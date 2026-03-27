Памела Андерсън бори изкуствения интелект в модата с естествени и необработени СНИМКИ

27 Март, 2026 17:31 1 446 7

За актрисата липсата на грим и ретуш е освобождаващо

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Памела Андерсън стана на нова кампания срещу използването на изкуствен интелект в модната индустрия, като призовава за връщане към автентичността и естествената визия.

58-годишната актриса и активен застъпник на натуралната красота е лице на новата инициатива на марката Aerie, собственост на American Eagle. Кампанията подчертава ангажимента на бранда да не използва генерирани от изкуствен интелект образи в рекламите си, като Памела Андерсън се появява без грим и без дигитална обработка.

В рекламното видео тя взаимодейства с AI система, като подава команди от типа „Създай женски модел“, „Направи я по-щастлива“, „Добави още модели, които да изглеждат уникално“ и „Нека изглеждат истински“. Когато програмата не успява да постигне желания резултат, сцената преминава към реална фотосесия, в която Памела Андерсън работи с модели в непринудена атмосфера. „Това не може да бъде създадено с команда“, казва тя.

В интервю за Vogue Business актрисата определя нарастващата употреба на изображения от изкуствен интелект като „обезпокоителна“. „Като жена, като потребител, като майка, се питам каква е разликата между изкуственото и реалното и как трябва да я разпознаваме. Още преди беше обезсърчаващо да гледаме списания с ретуширани образи, но това вече е съвсем друго ниво“, коментира тя.

Инициативата стъпва върху предишно решение на Aerie от октомври 2025 г. да забрани генерираните изображенията, като продължение на политиката ѝ от 2014 г. за отказ от ретуширане на тела в рекламите. Според данни, цитирани от Adweek, тази стратегия вече дава резултати – марката отчита двуцифрен ръст в разпознаваемостта и увеличение на продажбите с 23% през последното тримесечие на 2025 г.

Кампанията се появява на фона на засилено използване на изкуствен интелект в модния сектор. Големи модни къщи като Prada, Gucci и Valentino вече експериментират с визуализации от изкуствен интелект, което предизвиква критики в публичното пространство. Други компании, включително H&M, използват т.нар. „дигитални двойници“ на реални модели, а европейският онлайн търговец Zalando съобщава, че около 70% от редакционните му изображения в края на 2024 г. са били генерирани с помощта на изкуствен интелект.

Памела Андерсън, която развива и собствена козметична линия, се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица на движението за естествена визия в Холивуд, особено след появата си без грим на Седмицата на модата в Париж през 2023 г. Решението ѝ да се откаже от традиционните стандарти за външен вид е част от по-широка лична промяна, започнала след оттеглянето ѝ от Холивуд и преместването ѝ на остров Ванкувър.

„Не възразявам да поема тази роля от името на всички жени. Не използвам филтри и ретуш. Това съм аз и това е освобождаващо“, казва тя и допълва, че според нея именно „несъвършената естественост“ е по-интересна и истинска.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евала

    13 1 Отговор
    Бреййй, ти да видиш! Не беше такава като я познавах на млади години!

    17:49 27.03.2026

  • 2 хаха

    12 3 Отговор
    Боядисваш си косата с боя в русо, и говориш за натурална красота?! Много са ми смешни такива... Аз моята дори не я суша със сешоар след баня, оставям я както си е - ето това е натурално. Нито си боядисвам косата, нито ѝ правя прически, нито си слагам грим, защото ме е гнус от него, нито си лакирам ноктите. Дори не нося обеци, гривни, гердани и каквито и да било други аксесоари, нито имам татуировки. Нямам никакви филъри, силикони, ботокси и други гнусотии. Не съм тръгнала да се хваля по медиите като вас, но мога да кажа, че съм напълно натурална, за разлика от такива като вас, които се напъват да го твърдят, а всъщност не са.

    Коментиран от #6

    18:00 27.03.2026

  • 3 Колю-маркуча

    5 1 Отговор
    Ми kвo, A3 мисля да и гo бyтnа

    19:11 27.03.2026

  • 4 бушприт

    1 0 Отговор
    58-годишната актриса и активна застъпничка на натуралната красота ...

    08:56 28.03.2026

  • 5 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Памела Андерсън стана КАКВО на нова кампания ???

    08:57 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.