Зад кулисите на кулинарното шоу напрежението не идва само от състезанието. Даже стана и много горещо напоследък, защото се оказа, че Нора Недкова е луда по шеф Виктор Ангелов.

Според хора от екипа бившата плеймейтка привлича внимание с настойчиво поведение към шеф Виктор Ангелов, което създава неловки ситуации както пред камера, така и извън нея, пише "Ретро".

Положението е леко неловко. Тя не просто флиртува – настоява да бъде забелязвана постоянно, както пред камера, така и извън нея“, разказва човек от продукцията. По думите му блондинката използва всяка възможност да се навърта около шефа, да задава излишни въпроси и да търси контакт, който често няма нищо общо с кулинарията.

Нора Недкова не криела възхищението си и открито заявявала пред колегите и екипа, че Ангелов е „най-сексапилният българин“.

Тя от години повтаря, че харесва мъже с авторитет, сериозно излъчване, заможни и задължително над 40 години – критерии, които шефът покрива без усилие. Само че, както изглежда, интересът е абсолютно едностранен.

„На него му е неудобно, дори му е неприятно. Опитва се да запази дистанция и да бъде професионален, но тя не улавя сигналите“, коментира друг човек от екипа. Според него Ангелов дори започнал да избягва излишни разговори с нея, за да не му досажда.

И това не е чудно – Ангелов и Недкова са несъвместими не само в шоуто, но и извън него. Шефът е известен с острия си ум, докато интелектуалният капацитет на Недкова често е поставян под съмнение, а възпитанието ѝ – критикувано.

„Акълът“ на силиконовата плеймейтка пролича още след участието ѝ във „ВИП Брадър“ преди време, когато не успяваше да отговаря на елементарни въпроси по време на мисиите, пише "Ретро".

Истината е, че извън снимачната площадка шеф Виктор Ангелов се радва на прекрасно семейство и е все така влюбен в жена си, която изглежда като модел от списание. Наталия, както се казва половинката му, стои далеч от медийния шум, но е неизменна част от живота му и основната му подкрепа.

Любовната им история е всичко друго, но не и банална. Двамата се познават от деца в столичния квартал „Люлин“, а още като ученици между тях прехвърчали искри. Тогава обаче връзката им не се развила и Наталия поела по друг път, като дори стигнала до брак с мъж от близкия кръг на шеф Ангелов.

Това не само не го отказало, а напротив – амбицирало го да се доказва в професията и да чака своя момент. „Той никога не я е забравял. Говореше се, че 20 години е чакал шанс да бъдат заедно“, разказват запознати.

И този шанс накрая дошъл. Днес двамата имат дете заедно, а Виктор Ангелов е приел и децата ѝ от предишната връзка като свои.

На този фон опитите на Нора да впечатли шефа изглеждат не просто безнадеждни, а направо комични. „Тя сякаш си мисли, че е в някое романтично шоу. Само че е сбъркала адреса“, коментират в социалните мрежи, цитирани от show.blitz.bg.