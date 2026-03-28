Изкуствен интелект създаде чалга версия на "Bangaranga" (ВИДЕО)

След като песента на Дара "BANGARANGA" се превърна в страшен хит за европейците, пред които тя ще ни представлява на „Евровизия“, в интернет излезе чалга версия на хита.

Кавърът, както и видеото, създадени с помощта на изкуствен интелект, са дело на Марио Манев. Чалга версията вече събира все по-голяма популярност в YouTube.

„България има своя достоен представител на „Евровизия“ – атрактивната Дара! Песента BANGARANGA е всичко, което конкурсът обича – артистичност, самоувереност, лесно запяваема мелодия, модерно звучене и леки етномотиви. Аз реших да се концентрирам върху последното и да го усилвам максимално! Затова в моята версия електронните бийтове остават на заден план, а на преден план излиза ромски оркестър", гласи описанието на клипа в канала „2Iоор АI“, собственост на ентусиаста Марио Манев, цитирано от Шоу Блиц.

Авторът уточнява, че кавърът е създаден с некомерсиална цел и с голямо уважение към труда на авторите на оригиналната песен. „Този кавър е за забавление, като същевременно отдава признание на всички създатели на оригинала, изпълнено от Дара през 2026 г.“, допълва Манев.

Макар в България песента да не се радва на огромен интерес и беше обект на жестоки критики, парадоксално към чалга парчето валят коментари, че е по-добро от оригинала. Това преценете сами.

Докато популярността на чалга версията на "BANGARANGA" расте, Дара продължава с интензивната подготовка за участието си в „Евровизия“. Освен това тя активно промотира песента в Гърция и Норвегия, като споделя видеа от участията си в личния си профил, включително едно с гръцкия представител Akylas.