Провокацията като втора кожа: Лейди Гага става на 40 г. днес

28 Март, 2026

Американската поп звезда показа, че не само може да пее - тя е актриса, модна икона и важен глас в обществото

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 28 март Лейди Гага навършва 40 години – юбилей, който идва в момент на активна кариера, нови проекти и засилен интерес към личния ѝ живот.

Родена като Стефани Джоан Анджелина Джерманота в Ню Йорк, тя започва да свири на пиано още на четиригодишна възраст и е приета в престижното училище по изкуства „Tisch School of the Arts“ към Нюйоркски университет. Напуска обучението си рано, за да се посвети изцяло на музикалната сцена – решение, което бързо се отплаща.

Големият ѝ пробив идва през 2008 г. с албума „The Fame“, който продава над 15 милиона копия по света и я превръща в глобална звезда. Синглите „Poker Face“ и „Just Dance“ оглавяват класации като Billboard Hot 100, а последвалият „The Fame Monster“ (2009) затвърждава успеха ѝ с хитове като „Bad Romance“.

През следващите години Гага изгражда репутация на артист, който съчетава комерсиален успех с ясно изразена концептуалност. Албумът „Born This Way“ (2011) дебютира с над 1 милион продадени копия само през първата седмица в САЩ, а едноименната песен се превръща в символ на приемането и идентичността. По-късни проекти като „Joanne“ (2016) и „Chromatica“ (2020) показват по-лична и емоционална страна от артистичния ѝ образ.

До момента Лейди Гага има над 170 милиона продадени записа в световен мащаб и е носителка на 13 награди Грами, както и на „Оскар“ за песента „Shallow“ от филма "Роди се звезда". Участието ѝ в киното продължава да се разширява, включително с роли във "Домът на Гучи" и предстоящи продукции, които затвърждават позицията ѝ и като актриса.

През последните години тя развива и успешна бизнес линия с козметичния бранд Haus Labs, който се позиционира като алтернатива в индустрията с фокус върху инклузивността и разнообразието.

Извън сцената, Гага остава активен обществен глас. Чрез фондацията Born This Way тя работи по теми като психично здраве, онлайн безопасност и подкрепа за млади хора. Тя нееднократно е говорила открито за лични преживявания, включително травма и хронична болка, като част от усилията си да намали стигмата около тези теми.

В личен план вниманието е насочено към връзката ѝ с предприемача Майкъл Полански, с когото е заедно от 2020 г. Двамата се сгодиха в края на 2024 г., а според информации от американски медии планират сватба в близко бъдеще, като церемонията се очаква да бъде дискретна и далеч от публичното внимание – в контраст с ексцентричния сценичен образ на певицата.

Към 2026 г. Лейди Гага продължава да бъде сред най-влиятелните фигури в глобалната поп култура. Съчетавайки музика, кино, мода и социална ангажираност, тя остава пример за артист, който не просто следва тенденциите, а активно ги оформя – вече в четвъртото десетилетие от живота си и с ясни намерения за следващата фаза от кариерата и личния си път.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Вижте Гаргата, дали не беше в досиетата "Епщайн" и тогава я изтипосвайте като новина!

    12:21 28.03.2026

  • 3 Гърбав нос

    Истинска и неповторима

    12:36 28.03.2026

  • 6 ЕстетЪ

    Става артистична икона.Много е добра,разпознаваема е.

    13:16 28.03.2026

    тя остава пример за артистка, която не просто следва тенденциите,

    14:29 28.03.2026

    САЩ си имат Лейди Гага, а ниЙ – лейди Баба.
    Сещате се, нали ......

    16:57 28.03.2026