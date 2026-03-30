Лили Иванова сама избрала Иван и Андрей за продуценти на своя биографичен филм

Иван Христов и Андрей Арнаудов разкриха, че Лили Иванова ги е избрала за продуценти на своя биографичен филм след успеха на лентата "Гунди - Легенда за любовта", пише standartnews.bg.

Двамата признаха в ефира на NOVA, че са били изненадани от обаждането, което дошло от представител на фондацията, основана от Лили Иванова.

В миналото Иван и Андрей често се шегуваха публично с певицата, но това не става пречка да бъдат избрани лично от примата на българската музика.

"Всичко това е забравено, вие сте се променили - казват от екипа на Лили. - Освен това направихте филма за Гунди. Вие сте най-подходящите хора, които професионално могат да се справят с филм за Лили Иванова."

Първоначалната реакция на Иван и Андрей е изненада.

"Когато получихме обаждане първо попитахме дали някой не е сбъркал номера, на който звънят - разказа Иван. - Отговорът беше: Лили Иванова смята, че вие ​​ще направите най-добрия филм. Затова сме ви избрали".

Продуцентите признаха, че се чувстват натоварени от високите очаквания към лентата за Лили, но са мотивирани да се постараят "хиляди пъти повече".

"Опитваме вече да правим само неща, които наистина си заслужават - споделиха Иван и Андрей. - Филмът за Лили Иванова е предизвикателство, както от творческа гледна точка, така и от финансова. Това, че Лили избира да загърби миналите шеги по неин адрес в името на професионализма е още по-задължаващо за нас."