята им в британското кралско семейство през последните години.

Джаксън, който е официален кралски фотограф на Getty Images, коментира темата по време на събитие в Ню Йорк, организирано по повод излизането на новата му книга „Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era“. В нея той проследява развитието на монархията в съвременния ѝ облик.

„Винаги съм имал страхотен опит, когато съм ги снимал“, казва той за херцога и херцогинята на Съсекс. Фотографът припомня свои пътувания с принц Хари до Лесото и Бали, както и работата си около инициативата „Invictus Games“, която определя като „изключително постижение“. По думите му, голяма част от ангажиментите му са били свързани със заснемане на моменти зад кулисите, които описва като „фантастични“.

Джаксън отбелязва, че двамата имат „много добра динамика“ и че винаги е ценял възможността да работи с различните личности в кралското семейство. Въпреки това подчертава, че в новата си книга се фокусира върху действащите членове на монархията.

Принц Хари и Меган Маркъл се оттеглиха от официалните си задължения през 2020 г. и се установиха в Калифорния, което промени ролята им в публичния живот на институцията.

Книгата на Джаксън, издадена от Rizzoli, включва на корицата близък кадър на крал Чарлз III и кралица Камила от деня на коронацията им на 6 май 2023 г. Според фотографа това изображение отразява цялостния дух на изданието – промяната в начина, по който функционира съвременната монархия.

„Крал Чарлз прави нещата по малко по-различен начин“, отбелязва той и допълва, че според него кралското семейство е станало по-достъпно за обществото. Джаксън посочва като пример по-дългите срещи с граждани и готовността за неформални моменти, включително снимки, които преди са били по-рядко срещани.

По думите му, кралят притежава „изключителна способност“ да общува с хората, често използвайки хумор, за да създаде по-непринудена атмосфера.

Фотографът подчертава, че за членовете на кралското семейство значението на изображенията е свързано преди всичко с въздействието им, а не с личния имидж. „Те просто вършат работата си, а моята задача е да документирам и разкажа историята на това, което правят“, казва той. Според него реакциите към снимките рядко са свързани с външния вид, а по-скоро с каузите, които те подкрепят.

Джаксън допълва, че голяма част от стойността на фотографията се крие в улавянето на неочаквани моменти. „Обичам този елемент – около 50 процента от работата ми е късмет“, посочва той, като отбелязва, че много от кадрите в книгата са резултат именно на такива спонтанни ситуации.