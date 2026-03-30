Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Лили Иванова сама избрала Иван и Андрей за продуценти на своя биографичен филм

30 Март, 2026 07:44 1 034 11

  • лили иванова-
  • иван христов-
  • андрей арнаудов-
  • биографичен филм-
  • продуценти

Продуцентите признаха, че се чувстват натоварени от високите очаквания към лентата за Лили

Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иван Христов и Андрей Арнаудов разкриха, че Лили Иванова ги е избрала за продуценти на своя биографичен филм след успеха на лентата "Гунди - Легенда за любовта", пише standartnews.bg.

Двамата признаха в ефира на NOVA, че са били изненадани от обаждането, което дошло от представител на фондацията, основана от Лили Иванова.

В миналото Иван и Андрей често се шегуваха публично с певицата, но това не става пречка да бъдат избрани лично от примата на българската музика.

"Всичко това е забравено, вие сте се променили - казват от екипа на Лили. - Освен това направихте филма за Гунди. Вие сте най-подходящите хора, които професионално могат да се справят с филм за Лили Иванова."

Първоначалната реакция на Иван и Андрей е изненада.

"Когато получихме обаждане първо попитахме дали някой не е сбъркал номера, на който звънят - разказа Иван. - Отговорът беше: Лили Иванова смята, че вие ​​ще направите най-добрия филм. Затова сме ви избрали".

Продуцентите признаха, че се чувстват натоварени от високите очаквания към лентата за Лили, но са мотивирани да се постараят "хиляди пъти повече".

"Опитваме вече да правим само неща, които наистина си заслужават - споделиха Иван и Андрей. - Филмът за Лили Иванова е предизвикателство, както от творческа гледна точка, така и от финансова. Това, че Лили избира да загърби миналите шеги по неин адрес в името на професионализма е още по-задължаващо за нас."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    17 1 Отговор
    Иванова не помни какво е яла вчера , камо ли кого е "избрала " ....старост - нерадост !!!

    08:06 30.03.2026

  • 2 Новичок

    2 4 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.
    08:11 30.03.2026

  • 3 Лост

    17 0 Отговор
    Сега да не вземат да я изкарат и нея репресирана като Гунди.

    08:26 30.03.2026

  • 4 ШЕФА

    19 1 Отговор
    Най добрата бълг.певица,но по това и решение човек може да съди че вече не е с всичкия си щом избира тези две хлебарки да правят филм за нея. Няма да го гледаме !

    08:26 30.03.2026

  • 5 Гост

    14 1 Отговор
    У нашта държавичка е пълно със звезди, ама от алиекспрес. Изкуфялата санитарка и тя така.

    08:32 30.03.2026

  • 6 Пенчо

    11 0 Отговор
    Необяснима комбинация! На тези години е простено!

    08:36 30.03.2026

  • 7 !!!!!

    10 0 Отговор
    И на нея ѝ е толкова акъла!

    09:22 30.03.2026

  • 8 n√Варна

    3 0 Отговор
    Не лейди Баба, а от екипа ѝ са решили кой да прави филм за нея – така се разбира от статията.

    09:37 30.03.2026

  • 9 Всъщност,

    6 0 Отговор
    Лили Иванова БЕШЕ голяма певица, но сега е просто жалко зрелище.

    09:40 30.03.2026

  • 10 Защото са си платили

    4 0 Отговор
    Момчетата, че да си вдигнат рейтинга. За Лили-то, занем, няма пари, иска пенсия от държавата, ако има пари са само за нея

    09:55 30.03.2026

  • 11 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    И,да снимате как баба Лили се снима гола за плейбой .

    09:56 30.03.2026