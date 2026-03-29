Сериозен скандал избухна в ефира на „Хелс Китчън“, след като напрежението между Рая Пеева и Диана Димитрова ескалира и премина границите на добрия тон. По време на излъчения епизод Рая си позволи остри и обидни реплики към своята колежка, което предизвика бурни реакции сред зрителите. Някои от тях гласяха, че художничката е психично болна и намек, че актьорската гилдия вече я е отхвърлила заради предишните ѝ скандали.
Ситуацията бързо се пренесе и извън екрана, след като Диана Димитрова публикува дълъг и емоционален пост в социалните мрежи. В него тя разкри своята гледна точка за случилото се и заяви категорично, че възнамерява да търси правата си по съдебен път.
Актрисата обясни, че двете с Рая Пеева имат бегло познанство от времето си в НАТФИЗ, където за кратко са били в един клас. По думите ѝ тя е била приета първа по успех, а контактът им след това е бил почти несъществуващ.
„Време е и аз да кажа нещо. Трети ден майка ми е разстроена от това, което видя и чу. Аз изпитвам смесени емоции, но съм искрено благодарна за подкрепата, която получих“, започва тя.
Диана подчертава, че е запазила мълчание в ефир от уважение към формата, зрителите и самата себе си, но случилото се не може да остане без реакция.
„Когато един човек е публично обиждан и никой не реагира, това не е нормално“, пише актрисата.
Тя категорично отхвърля внушенията и обидите, отправени към нея, като обръща внимание, че подобни квалификации са недопустими, особено в национален ефир.
„Публични квалификации като „пръдла“, „жертва“ и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат последствия“, пише категорична Диана Димитрова.
В публикацията си тя напомня и за личната си позиция през годините, включително за смелостта да говори по тежки теми като насилието, с цел да даде пример и да помогне на други жени. Най-категоричното ѝ изявление обаче е свързано с намерението ѝ да потърси съдебна отговорност.
„Рая Пеева каза сама: „е сега може да ме съдиш вече“. Ще го направя“, заявява актрисата.
Зрителите сами коментират в социалните мрежи, че заради конфликта между артистките шоуто едва се гледа, а консенсус за това коя е права и коя крива няма. Везните клонят в полза на Диана, понеже тя успява да запази повече самообладание в лицето на обидите от майка и дъщеря.
7 тц тц
Да видим как ще докаже в съда, че не е пръдла, все пак това е нормална телесна функция.
Относно останалото - винаги се е представяла за жертва и очевидно има психични проблеми. така че при всички случаи отново ще загуби делото, но пък ще получи поредните 5 минути слава.
Коментиран от #27
11:54 29.03.2026
10 Коуега
До коментар #7 от "тц тц":Това не е обида, а клевета,има разлика.Така,че спокойно може да заведе дело за клевета.
Коментиран от #14
11:54 29.03.2026
12 Руски колхозник
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Вероятно за наденицата на шеф Ангелов...нали са в готварско предаване🤣🤣🤣
11:57 29.03.2026
14 123
До коментар #10 от "Коуега":Клеветата е лъжа, с която се злепоставя някой. Да видим вечната "жертва" Диана как ще докаже, че не изпуска газове:)))
Коментиран от #18
12:01 29.03.2026
16 Силистра
До коментар #11 от "Варна":Според комшиите й в Кайнарджа, това доби4е го хапе кучето
12:07 29.03.2026
17 Добре, че запомних лицето на тая
Изобщо не ми се занимава със съдилища, тая може да изкара хиляди причини за да пусне дело срещу друг.
Една такава може да ти направи живота черен - по-далече от нея или подобни на нея жени и си гледайте кефа!
12:12 29.03.2026
18 Коуега
До коментар #14 от "123":Не я защитавам,не ме интересуват и двете, но прекомерното изпускане на газове,също е болест и това,че го разгласяваш, също подлежи на наказание,но тук става въпрос за клевета.
12:15 29.03.2026
20 Медицински факт
До коментар #7 от "тц тц":Човешкият стомах произвежда между 0.5 до 2л газове всеки ден, които се изпускат редовно.
Даже при кравите има медицински проблем ако организма не може да изпусне газовете и животното умира ако няма ветеринарен лекар да промуши на определени места стомаха с шило.
Коментиран от #23
12:16 29.03.2026
24 Винаги
По успех и реализация навсякъде...
Отвратителен изказ, заплашвания, просташко оплюване на инакомислещите.
Можеш да смениш селото, но не и вродената селения.
Хората, които лансират подобен тип индивиди, трябва сериозно да се замислят какво причиняват на останалите, вкл. и Ю.В.
А за Пеева, ...определено се замислям дали да посещавам представления и прожекции на това поколение.
12:35 29.03.2026
27 МАХМУД ПЪРВИ
До коментар #9 от "ШЕФА":И ДВЕТЕ СА РЕАЛНА ИЗВАДКА ОТ ПОПУЦИЯТА ТУКА.БЕЗПАДОННОСТ ЗЛОБА ГРУБИЯНЩИНА И НАЙ ЛОШОТО Е ЧЕ СГАНИТЕ В ПОДОБНИ РЕСЛИТАТА СА В ПЪТИ ПО ОБРАНИ И ДИПЛОМАТИЧНИ...
13:21 29.03.2026
Коментиран от #37
14:27 29.03.2026
ПС
Мама е много яка, кърти мифки, лепи плочки, плете чорапи.
ПСС
Ама иначе, си Хубава Българка, язък...
14:57 29.03.2026
До коментар #2 от "оффф":Трайна дъга търси, а? 😅
Недоразвит ембрион си ти.. 🤣
14:58 29.03.2026
36 Ник. А
До коментар #21 от "Еми, Рая Пеева":Сигурно е в абстиненция.
15:02 29.03.2026
37 Е че
До коментар #33 от "анонимен":Той оня е по- зле и от нея.
15:03 29.03.2026
