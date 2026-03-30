Откраднаха шедьоври на Реноар, Сезан и Матис от италиански музей

30 Март, 2026 08:13 1 178 3

По случая се води разследване и се проучват кадри от охранителните камери на музея и на околни жилища и магазини

Венелина Маринова

Три картини на Реноар, Сезан и Матис бяха откраднати от италиански музей. Четири маскирани лица влезли в музея на фондация "Маняни Рока" в Травесетоло, в района на Парма, и отнесли картините в нощта на 22 срещу 23 март. Крадците са разбили главния вход на вилата и след като откраднали картините, избягали през парка на музея, пише nova.bg.

Според италианската преса картините са "Рибите" на Реноар от 1917 г., "Натюрморт с череши" на Сезан от 1885-1887 г. и "Одалиската на терасата на Матис от 1922 г.

По случая се води разследване и се проучват кадри от охранителните камери на музея и на околни жилища и магазини. Фондацията "Маняни Рока" е подслонила във вилата си колекцията на магната Луиджи Маняни, живял от 1906-1984 г., като в нея има творби на Гоя, Моне, Рубенс, Джорджо Моранди и др.

Всички произведения са били разположени на последния етаж. Стойността на откраднатите предмети се оценява на няколко милиона евро.

Според вестник Corriere della Sera, престъпниците са действали бързо и ефикасно. Предварителните съобщения сочат, че грабежът е отнел по-малко от три минути. Крадците са разбили входната врата и очевидно са планирали да откраднат още произведения на изкуството, но се е задействала аларма, принуждавайки ги да избягат от местопрестъплението. В операцията са участвали няколко маскирани лица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

