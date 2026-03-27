Памела Андерсън бори изкуствения интелект в модата с естествени и необработени СНИМКИ

Актрисата Памела Андерсън стана на нова кампания срещу използването на изкуствен интелект в модната индустрия, като призовава за връщане към автентичността и естествената визия.

58-годишната актриса и активен застъпник на натуралната красота е лице на новата инициатива на марката Aerie, собственост на American Eagle. Кампанията подчертава ангажимента на бранда да не използва генерирани от изкуствен интелект образи в рекламите си, като Памела Андерсън се появява без грим и без дигитална обработка.

В рекламното видео тя взаимодейства с AI система, като подава команди от типа „Създай женски модел“, „Направи я по-щастлива“, „Добави още модели, които да изглеждат уникално“ и „Нека изглеждат истински“. Когато програмата не успява да постигне желания резултат, сцената преминава към реална фотосесия, в която Памела Андерсън работи с модели в непринудена атмосфера. „Това не може да бъде създадено с команда“, казва тя.

В интервю за Vogue Business актрисата определя нарастващата употреба на изображения от изкуствен интелект като „обезпокоителна“. „Като жена, като потребител, като майка, се питам каква е разликата между изкуственото и реалното и как трябва да я разпознаваме. Още преди беше обезсърчаващо да гледаме списания с ретуширани образи, но това вече е съвсем друго ниво“, коментира тя.

Инициативата стъпва върху предишно решение на Aerie от октомври 2025 г. да забрани генерираните изображенията, като продължение на политиката ѝ от 2014 г. за отказ от ретуширане на тела в рекламите. Според данни, цитирани от Adweek, тази стратегия вече дава резултати – марката отчита двуцифрен ръст в разпознаваемостта и увеличение на продажбите с 23% през последното тримесечие на 2025 г.

Кампанията се появява на фона на засилено използване на изкуствен интелект в модния сектор. Големи модни къщи като Prada, Gucci и Valentino вече експериментират с визуализации от изкуствен интелект, което предизвиква критики в публичното пространство. Други компании, включително H&M, използват т.нар. „дигитални двойници“ на реални модели, а европейският онлайн търговец Zalando съобщава, че около 70% от редакционните му изображения в края на 2024 г. са били генерирани с помощта на изкуствен интелект.

Памела Андерсън, която развива и собствена козметична линия, се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица на движението за естествена визия в Холивуд, особено след появата си без грим на Седмицата на модата в Париж през 2023 г. Решението ѝ да се откаже от традиционните стандарти за външен вид е част от по-широка лична промяна, започнала след оттеглянето ѝ от Холивуд и преместването ѝ на остров Ванкувър.

„Не възразявам да поема тази роля от името на всички жени. Не използвам филтри и ретуш. Това съм аз и това е освобождаващо“, казва тя и допълва, че според нея именно „несъвършената естественост“ е по-интересна и истинска.