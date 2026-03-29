Робърт Патинсън стреля по бившата си Кристен Стюарт: Най-големият червен флаг е... (ВИДЕО)

Актьорът Робърт Патинсън предизвика вълна от реакции в социалните мрежи след шеговит коментар по време на премиерата на новия си филм "Драмата" в Рим.

В разговор с репортер той беше попитан кой зодиакален знак би счел за „червен флаг“ в една връзка. „Зодия Овен“, отговори Патинсън с усмивка, след което веднага добави: „Шегувам се, просто избрах случаен знак“.

Въпреки уточнението, изказването бързо привлече вниманието на феновете, които припомниха, че бившата му партньорка Кристен Стюарт е именно зодия Овен. Под видеото, разпространено в платформата X, потребители започнаха да публикуват кадри на актрисата от поредицата "Здрач" и да коментират с иронични забележки.

Best Movie: What sign do you consider a red flag in a relationship?



Robert Pattinson: Like zodiac sign? ARIES. 😬 Actually I'm joking, I just picked a random one! 😹 pic.twitter.com/AjqVtBOlTB — Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) March 27, 2026

Робърт Патинсън и Кристен Стюарт бяха сред най-обсъжданите двойки в Холивуд в периода 2009–2013 г., след като се запознаха на снимачната площадка на първия филм от сагата. Връзката им приключи след широко отразен скандал през 2012 г., когато актрисата беше заснета в интимна близост с режисьора Рупърт Сандърс, с когото работеше по "Снежанка и ловецът". По-късно тя публично се извини за случилото се.

В последващи интервюта актрисата определя връзката им като част от младостта си. „Бяхме млади и глупави“, казва тя в разговор с The New Yorker, като допълва, че силната химия между тях е била очевидна още от самото начало.

През 2017 г. тя публично говори за сексуалната си ориентация по време на участието си в Saturday Night Live. По-късно Кристен започва връзка със сценаристката Дилън Майър, с която сключва брак през април 2025 г.

От своя страна Робърт Патинсън е във връзка с Суки Уотърхаус от 2018 г. Двамата посрещнаха първото си дете през март 2024 г., а в края на 2023 г. потвърдиха и годежа си, след като актрисата беше забелязана с диамантен пръстен.

По-рано този месец британският актьор отново стана обект на коментари, след като в интервю заедно със своята колежка Зендая от „Драмата“ отговори шеговито на въпрос за най-голямата тайна, която е пазил. „Същата като твоята“, заяви той, обръщайки се към актрисата, която по това време беше във фокуса на медийни спекулации около евентуалната си тайна сватба с Том Холанд.