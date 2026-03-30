Спряха снимките на новия сериал за Лара Крофт, Софи Търнър се е контузила

Британската актриса Софи Търнър е получила „лека контузия“ по време на снимките на предстоящия сериал „Tomb Raider“, съобщиха от продукцията, цитирани от американски медии.

Заради инцидента работата по проекта на Amazon MGM Studios временно е преустановена, докато звездата от "Игра на тронове" се възстанови. От студиото посочват, че очакват снимките да бъдат подновени възможно най-скоро.

По информация на източници от екипа, Софи Търнър вероятно ще се върне на снимачната площадка в рамките на около две седмици. Междувременно продукцията няма да бъде напълно спряна – част от екипа ще продължи с подготвителни дейности, а ангажираните служители ще получават възнагражденията си.

Според данни, публикувани в британски медии, актрисата е имала предшестващ проблем с гърба, който се е влошил вследствие на интензивния снимачен график. Снимките на сериала започнаха през януари, а ролята на Лара Крофт изисква сериозна физическа подготовка.

„Софи се хвърли изцяло в ролята, но тежките физически натоварвания, свързани с образа на Лара Крофт, доведоха до прекомерно натоварване на организма ѝ“, посочва източник, близък до продукцията.

Още в началото на годината Софи Търнър призна, че по време на продължителната си тренировъчна програма е осъзнала, че има хроничен проблем с гърба. В рамките на подготовката тя е тренирала по осем часа дневно, пет дни в седмицата, в продължение на месеци.

Актрисата, позната и с участието си във филма X-Men: Dark Phoenix, отбелязва, че физическата трансформация за ролята е била особено предизвикателна, тъй като преди това не е имала сериозен тренировъчен опит.

Сериалът „Tomb Raider“ е адаптация на популярната видеоигра, проследяваща приключенията на археоложката и изследователка Лара Крофт. Образът на героинята е интерпретиран през годините от актриси като Анджелина Джоли във филма "Лара Крофт: Tomb Raider" и Алисия Викандер в продукцията "Tomb Raider".

По-рано този месец Софи Търнър беше заснета по време на снимки във Великобритания, а от студиото вече представиха първи кадри от новата продукция, която се очаква да привлече значителен интерес сред почитателите на поредицата.