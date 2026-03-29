Диана Димитрова заплаши със съд Рая Пеева заради скандала им в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

29 Март, 2026 11:32 3 748 43

Двете актриси влязоха в ожесточен словесен двубой в кулинарното шоу

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозен скандал избухна в ефира на „Хелс Китчън“, след като напрежението между Рая Пеева и Диана Димитрова ескалира и премина границите на добрия тон. По време на излъчения епизод Рая си позволи остри и обидни реплики към своята колежка, което предизвика бурни реакции сред зрителите. Някои от тях гласяха, че художничката е психично болна и намек, че актьорската гилдия вече я е отхвърлила заради предишните ѝ скандали.

Ситуацията бързо се пренесе и извън екрана, след като Диана Димитрова публикува дълъг и емоционален пост в социалните мрежи. В него тя разкри своята гледна точка за случилото се и заяви категорично, че възнамерява да търси правата си по съдебен път.

Актрисата обясни, че двете с Рая Пеева имат бегло познанство от времето си в НАТФИЗ, където за кратко са били в един клас. По думите ѝ тя е била приета първа по успех, а контактът им след това е бил почти несъществуващ.

„Време е и аз да кажа нещо. Трети ден майка ми е разстроена от това, което видя и чу. Аз изпитвам смесени емоции, но съм искрено благодарна за подкрепата, която получих“, започва тя.

Диана подчертава, че е запазила мълчание в ефир от уважение към формата, зрителите и самата себе си, но случилото се не може да остане без реакция.

„Когато един човек е публично обиждан и никой не реагира, това не е нормално“, пише актрисата.

Тя категорично отхвърля внушенията и обидите, отправени към нея, като обръща внимание, че подобни квалификации са недопустими, особено в национален ефир.

„Публични квалификации като „пръдла“, „жертва“ и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат последствия“, пише категорична Диана Димитрова.

В публикацията си тя напомня и за личната си позиция през годините, включително за смелостта да говори по тежки теми като насилието, с цел да даде пример и да помогне на други жени. Най-категоричното ѝ изявление обаче е свързано с намерението ѝ да потърси съдебна отговорност.

„Рая Пеева каза сама: „е сега може да ме съдиш вече“. Ще го направя“, заявява актрисата.

Зрителите сами коментират в социалните мрежи, че заради конфликта между артистките шоуто едва се гледа, а консенсус за това коя е права и коя крива няма. Везните клонят в полза на Диана, понеже тя успява да запази повече самообладание в лицето на обидите от майка и дъщеря.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Актриси?????

    34 3 Отговор
    Без Коментар!!!

    11:35 29.03.2026

  • 2 оффф

    24 15 Отговор
    Г-жа Димитрова търси дъготрайно привличане на зрителския интерес към житейските си премеждия. Зрителският интерес, от своя страна, очаква страст и телесни течности. Май няма да се срещнат.

    Коментиран от #35

    11:36 29.03.2026

  • 3 Дедо

    38 21 Отговор
    Тя тая само за това дебне ,да провокира и изнервя хората ,те реагират остро , тя се прави веднага на жертва и веднага завежда дело за да вземе пари и са получи медийно внимание. Схемата и винаги е една и съща .

    11:37 29.03.2026

  • 4 хахаха

    38 15 Отговор
    Мине се не мине месец и тая Диана съди някого..за нейна зла участ все още никого не е осъдила:)

    11:39 29.03.2026

  • 5 Буря в чаша вода.

    18 1 Отговор
    Току виж, проминили и ситуацията в близкия изток.

    11:39 29.03.2026

  • 6 Удри с лопатата

    51 4 Отговор
    Едни и същи противни муцуни се канят и въртят, във всички предавания.

    11:40 29.03.2026

  • 7 тц тц

    30 13 Отговор
    „Публични квалификации като „пръдла“, „жертва“ и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат последствия“, пише категорична Диана Димитрова.

    Да видим как ще докаже в съда, че не е пръдла, все пак това е нормална телесна функция.
    Относно останалото - винаги се е представяла за жертва и очевидно има психични проблеми. така че при всички случаи отново ще загуби делото, но пък ще получи поредните 5 минути слава.

    Коментиран от #10, #20

    11:50 29.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    33 1 Отговор
    Някой има ли си на идея кои са тия и за кво се борят?..

    Коментиран от #12

    11:50 29.03.2026

  • 9 ШЕФА

    38 10 Отговор
    И двете са некадърнички и боклу.... но тази Диана има психични проблеми.Съди всеки който се върти около нея,за това по надалече от лудат..

    Коментиран от #27

    11:54 29.03.2026

  • 10 Коуега

    23 5 Отговор

    До коментар #7 от "тц тц":

    Това не е обида, а клевета,има разлика.Така,че спокойно може да заведе дело за клевета.

    Коментиран от #14

    11:54 29.03.2026

  • 11 Варна

    30 10 Отговор
    Чудя се как все тази Д.Димитрова я бият,обиждат,нападат ? Дали пък няма някаква причина !

    Коментиран от #16

    11:56 29.03.2026

  • 12 Руски колхозник

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Вероятно за наденицата на шеф Ангелов...нали са в готварско предаване🤣🤣🤣

    11:57 29.03.2026

  • 13 сериозно ли

    29 3 Отговор
    Само са я обидили ли този път? Досега все я пребиваха или пък бомби гърмяха до нея и като по чудо се спасявала:) Чудя се има ли човек, който да е имал контакт с нея и после да не е бил съден:)

    11:58 29.03.2026

  • 14 123

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "Коуега":

    Клеветата е лъжа, с която се злепоставя някой. Да видим вечната "жертва" Диана как ще докаже, че не изпуска газове:)))

    Коментиран от #18

    12:01 29.03.2026

  • 15 мнение

    27 2 Отговор
    В този спор няма прав, и двете са виновни. Диана е флегматична и дразнеща, Рая е холерична и не си мери думите - в комплект с майка си нещата са извън пътя. Поведението и на двете е инфантилно, или да седнат да се разберат като разумни хора, или да не се забелязват една друга, това е решението.

    12:07 29.03.2026

  • 16 Силистра

    18 5 Отговор

    До коментар #11 от "Варна":

    Според комшиите й в Кайнарджа, това доби4е го хапе кучето

    12:07 29.03.2026

  • 17 Добре, че запомних лицето на тая

    21 5 Отговор
    Ако я видя случайно в София, отивам автоматично на другия тротоар или колкото се може по-далече от нея.
    Изобщо не ми се занимава със съдилища, тая може да изкара хиляди причини за да пусне дело срещу друг.
    Една такава може да ти направи живота черен - по-далече от нея или подобни на нея жени и си гледайте кефа!

    12:12 29.03.2026

  • 18 Коуега

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "123":

    Не я защитавам,не ме интересуват и двете, но прекомерното изпускане на газове,също е болест и това,че го разгласяваш, също подлежи на наказание,но тук става въпрос за клевета.

    12:15 29.03.2026

  • 19 Анита от почивка

    1 1 Отговор
    Етиопеца ме остави с зейнала дупка докато му попълвам годишната данъчна декларация 🤭🤣😅

    12:16 29.03.2026

  • 20 Медицински факт

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "тц тц":

    Човешкият стомах произвежда между 0.5 до 2л газове всеки ден, които се изпускат редовно.
    Даже при кравите има медицински проблем ако организма не може да изпусне газовете и животното умира ако няма ветеринарен лекар да промуши на определени места стомаха с шило.

    Коментиран от #23

    12:16 29.03.2026

  • 21 Еми, Рая Пеева

    12 7 Отговор
    Избълва толкова обиди с такава агресия, че си го заслужава!!!

    Коментиран от #36

    12:27 29.03.2026

  • 22 СМЕХОРИИ

    10 0 Отговор
    ТОПНОВИНАТА на деня...КИФЛЕНСКИ НЕВОЛО

    12:28 29.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Винаги

    21 3 Отговор
    ПЪРВА?!
    По успех и реализация навсякъде...
    Отвратителен изказ, заплашвания, просташко оплюване на инакомислещите.
    Можеш да смениш селото, но не и вродената селения.
    Хората, които лансират подобен тип индивиди, трябва сериозно да се замислят какво причиняват на останалите, вкл. и Ю.В.
    А за Пеева, ...определено се замислям дали да посещавам представления и прожекции на това поколение.

    12:35 29.03.2026

  • 25 бай Иван

    9 2 Отговор
    "Ако не бях актриса щях всеки ден да се съдя с някого"

    12:40 29.03.2026

  • 26 665

    13 0 Отговор
    Рая се е дрогирала с половинката си Я Бахаров и избухнала :))

    13:11 29.03.2026

  • 27 МАХМУД ПЪРВИ

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "ШЕФА":

    И ДВЕТЕ СА РЕАЛНА ИЗВАДКА ОТ ПОПУЦИЯТА ТУКА.БЕЗПАДОННОСТ ЗЛОБА ГРУБИЯНЩИНА И НАЙ ЛОШОТО Е ЧЕ СГАНИТЕ В ПОДОБНИ РЕСЛИТАТА СА В ПЪТИ ПО ОБРАНИ И ДИПЛОМАТИЧНИ...

    13:21 29.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ко речи?

    10 2 Отговор
    Била публикувала пост.... Великденски ли, защото сега му е времето за пости и молитви. Мисирки....

    13:27 29.03.2026

  • 30 пхахахаха

    8 2 Отговор
    Вече й викат Диана Осъждачката.

    13:45 29.03.2026

  • 31 Зрител

    11 3 Отговор
    Още с измисления скандал с Юлиян Вергов де разбра, че Дианчето има нужда от специализирана медицинска помощ.

    14:08 29.03.2026

  • 32 Хмм

    10 2 Отговор
    токсична жена, в състояние е да предизвика омразата и на най-доброжелателните

    14:13 29.03.2026

  • 33 анонимен

    9 2 Отговор
    Бахаров как търпи тая проста селска кифла Рая. Горкият такава злоба да ти е в къщата, как няма да залитнеш към алкохола. Майка и дъщеря злобата ги изяжда отвътре, личи си. Забелязва се и друго, нещо ново : "селска злоба"

    Коментиран от #37

    14:27 29.03.2026

  • 34 Гост

    3 0 Отговор
    Баце, ком половинката в живота ти е Явор Бахаров, какво трябва на си мислим за теб, како Райо! М чи ти сигурно. Си кат него, в орбитата!
    ПС
    Мама е много яка, кърти мифки, лепи плочки, плете чорапи.
    ПСС
    Ама иначе, си Хубава Българка, язък...

    14:57 29.03.2026

  • 35 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оффф":

    Трайна дъга търси, а? 😅
    Недоразвит ембрион си ти.. 🤣

    14:58 29.03.2026

  • 36 Ник. А

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Еми, Рая Пеева":

    Сигурно е в абстиненция.

    15:02 29.03.2026

  • 37 Е че

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "анонимен":

    Той оня е по- зле и от нея.

    15:03 29.03.2026

  • 38 Рон Джереми

    0 2 Отговор
    Хубава жена не е страшно да е глуповата. Даже е добре. Обаче това българските мъже сте я оставили да е агресивна. Не я успокоявате.

    15:14 29.03.2026

  • 39 Николаос 66

    10 0 Отговор
    Не харесвам Диана заради инфантилното и поведение но като видя Рая с постоянно зъблата и нахална майка и ми идва ту мач

    15:37 29.03.2026

  • 40 анонимен

    3 1 Отговор
    Интересно е, с какъв акъл се кефят че се излагат майката и дъщерята, няма ли кой да им каже че копаят дъното. Ангелов го интересува Нора, подмазва и се нещо. Май е вярно че Нора се похвалила на майка си за съгрешение с Ангелов.

    15:56 29.03.2026

  • 41 Зрител

    1 2 Отговор
    Защо тази жена,която очевидно не е добре,се върна пак да тормози българите с присъствието си?Нали беле мнооого успешна във Франция ?!!Е ,Ама там няма кой да съди,не е нейното.

    18:04 29.03.2026

  • 42 😂😂😂

    3 0 Отговор
    Райчето ако се охапе сама ще се затрие от злобата и отровата си. А майка й с вечно извадения език и облещен поглед ме е гнус да коментирам..

    18:23 29.03.2026

  • 43 9689

    1 0 Отговор
    Диана не обръщай внимание на тези просташки,некадърни творения.По някога и природата бърка.

    18:28 29.03.2026