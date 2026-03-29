Сериозен скандал избухна в ефира на „Хелс Китчън“, след като напрежението между Рая Пеева и Диана Димитрова ескалира и премина границите на добрия тон. По време на излъчения епизод Рая си позволи остри и обидни реплики към своята колежка, което предизвика бурни реакции сред зрителите. Някои от тях гласяха, че художничката е психично болна и намек, че актьорската гилдия вече я е отхвърлила заради предишните ѝ скандали.

Ситуацията бързо се пренесе и извън екрана, след като Диана Димитрова публикува дълъг и емоционален пост в социалните мрежи. В него тя разкри своята гледна точка за случилото се и заяви категорично, че възнамерява да търси правата си по съдебен път.

Актрисата обясни, че двете с Рая Пеева имат бегло познанство от времето си в НАТФИЗ, където за кратко са били в един клас. По думите ѝ тя е била приета първа по успех, а контактът им след това е бил почти несъществуващ.

„Време е и аз да кажа нещо. Трети ден майка ми е разстроена от това, което видя и чу. Аз изпитвам смесени емоции, но съм искрено благодарна за подкрепата, която получих“, започва тя.

Диана подчертава, че е запазила мълчание в ефир от уважение към формата, зрителите и самата себе си, но случилото се не може да остане без реакция.

„Когато един човек е публично обиждан и никой не реагира, това не е нормално“, пише актрисата.

Тя категорично отхвърля внушенията и обидите, отправени към нея, като обръща внимание, че подобни квалификации са недопустими, особено в национален ефир.

„Публични квалификации като „пръдла“, „жертва“ и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат последствия“, пише категорична Диана Димитрова.

В публикацията си тя напомня и за личната си позиция през годините, включително за смелостта да говори по тежки теми като насилието, с цел да даде пример и да помогне на други жени. Най-категоричното ѝ изявление обаче е свързано с намерението ѝ да потърси съдебна отговорност.

„Рая Пеева каза сама: „е сега може да ме съдиш вече“. Ще го направя“, заявява актрисата.

Зрителите сами коментират в социалните мрежи, че заради конфликта между артистките шоуто едва се гледа, а консенсус за това коя е права и коя крива няма. Везните клонят в полза на Диана, понеже тя успява да запази повече самообладание в лицето на обидите от майка и дъщеря.