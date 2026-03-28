Изкуствен интелект създаде чалга версия на "Bangaranga" (ВИДЕО)

28 Март, 2026 15:47 1 905 26

Песента на Дара за Евровизия вече има поп фолк версия

Изкуствен интелект създаде чалга версия на "Bangaranga" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като песента на Дара "BANGARANGA" се превърна в страшен хит за европейците, пред които тя ще ни представлява на „Евровизия“, в интернет излезе чалга версия на хита.

Кавърът, както и видеото, създадени с помощта на изкуствен интелект, са дело на Марио Манев. Чалга версията вече събира все по-голяма популярност в YouTube.

„България има своя достоен представител на „Евровизия“ – атрактивната Дара! Песента BANGARANGA е всичко, което конкурсът обича – артистичност, самоувереност, лесно запяваема мелодия, модерно звучене и леки етномотиви. Аз реших да се концентрирам върху последното и да го усилвам максимално! Затова в моята версия електронните бийтове остават на заден план, а на преден план излиза ромски оркестър", гласи описанието на клипа в канала „2Iоор АI“, собственост на ентусиаста Марио Манев, цитирано от Шоу Блиц.

Авторът уточнява, че кавърът е създаден с некомерсиална цел и с голямо уважение към труда на авторите на оригиналната песен. „Този кавър е за забавление, като същевременно отдава признание на всички създатели на оригинала, изпълнено от Дара през 2026 г.“, допълва Манев.

Макар в България песента да не се радва на огромен интерес и беше обект на жестоки критики, парадоксално към чалга парчето валят коментари, че е по-добро от оригинала. Това преценете сами.

Докато популярността на чалга версията на "BANGARANGA" расте, Дара продължава с интензивната подготовка за участието си в „Евровизия“. Освен това тя активно промотира песента в Гърция и Норвегия, като споделя видеа от участията си в личния си профил, включително едно с гръцкия представител Akylas.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    27 1 Отговор
    ама тя оригиналната ранга банга от естествен интелект ли е направена незнаех

    15:52 28.03.2026

  • 2 Мнение

    19 5 Отговор
    България я превърнаха в "бангаранга"?!
    Всички тия към нпо-тата на шорош изпиха достойнството и мозъците на огромна част от младите хора в България!

    От страна в челните класации в световен мащаб по образовани и интелигентни деца, съвременна България я превърнаха в "БАНГАРАНГА" (безволева, колония, тип суровинен придатък и плацдарм за чужди бази и интереси)?!

    И ДО КОГА ТАКА, НАРОДЕ???

    Коментиран от #6, #9

    15:54 28.03.2026

  • 3 Българин

    4 11 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ще спечеле Евровизия. БОГ е вече българин.

    15:55 28.03.2026

  • 4 Естествен дебилитет

    17 1 Отговор
    20 години безплатна опростачване по телевизиите от Шоуто на Зулуса и ромско включване. Чалга версията е по-подходяща за сегашното състояние на Републиката България. Пропускам и 20 години "управление" от партия със собственик. За този период се създадоха милиардери подпомагани от този собственик. Хората бяха "прости", а останалите "мисирки".

    15:55 28.03.2026

  • 5 шаа

    7 6 Отговор
    ""BANGARANGA" се превърна в страшен хит"

    я пак?!?

    Коментиран от #7

    15:59 28.03.2026

  • 6 Питане

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Има ли нещо с което да се гордееш? Имали нещо което да критикуваш ,без да оцениш положителното? А бе ти постигнал ли си нещо в живота?

    Коментиран от #19

    16:00 28.03.2026

  • 7 Разбирач

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "шаа":

    Тая Дара с нейните любеници си е за Ганг бангаранга

    16:06 28.03.2026

  • 8 Бангаранга

    6 1 Отговор
    ще е последна в класацията на Евровизия!

    16:07 28.03.2026

  • 9 ИтН

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Славито е хем русофил, хем чалгар. Печелил десетилетия от опpocтачването и чалгизйцията на България.

    Не съм чувал Сорос или НПОтата да разпространяват чалга идеологията.

    Но ррусофилията върви с водка, ракия и Лепа Брена, сръбска музика.

    Защото видиш ли Операта, Класиката това е декадентска Западна култура. Истинският съвременен русофил е като Слави - гола глава, яко чалга, друсан и пиян.

    Коментиран от #12, #17

    16:08 28.03.2026

  • 10 провинциалист

    6 2 Отговор
    Абсурд! Няма как чалга версия на чалга песен.

    Коментиран от #16

    16:12 28.03.2026

  • 11 Много

    6 1 Отговор
    Яко! Тва е по арно от оригинала. Що пиленца ще качи по масите?

    16:14 28.03.2026

  • 12 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИтН":

    В дълбока музикална грешка си - чалгата е като хип-хопа - ритми, от които ти скача задника. Нали си превеждаш hip-hop от английски?

    16:15 28.03.2026

  • 13 Даскал...

    1 1 Отговор
    ...Тео заяви, че не може да има все още изкуствен интелект. Обясни го подробно и научно в предаването на Тото в тубата. Който иска да добие представа за ИИ, полезен ли е или не, да прочете БГ фатастиката "Краят на осма база", 1972 г., автор Йосиф Перец.

    16:35 28.03.2026

  • 14 Да, да

    9 0 Отговор
    Цигански изкуствен интелект?! Това е като цигански андронен колайдер, ама без бакър.

    16:43 28.03.2026

  • 15 Уви, пак ще се покажем като кака Ганя

    2 3 Отговор
    Племенничката на бай Ганьо пак ще ни излага. Този конкурс няма никаква стойност, бнт прави излишни движения. Вместо с тези пари да направят предаване за българска музика по бнт. Да не говорим, че е крайно време да върнат телевизионния театър. Милутинова да се задейства, никой не гледа сега бнт.

    16:53 28.03.2026

  • 16 Има, има

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Нали има ремонт на ремонта, защо за няма чалга версия на чалга песен!?

    16:55 28.03.2026

  • 17 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИтН":

    Не гледай коя патерица разпространява чалгата, а гледай управляващите на кой се кланят!!!

    Лично Боко излезе и каза, че е голям приятел с Шорош!
    Отделно нпо-тата в България (отровено общество, америка срещу България, антибългарски адски комитет и др), ЯКО СПОНСОРИРАТ Т.НАР. МЕДИИ И ЕВРОАТЛАНТИЦИ!
    КАТО ПОЧНЕТЕ ОТ ХР ИВАНОВ, МИНЕТЕ ПРЕЗ ЛОРА КРУМОВА, ТА ЧАК ДО ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ И СПОНОСРИРАНЕТО МУ НА СЕКТАТА В ПЕТРОХАН!

    ТАКА, ЧЕ НЕ ПОДХОЖДАЙТЕ КЪМ ТЕМАТА С ШОРОШ ТОЛКОВА ПОВЪРХНОСТНО, СПИРАЙКИ САМО ДО ЧАЛГАТА, А ВИЖТЕ ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНКА!!!

    ШОРОШ Е НАВСЯКЪДЕ В БЪЛГАРИЯ!
    ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛИТИКА, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ВСИЧКО ОСТАНАЛО!!!

    17:06 28.03.2026

  • 18 фани ме за щайгата

    4 1 Отговор
    каква е тази глупост, това нещо песен ли е? Няма ли нещо стойностно което да представи българия на този и без това извратен конкурс... Боже...

    17:23 28.03.2026

  • 19 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Има има, гордея се с истината и с правдата, на които съм изключително голям привърженик!
    Рано или късно те ще възтържествуват отново в България и тогава всички индивиди паразитиращи около нпо-тата на шорош и др подобни, ще трябва да отговарят за делата си!

    Също така относно постиженията в живота!
    Първо нека уточним кои според Вас са правилните постижения в живота?!
    Много пари, много имоти, много коли и много жени, НО нулев морал и абсолютно духовно падение?! Това ли ви е критерият???

    Или истината, любовта, честността, почтеността, достойнството, усърдната работа, както и хора които да те подкрепят и да подкрепяш в тази посока?!

    Не че и аз съм постигнал всичко, но определено знам в коя посока бих искал да се развивам!
    И тази посока абсолютно противоречи, на съвременния евроатлантизъм и "бангарангата" в България!

    17:24 28.03.2026

  • 20 Файърфлай

    2 0 Отговор
    О, времена,о нрави! Хем чалга,хем интелект !

    17:37 28.03.2026

  • 21 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Баааааа, ма тва по-убао от оригинало, риишли..

    17:53 28.03.2026

  • 22 Гост

    2 0 Отговор
    А, опашка на енот!

    18:01 28.03.2026

  • 23 Хмм

    0 0 Отговор
    Чалга версията ми хареса повече от оригинала. По-жив ритъм и добър вокал. Певачката пак е прекалено статична.

    Коментиран от #24

    18:20 28.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Я гле тва откаченото кво си е направило с кичатата.😂😂😂

    18:44 28.03.2026

  • 26 ПЪРВАК, СЛАБА ДЖАНКОВИЦА.

    0 0 Отговор
    За да оцениш идейно художествените качества на един продукт ти трябва разум. Чета коментарите, всичките са първак, слаба джанковица. УВИ!

    18:47 28.03.2026