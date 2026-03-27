Зендая загатна, че ще изчезне след 2026 г. (ВИДЕО)

Актрисата Зендая обяви, че планира да се оттегли временно от публичното пространство, след като през 2026 г. предстои да се появи в поредица от мащабни филмови и телевизионни проекти.

В интервю за Fandango тя посочва, че натовареният ѝ график през настоящата година налага необходимост от пауза. Сред заглавията, в които участва, са „Драмата“, "Дюн 3", "Спайдърмен: Нов ден", "Одисея", както и трети сезон на сериала "Еуфория".

„Ще ви кажа едно – след всичко това ще изчезна за малко. Ще трябва да се скрия за известно време“, заявява Зендая. С чувство за хумор тя допълва, че се надява публиката „да не се умори от нея“ след поредицата от премиери, като изразява благодарност към феновете за подкрепата им: „Наистина ценя всички, които подкрепят филмите ми или кариерата ми по какъвто и да е начин.“

Въпреки предстоящата пауза, актрисата вече има ангажимент за 2027 г., когато се очаква да се завърне на голям екран с участие в "Шрек 5", където ще работи с Майк Майърс и Камерън Диас. Там обаче ще участва единствено като озвучаваща актриса и то дъщерята на Шрек и Фиона.

Изявлението ѝ идва на фона на засилен интерес към личния ѝ живот, включително спекулации, че е сключила брак с годеника си Том Холанд, с когото си партнира във филмите за „Спайдърмен“. Двамата се сгодиха в края на 2024 г.

Слуховете се засилиха, след като актрисата беше забелязана с пръстен, наподобяващ халка, по време на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2026 г. и на Седмицата на модата в Париж. До момента обаче нито тя, нито Холанд са потвърдили подобна информация.

В участие в предаването „Jimmy Kimmel Live!“ през март Зендая коментира ситуацията с ирония, след като водещият отбеляза, че „интернет е полудял“ по темата. „Наистина ли? Не съм видяла нищо от това“, отговаря тя.

Актрисата обърна внимание и на разпространяваните онлайн изображения, създадени с изкуствен интелект, които представят несъществуваща сватбена церемония. „Много хора се подвеждат по тях. А аз просто си вървя в реалния живот и някой ми казва: ‘Боже, сватбените ти снимки са прекрасни’, а аз отговарям: ‘Това е изкуствен интелект, не е истинско’“, коментира тя.