Жената, заради която Сталин губи контрол над себе си

Образът на Йосиф Сталин често е свързван с безмилостен лидер и диктатор, но зад тази фигура стои и една по-малко позната човешка история. В младостта си той преживява силна любов, която завършва трагично и оставя дълбок отпечатък върху характера му, предават vesti.bg.
Първата му съпруга Екатерина Сванидзе, известна като Като, произхожда от обедняло грузинско благородническо семейство. Въпреки произхода си, тя работи като шивачка и перачка. Двамата се запознават чрез нейния брат, съученик на Сталин от духовната семинария в Тифлис, и скоро след това се женят през 1906 г.
Година по-късно се ражда синът им Яков, но щастието им е краткотрайно. Само 16 месеца след сватбата Като се разболява от коремен тиф и умира, оставяйки младото семейство разбито.
Според свидетелства на близки, Сталин преживява загубата изключително тежко. По време на погребението той не успява да овладее скръбта си и се хвърля към гроба, налагайки се да бъде задържан от присъстващите. Този момент често се посочва като един от най-драматичните в личния му живот.
След смъртта на съпругата си Сталин изпраща сина си Яков да живее при роднини в Грузия. Отношенията между двамата остават дистанцирани през годините. По време на Втората световна война Яков попада в германски плен, а Сталин отказва да го размени, като се придържа към принципа си, че не прави изключения, дори за собствения си син. Яков умира в лагер през 1943 г.
По-късно Сталин създава ново семейство с Надежда Алилуева и има други връзки, но според историци първата му любов остава най-силният емоционален момент в живота му. Загубата на Като Сванидзе се смята за събитие, което оказва влияние върху личността му и допринася за неговата по-късна затвореност и суровост.
Историята разкрива една по-човешка страна на фигура, която обикновено се възприема единствено през призмата на властта и страха.
До коментар #2 от "НАЙ ВЕЛИКИЯТ ЧОВЕК":Ако днес Сталин беше на власт това твое мнение ще трябваше да го напишеш на листче и след това веднага да го изядеш. Всичко друго би било самоубийство.
7 Сапунисали са ти мозъка
До коментар #4 от "Д-р Марин Белчев":с еврейските съчинения за Сталин,понеже той е мачкал жидовете по високите места на властта.Ако не бе Сталин днес нямаше да има държава Израел която се създава с неговото благоволение и молба от САЩ.
10:30 04.04.2026
9 Гост
До коментар #4 от "Д-р Марин Белчев":Иди виж къде ти я розовото пони и знамето с дъгата и ходи да квичиш на някой прайд
10:36 04.04.2026
До коментар #14 от "Сила":
Откритието и възгледа му - застъпваше идеята за безкрайна вселена с множество светове и планети, подобни на Земята; критикуваше геоцентризма и някои догми на църквата.Реакцията - дълго преследване от католическата Инквизиция за ерес.
Наказание: осъден за ерес и на 17 февруари 1600 г. брутално екзекутиран - изгорен на клада в Рим.Послание за читателя: аналогията показва, че обществото и институциите често очерняват или наказват личности - било за идеи (както при Бруно), било чрез политическа реторика (както при Сталин) - затова е важно да се проучи биографията и контекстът, без да се пренебрегват последствията от действията им.
11:05 04.04.2026
13 Отец Чапаев
14 Сила
Коментиран от #17, #26
11:14 04.04.2026
20 симптоматично
До коментар #13 от "Отец Чапаев":Изрод, който не е обичал собствените си деца. За такива да служат на Сатаната е висша цел.
Коментиран от #24
12:16 04.04.2026
21 Я се скрий
До коментар #3 от "надеждата на копейката":под дъгата!
12:17 04.04.2026
22 Д-р Марин Белчев
Коментиран от #27, #30
12:30 04.04.2026
24 Жан Вължан
До коментар #20 от "симптоматично":Имаш остри симптоми на умствена недостатъчност. Той е обичал децата си но за разлика от сегащните властници не им е давал привилегии и ги е тритирал като другите.
Коментиран от #31, #38
12:36 04.04.2026
ПОЛИТНЕКОРЕКТНО, направо грозев да ВИ забрани, съди, осъди на 100 тояги на голо и конфискуване на имуществото за Путинизъм/Сталинизъм фейкове и тероризъм...
12:36 04.04.2026
До коментар #14 от "Сила":А КОЛКО ОТ д€цата на уКРАЙин$кит€ ГОЛ€МЦИ $а НА ФТОНТА?
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
27 Виновен
До коментар #22 от "Д-р Марин Белчев":Ами като си виновен ще те затворят и ще те съдят. Ти какво очакваш, либерастийо, да те погалят по главата ли?
12:44 04.04.2026
Д-р Марин Белчев
Ето някои от жертвите на сталинските чистки (реални хора, унищожени без вина):
Михаил Тухачевски – Маршал на СССР – военен гений, реформатор на армията
Василий Блюхер – Маршал на СССР – герой от Гражданската война
Александър Егоров – Маршал на СССР – висш военен командир
Йероним Уборевич – Командарм – командващ военен окръг
Иона Якир – Командарм – реформатор и стратег
Август Корк – Командарм – началник на Военната академия
Виталий Примаков – Комкор – кавалерийски командир
Борис Фелдман – Командарм – щабен офицер
Роберт Ейдеман – Комкор – военен и обществен деец
Александър Свечин – Генерал и теоретик – военен стратег от световна класа
Николай Вавилов – Учен – генетик със световно значение
Осип Манделщам – Поет – преследван заради стихове
Исаак Бабел – Писател – екзекутиран след изтезания
Павел Флоренски – Свещеник и учен – философ и инженер
Николай Бухарин – Политик – един от водещите болшевики
Лев Каменев – Политик – стар революционер
Григорий Зиновиев – Политик – близък до Ленин
Стотици хиляди други – учители, инженери, работници – обвинени без доказателства, осъдени от „тройки“ и унищожени.
Историята не е мнение.
Коментиран от #35, #44, #47
12:48 04.04.2026
До коментар #22 от "Д-р Марин Белчев":няма лошо българският политически елит да отиде на Лубянка заради всичко, което причини, и продължава да причинява на държавата и народа си. И каквото да им се случи на Лубянка, ще го намеря за абсолютно справедливо и заслужено. Обратно - да се измъкнат с високите държавни пенсии и с всичко награбено, ми се вижда повече от несправедливо.
12:48 04.04.2026
До коментар #24 от "Жан Вължан":Ти имаш остри симтоми, че родителите ти са били ЧУГУНЕНИ ГЛАВИ!
13:04 04.04.2026
До коментар #28 от "Елементарно":Не разбираме откъде се взеха умствено съкратените, които се възхищават на тоя масов убиец!
13:06 04.04.2026
35 уточнение
До коментар #29 от "Д-р Марин Белчев":Всички изброени са направили самопризнания, че са участвали в саботаж и държавна измяна. Сталин е наказвал държавната измяна с разстрел, днес се награждава с възможността да крадеш безнаказано. Други времена, други нрави и по всичко личи, че са били по-справедливи от днешните.
Коментиран от #37, #40
13:11 04.04.2026
36 истина стара като света
До коментар #33 от "Дзак":Робите на Сатаната не получават никога любов. Това е против правилата на договора. Пари и власт - да, любов - никога!
13:13 04.04.2026
37 Д-р Марин Белчев
До коментар #35 от "уточнение":Фалшиви признания, изтръгнати с побой и изтезания, за да спасят съпруги, деца, близки, жертвайки себе си. Явно нямаш никаква идея как е работило НКВД.
13:25 04.04.2026
38 Жан вАлЧан
До коментар #24 от "Жан Вължан":За такива се казва, че прекален светец и Богу не е драг. Хора без слабости едва ли има, значи слабостите са били другаде. Може би мачкането на хора…
13:34 04.04.2026
Някои ототстранените като Тухачевски и Блюхер не са спазвали указанията на Главното командване .
13:34 04.04.2026
40 ГУМЕН КРАДЕВ
До коментар #35 от "уточнение":Няма такъв , който да не си признае след достатъчно мъчения !!! Ама да не ги мъчат повече признанията им са готови и подписани предварително ! Тези , които не могат да бъдат обявени за предатели им се случва нещастие , като на Валерий Чкалов или Героят от Лайпциг Георги Димитров !!!
Коментиран от #46
13:49 04.04.2026
Присъствали
На Погребението на Ленин.
От Тогавашната Върхушка
Сталин избива всички
За да няма конкуренция.
А и всички негови подчинени
Вече са треперели да не са следващите.
Не може само смърта на жена му
Да е виновна
За Садизма и Суровостта му.
Психахопат по Рождение
Е Сталин .
13:53 04.04.2026
До коментар #42 от "Роза":Суровото време ражда сурови хора
След като има хитлер има и Сталин
за да има равновесие
иначе в усвиенцим щяхте да сте всички
Коментиран от #45
16:49 04.04.2026
До коментар #29 от "Д-р Марин Белчев":Повечето от иброените от вас са евреи ,а на евреин вяр не може да се има те бичат твърсе много парите .
17:15 04.04.2026
До коментар #43 от "ганю":След като има Сталин трябва да има и Хитлер ! Сталин е първият!
Коментиран от #48
17:27 04.04.2026
До коментар #40 от "ГУМЕН КРАДЕВ":...за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...
21:21 04.04.2026
До коментар #29 от "Д-р Марин Белчев":Ама как така: "Историята не е мнение"? Фондация Отворено общество нали точно това проповядва откакто съществува.
00:24 05.04.2026
48 ганю
До коментар #45 от "ГУМЕН КРАДЕВ":ами урсулата изтрепа милиони с ваксините и е нацистка лелка
нали е добре така акушерката хем прибра парички хем ги закопа
дъртите европейци.Доста народ ожъна с косата( с ваксините да кажа)
и всичките леко усмихнати и силно озъбени
19:36 05.04.2026