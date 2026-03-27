Зендая загатна, че ще изчезне след 2026 г. (ВИДЕО)

27 Март, 2026 16:58 1 566 7

Тази година по кината излизат няколко големи филма с нейно участие, както и трети сезон на сериала "Еуфория"

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Зендая обяви, че планира да се оттегли временно от публичното пространство, след като през 2026 г. предстои да се появи в поредица от мащабни филмови и телевизионни проекти.

В интервю за Fandango тя посочва, че натовареният ѝ график през настоящата година налага необходимост от пауза. Сред заглавията, в които участва, са „Драмата“, "Дюн 3", "Спайдърмен: Нов ден", "Одисея", както и трети сезон на сериала "Еуфория".

„Ще ви кажа едно – след всичко това ще изчезна за малко. Ще трябва да се скрия за известно време“, заявява Зендая. С чувство за хумор тя допълва, че се надява публиката „да не се умори от нея“ след поредицата от премиери, като изразява благодарност към феновете за подкрепата им: „Наистина ценя всички, които подкрепят филмите ми или кариерата ми по какъвто и да е начин.“

Въпреки предстоящата пауза, актрисата вече има ангажимент за 2027 г., когато се очаква да се завърне на голям екран с участие в "Шрек 5", където ще работи с Майк Майърс и Камерън Диас. Там обаче ще участва единствено като озвучаваща актриса и то дъщерята на Шрек и Фиона.

Изявлението ѝ идва на фона на засилен интерес към личния ѝ живот, включително спекулации, че е сключила брак с годеника си Том Холанд, с когото си партнира във филмите за „Спайдърмен“. Двамата се сгодиха в края на 2024 г.

Слуховете се засилиха, след като актрисата беше забелязана с пръстен, наподобяващ халка, по време на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2026 г. и на Седмицата на модата в Париж. До момента обаче нито тя, нито Холанд са потвърдили подобна информация.

В участие в предаването „Jimmy Kimmel Live!“ през март Зендая коментира ситуацията с ирония, след като водещият отбеляза, че „интернет е полудял“ по темата. „Наистина ли? Не съм видяла нищо от това“, отговаря тя.

Актрисата обърна внимание и на разпространяваните онлайн изображения, създадени с изкуствен интелект, които представят несъществуваща сватбена церемония. „Много хора се подвеждат по тях. А аз просто си вървя в реалния живот и някой ми казва: ‘Боже, сватбените ти снимки са прекрасни’, а аз отговарям: ‘Това е изкуствен интелект, не е истинско’“, коментира тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 събчето

    6 1 Отговор
    загатна, че ще изчезнат пълнежите и след 2026 г.

    17:01 27.03.2026

  • 2 а бе

    6 1 Отговор
    няма нужда и да се завръща никаква

    17:26 27.03.2026

  • 3 Запознат

    4 0 Отговор
    Анита от почивка да закара Бети на психиатър май е бавноразвиваща или умствено изостанала много е назад 🤣🤭🥳

    17:27 27.03.2026

  • 4 ако се появи

    5 0 Отговор
    някъде след 2056 , ще е идеално.

    17:52 27.03.2026

  • 5 бай Даньо

    2 0 Отговор
    А аз си помислих, че извънземните ще я отлекат

    19:47 27.03.2026

  • 6 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Ич да са не връща. И без тва ми мяза на цигане.

    01:26 28.03.2026

  • 7 ннннннннн

    1 0 Отговор
    Що,бе?! На тая снимка,на ротен томатоес момето изглежда много добре!

    09:17 28.03.2026