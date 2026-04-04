Новини
Любопитно »
Жената, заради която Сталин губи контрол над себе си

4 Април, 2026 10:05, обновена 4 Април, 2026 10:07

  • сталин-
  • любов-
  • контрол-
  • жена

Смъртта на първата му съпруга оставя дълбока рана, която променя живота му завинаги

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Образът на Йосиф Сталин често е свързван с безмилостен лидер и диктатор, но зад тази фигура стои и една по-малко позната човешка история. В младостта си той преживява силна любов, която завършва трагично и оставя дълбок отпечатък върху характера му, предават vesti.bg.

Първата му съпруга Екатерина Сванидзе, известна като Като, произхожда от обедняло грузинско благородническо семейство. Въпреки произхода си, тя работи като шивачка и перачка. Двамата се запознават чрез нейния брат, съученик на Сталин от духовната семинария в Тифлис, и скоро след това се женят през 1906 г.

Година по-късно се ражда синът им Яков, но щастието им е краткотрайно. Само 16 месеца след сватбата Като се разболява от коремен тиф и умира, оставяйки младото семейство разбито.

Според свидетелства на близки, Сталин преживява загубата изключително тежко. По време на погребението той не успява да овладее скръбта си и се хвърля към гроба, налагайки се да бъде задържан от присъстващите. Този момент често се посочва като един от най-драматичните в личния му живот.

След смъртта на съпругата си Сталин изпраща сина си Яков да живее при роднини в Грузия. Отношенията между двамата остават дистанцирани през годините. По време на Втората световна война Яков попада в германски плен, а Сталин отказва да го размени, като се придържа към принципа си, че не прави изключения, дори за собствения си син. Яков умира в лагер през 1943 г.

По-късно Сталин създава ново семейство с Надежда Алилуева и има други връзки, но според историци първата му любов остава най-силният емоционален момент в живота му. Загубата на Като Сванидзе се смята за събитие, което оказва влияние върху личността му и допринася за неговата по-късна затвореност и суровост.

Историята разкрива една по-човешка страна на фигура, която обикновено се възприема единствено през призмата на властта и страха.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Ако днес Сталин беше на власт

    21 29 Отговор

    До коментар #2 от "НАЙ ВЕЛИКИЯТ ЧОВЕК":

    Ако днес Сталин беше на власт това твое мнение ще трябваше да го напишеш на листче и след това веднага да го изядеш. Всичко друго би било самоубийство.

    10:25 04.04.2026

  • 6 Гьона

    49 17 Отговор
    До края си остава скромен във всичко, даже и в ежедневното си облеклото (червеноармейска гимнастьорка и клин) и безпощаден към предателството.

    10:28 04.04.2026

  • 7 Сапунисали са ти мозъка

    34 11 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Марин Белчев":

    с еврейските съчинения за Сталин,понеже той е мачкал жидовете по високите места на властта.Ако не бе Сталин днес нямаше да има държава Израел която се създава с неговото благоволение и молба от САЩ.

    10:30 04.04.2026

  • 9 Гост

    26 5 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Марин Белчев":

    Иди виж къде ти я розовото пони и знамето с дъгата и ходи да квичиш на някой прайд

    10:36 04.04.2026

  • 11 Пенчо Аналитиков

    14 2 Отговор
    Гиордано Бруно (1548-1600)
    Откритието и възгледа му - застъпваше идеята за безкрайна вселена с множество светове и планети, подобни на Земята; критикуваше геоцентризма и някои догми на църквата.Реакцията - дълго преследване от католическата Инквизиция за ерес.
    Наказание: осъден за ерес и на 17 февруари 1600 г. брутално екзекутиран - изгорен на клада в Рим.Послание за читателя: аналогията показва, че обществото и институциите често очерняват или наказват личности - било за идеи (както при Бруно), било чрез политическа реторика (както при Сталин) - затова е важно да се проучи биографията и контекстът, без да се пренебрегват последствията от действията им.

    11:05 04.04.2026

  • 12 С две думи

    3 12 Отговор
    Като чичо Румен

    11:10 04.04.2026

  • 13 Отец Чапаев

    26 1 Отговор
    статията е неточна ....... „Солдат на фельдмаршала не меняю“ е казал Сталин за предложението да го размени сина си Яков за фелдмаршал Фридрих Паулус

    Коментиран от #20

    11:11 04.04.2026

  • 14 Сила

    24 10 Отговор
    Колко от децата на днешните управници на Русия са на фронта в Украйна в момента или са били в някакъв момент там ?!?....НИКОЛКО , НУЛА , НЕМА НИКОЙ !!!

    Коментиран от #17, #26

    11:14 04.04.2026

  • 20 симптоматично

    9 17 Отговор

    До коментар #13 от "Отец Чапаев":

    Изрод, който не е обичал собствените си деца. За такива да служат на Сатаната е висша цел.

    Коментиран от #24

    12:16 04.04.2026

  • 21 Я се скрий

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "надеждата на копейката":

    под дъгата!

    12:17 04.04.2026

  • 22 Д-р Марин Белчев

    13 14 Отговор
    На всички, които възхваляват Сталин чистосърдечно им пожелавам да бъдат затворени на Лубянка, и да бъдат съдени от тройка на НКВД.

    Коментиран от #27, #30

    12:30 04.04.2026

  • 23 Гьоте

    22 3 Отговор
    Чел съм стиховете, които е писал като млад и ми допаднаха. Между другото, литературната критика също ги определя като доста добри. Чърчил е уморил от глад осем милиона индийци през втората световна война, но за това не се пише, а само го възхваляват.

    12:31 04.04.2026

  • 24 Жан Вължан

    19 4 Отговор

    До коментар #20 от "симптоматично":

    Имаш остри симптоми на умствена недостатъчност. Той е обичал децата си но за разлика от сегащните властници не им е давал привилегии и ги е тритирал като другите.

    Коментиран от #31, #38

    12:36 04.04.2026

  • 25 хихи

    1 3 Отговор
    "По време на Втората световна война Яков попада в германски плен, а Сталин отказва да го размени, като се придържа към принципа си, че не прави изключения, дори за собствения си син. ."

    ПОЛИТНЕКОРЕКТНО, направо грозев да ВИ забрани, съди, осъди на 100 тояги на голо и конфискуване на имуществото за Путинизъм/Сталинизъм фейкове и тероризъм...

    12:36 04.04.2026

  • 27 Виновен

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "Д-р Марин Белчев":

    Ами като си виновен ще те затворят и ще те съдят. Ти какво очакваш, либерастийо, да те погалят по главата ли?

    12:44 04.04.2026

  • 28 Елементарно

    3 4 Отговор
    Няма човек няма проблем,какво не разбирате?

    Коментиран от #32

    12:48 04.04.2026

  • 29 Д-р Марин Белчев

    9 8 Отговор
    За любителите на сталинизма и НКВД, които са изключително объркани, неинформирани и заблудени хора:
    Ето някои от жертвите на сталинските чистки (реални хора, унищожени без вина):
    Михаил Тухачевски – Маршал на СССР – военен гений, реформатор на армията
    Василий Блюхер – Маршал на СССР – герой от Гражданската война
    Александър Егоров – Маршал на СССР – висш военен командир
    Йероним Уборевич – Командарм – командващ военен окръг
    Иона Якир – Командарм – реформатор и стратег
    Август Корк – Командарм – началник на Военната академия
    Виталий Примаков – Комкор – кавалерийски командир
    Борис Фелдман – Командарм – щабен офицер
    Роберт Ейдеман – Комкор – военен и обществен деец
    Александър Свечин – Генерал и теоретик – военен стратег от световна класа
    Николай Вавилов – Учен – генетик със световно значение
    Осип Манделщам – Поет – преследван заради стихове
    Исаак Бабел – Писател – екзекутиран след изтезания
    Павел Флоренски – Свещеник и учен – философ и инженер
    Николай Бухарин – Политик – един от водещите болшевики
    Лев Каменев – Политик – стар революционер
    Григорий Зиновиев – Политик – близък до Ленин

    Стотици хиляди други – учители, инженери, работници – обвинени без доказателства, осъдени от „тройки“ и унищожени.

    Историята не е мнение.

    Коментиран от #35, #44, #47

    12:48 04.04.2026

  • 30 аз мисля,

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Д-р Марин Белчев":

    няма лошо българският политически елит да отиде на Лубянка заради всичко, което причини, и продължава да причинява на държавата и народа си. И каквото да им се случи на Лубянка, ще го намеря за абсолютно справедливо и заслужено. Обратно - да се измъкнат с високите държавни пенсии и с всичко награбено, ми се вижда повече от несправедливо.

    12:48 04.04.2026

  • 31 симптоматично

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Жан Вължан":

    Ти имаш остри симтоми, че родителите ти са били ЧУГУНЕНИ ГЛАВИ!

    13:04 04.04.2026

  • 32 това не разбираме

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Елементарно":

    Не разбираме откъде се взеха умствено съкратените, които се възхищават на тоя масов убиец!

    13:06 04.04.2026

  • 33 Дзак

    3 1 Отговор
    Любовта идва неочаквано. От хората зависи да я запазят.

    Коментиран от #36

    13:09 04.04.2026

  • 34 Анонимен

    2 0 Отговор
    Искал да го предпази от политиката, на не могъл да го предпази от войната.

    13:10 04.04.2026

  • 35 уточнение

    11 5 Отговор

    До коментар #29 от "Д-р Марин Белчев":

    Всички изброени са направили самопризнания, че са участвали в саботаж и държавна измяна. Сталин е наказвал държавната измяна с разстрел, днес се награждава с възможността да крадеш безнаказано. Други времена, други нрави и по всичко личи, че са били по-справедливи от днешните.

    Коментиран от #37, #40

    13:11 04.04.2026

  • 36 истина стара като света

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дзак":

    Робите на Сатаната не получават никога любов. Това е против правилата на договора. Пари и власт - да, любов - никога!

    13:13 04.04.2026

  • 37 Д-р Марин Белчев

    10 6 Отговор

    До коментар #35 от "уточнение":

    Фалшиви признания, изтръгнати с побой и изтезания, за да спасят съпруги, деца, близки, жертвайки себе си. Явно нямаш никаква идея как е работило НКВД.

    13:25 04.04.2026

  • 38 Жан вАлЧан

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Жан Вължан":

    За такива се казва, че прекален светец и Богу не е драг. Хора без слабости едва ли има, значи слабостите са били другаде. Може би мачкането на хора…

    13:34 04.04.2026

  • 39 Белчев,

    4 5 Отговор
    Всички тези маршали, генерали са били привърженици на конната армия, докато в същото време Германия се е въоръжавала с танкове и самолети. Отстраняването им е закъсняло, което се отразява на началната фаза на войната. Новите като Жуков, Мерецков, Василевски изнасят войната и я печелят.
    Някои ототстранените като Тухачевски и Блюхер не са спазвали указанията на Главното командване .

    13:34 04.04.2026

  • 40 ГУМЕН КРАДЕВ

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "уточнение":

    Няма такъв , който да не си признае след достатъчно мъчения !!! Ама да не ги мъчат повече признанията им са готови и подписани предварително ! Тези , които не могат да бъдат обявени за предатели им се случва нещастие , като на Валерий Чкалов или Героят от Лайпциг Георги Димитров !!!

    Коментиран от #46

    13:49 04.04.2026

  • 41 Другаря Джугашвили

    10 2 Отговор
    Избива всички които са
    Присъствали
    На Погребението на Ленин.

    От Тогавашната Върхушка
    Сталин избива всички
    За да няма конкуренция.
    А и всички негови подчинени
    Вече са треперели да не са следващите.

    Не може само смърта на жена му
    Да е виновна
    За Садизма и Суровостта му.
    Психахопат по Рождение
    Е Сталин .

    13:53 04.04.2026

  • 42 Роза

    5 3 Отговор
    Много са факторите,които са направили Сталин корав и жесток човек.Той е имал лошо генетично наследство и тежко детство.Винаги се е чувствал пренебрегнат като дете.Един от тогаващните му съратници,грузинец,казва, че след смъртта на жена му сърцето му се превърнало в камък.Втората му съпруга-Надежда Алилуева-се самоубива-застрелва се с пистолет.Много са жертвите на Сталин-преки и косвени.В грузинския филм "Покаяние" е изобразено много добре сталинското време.Но той е интелигентен филм,за разбирачи!

    Коментиран от #43

    14:47 04.04.2026

  • 43 ганю

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Роза":

    Суровото време ражда сурови хора
    След като има хитлер има и Сталин
    за да има равновесие
    иначе в усвиенцим щяхте да сте всички

    Коментиран от #45

    16:49 04.04.2026

  • 44 Госта..

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Д-р Марин Белчев":

    Повечето от иброените от вас са евреи ,а на евреин вяр не може да се има те бичат твърсе много парите .

    17:15 04.04.2026

  • 45 ГУМЕН КРАДЕВ

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "ганю":

    След като има Сталин трябва да има и Хитлер ! Сталин е първият!

    Коментиран от #48

    17:27 04.04.2026

  • 46 ПРИПОМНЯНЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    ...за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
    Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...

    21:21 04.04.2026

  • 47 Дьорде Шорош

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Д-р Марин Белчев":

    Ама как така: "Историята не е мнение"? Фондация Отворено общество нали точно това проповядва откакто съществува.

    00:24 05.04.2026

  • 48 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    ами урсулата изтрепа милиони с ваксините и е нацистка лелка
    нали е добре така акушерката хем прибра парички хем ги закопа
    дъртите европейци.Доста народ ожъна с косата( с ваксините да кажа)
    и всичките леко усмихнати и силно озъбени

    19:36 05.04.2026