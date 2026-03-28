Изкуствен интелект създаде чалга версия на "Bangaranga" (ВИДЕО)

След като песента на Дара "BANGARANGA" се превърна в страшен хит за европейците, пред които тя ще ни представлява на „Евровизия“, в интернет излезе чалга версия на хита.
Кавърът, както и видеото, създадени с помощта на изкуствен интелект, са дело на Марио Манев. Чалга версията вече събира все по-голяма популярност в YouTube.
„България има своя достоен представител на „Евровизия“ – атрактивната Дара! Песента BANGARANGA е всичко, което конкурсът обича – артистичност, самоувереност, лесно запяваема мелодия, модерно звучене и леки етномотиви. Аз реших да се концентрирам върху последното и да го усилвам максимално! Затова в моята версия електронните бийтове остават на заден план, а на преден план излиза ромски оркестър", гласи описанието на клипа в канала „2Iоор АI“, собственост на ентусиаста Марио Манев, цитирано от Шоу Блиц.
Авторът уточнява, че кавърът е създаден с некомерсиална цел и с голямо уважение към труда на авторите на оригиналната песен. „Този кавър е за забавление, като същевременно отдава признание на всички създатели на оригинала, изпълнено от Дара през 2026 г.“, допълва Манев.
Макар в България песента да не се радва на огромен интерес и беше обект на жестоки критики, парадоксално към чалга парчето валят коментари, че е по-добро от оригинала. Това преценете сами.
Докато популярността на чалга версията на "BANGARANGA" расте, Дара продължава с интензивната подготовка за участието си в „Евровизия“. Освен това тя активно промотира песента в Гърция и Норвегия, като споделя видеа от участията си в личния си профил, включително едно с гръцкия представител Akylas.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15:52 28.03.2026
2 Мнение
Всички тия към нпо-тата на шорош изпиха достойнството и мозъците на огромна част от младите хора в България!
От страна в челните класации в световен мащаб по образовани и интелигентни деца, съвременна България я превърнаха в "БАНГАРАНГА" (безволева, колония, тип суровинен придатък и плацдарм за чужди бази и интереси)?!
И ДО КОГА ТАКА, НАРОДЕ???
Коментиран от #6, #9
15:54 28.03.2026
15:55 28.03.2026
15:55 28.03.2026
я пак?!?
Коментиран от #7
15:59 28.03.2026
6 Питане
До коментар #2 от "Мнение":Има ли нещо с което да се гордееш? Имали нещо което да критикуваш ,без да оцениш положителното? А бе ти постигнал ли си нещо в живота?
Коментиран от #19
16:00 28.03.2026
7 Разбирач
До коментар #5 от "шаа":Тая Дара с нейните любеници си е за Ганг бангаранга
16:06 28.03.2026
16:07 28.03.2026
9 ИтН
До коментар #2 от "Мнение":Славито е хем русофил, хем чалгар. Печелил десетилетия от опpocтачването и чалгизйцията на България.
Не съм чувал Сорос или НПОтата да разпространяват чалга идеологията.
Но ррусофилията върви с водка, ракия и Лепа Брена, сръбска музика.
Защото видиш ли Операта, Класиката това е декадентска Западна култура. Истинският съвременен русофил е като Слави - гола глава, яко чалга, друсан и пиян.
Коментиран от #12, #17
16:08 28.03.2026
Коментиран от #16
16:12 28.03.2026
16:14 28.03.2026
До коментар #9 от "ИтН":В дълбока музикална грешка си - чалгата е като хип-хопа - ритми, от които ти скача задника. Нали си превеждаш hip-hop от английски?
16:15 28.03.2026
16:35 28.03.2026
16:43 28.03.2026
16:53 28.03.2026
До коментар #10 от "провинциалист":Нали има ремонт на ремонта, защо за няма чалга версия на чалга песен!?
16:55 28.03.2026
17 Мнение
До коментар #9 от "ИтН":Не гледай коя патерица разпространява чалгата, а гледай управляващите на кой се кланят!!!
Лично Боко излезе и каза, че е голям приятел с Шорош!
Отделно нпо-тата в България (отровено общество, америка срещу България, антибългарски адски комитет и др), ЯКО СПОНСОРИРАТ Т.НАР. МЕДИИ И ЕВРОАТЛАНТИЦИ!
КАТО ПОЧНЕТЕ ОТ ХР ИВАНОВ, МИНЕТЕ ПРЕЗ ЛОРА КРУМОВА, ТА ЧАК ДО ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ И СПОНОСРИРАНЕТО МУ НА СЕКТАТА В ПЕТРОХАН!
ТАКА, ЧЕ НЕ ПОДХОЖДАЙТЕ КЪМ ТЕМАТА С ШОРОШ ТОЛКОВА ПОВЪРХНОСТНО, СПИРАЙКИ САМО ДО ЧАЛГАТА, А ВИЖТЕ ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНКА!!!
ШОРОШ Е НАВСЯКЪДЕ В БЪЛГАРИЯ!
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛИТИКА, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ВСИЧКО ОСТАНАЛО!!!
17:06 28.03.2026
17:23 28.03.2026
19 Мнение
До коментар #6 от "Питане":Има има, гордея се с истината и с правдата, на които съм изключително голям привърженик!
Рано или късно те ще възтържествуват отново в България и тогава всички индивиди паразитиращи около нпо-тата на шорош и др подобни, ще трябва да отговарят за делата си!
Също така относно постиженията в живота!
Първо нека уточним кои според Вас са правилните постижения в живота?!
Много пари, много имоти, много коли и много жени, НО нулев морал и абсолютно духовно падение?! Това ли ви е критерият???
Или истината, любовта, честността, почтеността, достойнството, усърдната работа, както и хора които да те подкрепят и да подкрепяш в тази посока?!
Не че и аз съм постигнал всичко, но определено знам в коя посока бих искал да се развивам!
И тази посока абсолютно противоречи, на съвременния евроатлантизъм и "бангарангата" в България!
17:24 28.03.2026
17:37 28.03.2026
17:53 28.03.2026
18:01 28.03.2026
Коментиран от #24
18:20 28.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
18:44 28.03.2026
18:47 28.03.2026