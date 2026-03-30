Новини
Любопитно »
Спряха снимките на новия сериал за Лара Крофт, Софи Търнър се е контузила

30 Март, 2026 13:58 863 6

  • лара крофт-
  • софи търнър-
  • сериал-
  • томб райдър-
  • контузия-
  • травма

Главната актриса е получила лека контузия, която забавя снимките на екшън поредицата

Снимка: MGM
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската актриса Софи Търнър е получила „лека контузия“ по време на снимките на предстоящия сериал „Tomb Raider“, съобщиха от продукцията, цитирани от американски медии.

Заради инцидента работата по проекта на Amazon MGM Studios временно е преустановена, докато звездата от "Игра на тронове" се възстанови. От студиото посочват, че очакват снимките да бъдат подновени възможно най-скоро.

По информация на източници от екипа, Софи Търнър вероятно ще се върне на снимачната площадка в рамките на около две седмици. Междувременно продукцията няма да бъде напълно спряна – част от екипа ще продължи с подготвителни дейности, а ангажираните служители ще получават възнагражденията си.

Според данни, публикувани в британски медии, актрисата е имала предшестващ проблем с гърба, който се е влошил вследствие на интензивния снимачен график. Снимките на сериала започнаха през януари, а ролята на Лара Крофт изисква сериозна физическа подготовка.

„Софи се хвърли изцяло в ролята, но тежките физически натоварвания, свързани с образа на Лара Крофт, доведоха до прекомерно натоварване на организма ѝ“, посочва източник, близък до продукцията.

Още в началото на годината Софи Търнър призна, че по време на продължителната си тренировъчна програма е осъзнала, че има хроничен проблем с гърба. В рамките на подготовката тя е тренирала по осем часа дневно, пет дни в седмицата, в продължение на месеци.

Актрисата, позната и с участието си във филма X-Men: Dark Phoenix, отбелязва, че физическата трансформация за ролята е била особено предизвикателна, тъй като преди това не е имала сериозен тренировъчен опит.

Сериалът „Tomb Raider“ е адаптация на популярната видеоигра, проследяваща приключенията на археоложката и изследователка Лара Крофт. Образът на героинята е интерпретиран през годините от актриси като Анджелина Джоли във филма "Лара Крофт: Tomb Raider" и Алисия Викандер в продукцията "Tomb Raider".

По-рано този месец Софи Търнър беше заснета по време на снимки във Великобритания, а от студиото вече представиха първи кадри от новата продукция, която се очаква да привлече значителен интерес сред почитателите на поредицата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    4 1 Отговор
    Събинче, да не си е контузила котето или задния отвор?

    14:00 30.03.2026

  • 2 Яхнала

    3 1 Отговор
    Е дърво със скок, на което от поддръжката са забравили да резнат чепа?

    Коментиран от #3

    14:01 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Има една лара крофт

    3 0 Отговор
    И това е анджелина джоли всичко друго е бледа имитация

    14:13 30.03.2026

  • 5 Софчето се е контузила

    3 0 Отговор
    амче събке замести я
    пусни нишан на продуцента и стават нещата

    14:13 30.03.2026

  • 6 ХоХоХо

    3 0 Отговор
    А на леля и Джули нема ли да дадът роля на стара шаманка с картечница?

    14:25 30.03.2026