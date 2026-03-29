Робърт Патинсън стреля по бившата си Кристен Стюарт: Най-големият червен флаг е... (ВИДЕО)

29 Март, 2026 15:02 1 624 11

Актьорът пусна тънък намек към бившето си гадже от сагата "Здрач"

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Робърт Патинсън предизвика вълна от реакции в социалните мрежи след шеговит коментар по време на премиерата на новия си филм "Драмата" в Рим.

В разговор с репортер той беше попитан кой зодиакален знак би счел за „червен флаг“ в една връзка. „Зодия Овен“, отговори Патинсън с усмивка, след което веднага добави: „Шегувам се, просто избрах случаен знак“.

Въпреки уточнението, изказването бързо привлече вниманието на феновете, които припомниха, че бившата му партньорка Кристен Стюарт е именно зодия Овен. Под видеото, разпространено в платформата X, потребители започнаха да публикуват кадри на актрисата от поредицата "Здрач" и да коментират с иронични забележки.

Робърт Патинсън и Кристен Стюарт бяха сред най-обсъжданите двойки в Холивуд в периода 2009–2013 г., след като се запознаха на снимачната площадка на първия филм от сагата. Връзката им приключи след широко отразен скандал през 2012 г., когато актрисата беше заснета в интимна близост с режисьора Рупърт Сандърс, с когото работеше по "Снежанка и ловецът". По-късно тя публично се извини за случилото се.

В последващи интервюта актрисата определя връзката им като част от младостта си. „Бяхме млади и глупави“, казва тя в разговор с The New Yorker, като допълва, че силната химия между тях е била очевидна още от самото начало.

През 2017 г. тя публично говори за сексуалната си ориентация по време на участието си в Saturday Night Live. По-късно Кристен започва връзка със сценаристката Дилън Майър, с която сключва брак през април 2025 г.

От своя страна Робърт Патинсън е във връзка с Суки Уотърхаус от 2018 г. Двамата посрещнаха първото си дете през март 2024 г., а в края на 2023 г. потвърдиха и годежа си, след като актрисата беше забелязана с диамантен пръстен.

По-рано този месец британският актьор отново стана обект на коментари, след като в интервю заедно със своята колежка Зендая от „Драмата“ отговори шеговито на въпрос за най-голямата тайна, която е пазил. „Същата като твоята“, заяви той, обръщайки се към актрисата, която по това време беше във фокуса на медийни спекулации около евентуалната си тайна сватба с Том Холанд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисирки сър

    7 0 Отговор
    и като стреля по нея уби ли я или я рани само защо не казвате?

    15:04 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кокало

    3 0 Отговор
    В зодиака пише ,че жената Скорпион е отмъстителна,а мъжът Овен налите да се бие.

    15:06 29.03.2026

  • 4 Въй

    4 0 Отговор
    Кристен Стюарт била обратна,затова Робърт Патинсън я е отхвърлил.

    Коментиран от #9, #11

    15:22 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ристю

    2 0 Отговор
    И аз съм лесбо.

    15:31 29.03.2026

  • 8 Авеее

    5 1 Отговор
    Вече, като чуя някой/я да ми дрънка за ред флагове и ми иде да хвана да им ги завра отзад! Аман, то не бяха "валидации", "женски енергии", "манифестирания"....ся "червени флагове" 🤮

    15:39 29.03.2026

  • 9 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въй":

    Е ти кат го гледаш тоя и ти ще станеш обратна... Егаси лигльото... То от новите читаво има ли въобще...

    16:22 29.03.2026

  • 10 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Тая е от Лесбос а а тоя кайш нямам идея от къде се е пръкнал

    16:29 29.03.2026

  • 11 Мон дьо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въй":

    То и Патисън е гей. Има призната връзка със филмов режисьор в 20-те си години.

    17:08 29.03.2026