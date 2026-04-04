Робърт Дауни Джуниър на 61: от дете на снимачната площадка до легенда на Холивуд

Роден в артистично семейство, Робърт Дауни Джуниър буквално израства на снимачната площадка - баща му е режисьор, а първата му роля идва още в детството му. Още в младежките си години той привлича внимание с талант и харизма, превръщайки се в една от най-обещаващите звезди на Холивуд през 80-те и 90-те години, пише Lifestyle.bg.

Кариерата му обаче не следва праволинеен път. В разгара на успеха си Дауни Джуниър преминава през тежък период, белязан от лични проблеми и зависимости, които почти слагат край на професионалния му път. Години по-късно именно тази битка се превръща в ключов елемент от неговото завръщане - по-зряло, по-силно и вдъхновяващо.

Големият обрат идва с ролята на Тони Старк в „Железният човек“ - образ, който не само възражда кариерата му, но и поставя началото на една от най-успешните филмови вселени в историята на киното. Със своята ирония, интелект и неподражаем стил, той превръща героя в културен феномен.

И тъй като на 4 април Робърт Дауни Джуниър празнува рожден ден и навършва 61 години, припомняме някои от най-интересните факти за живота му.

Робърт Джон Дауни Джуниър е пълното му име. Роден е в Манхатън, Ню Йорк. В него тече ирландска, еврейска, руска и шотландска кръв.

Едва на 5 години дебютира в киното във филма на баща си Pound, което предопределя бъдещия му път.

The Tuff Turf е сред първите му по-значими роли, а филмът „Чаплин“ често е определян като негов пробив.

През 1996 г. е осъден на затвор и принудително лечение заради зависимост към наркотици. През 2003 г. се завръща в киното с ролята си във филма „Готика“.

„Железният човек“, „Отмъстителите“ и „Шерлок Холмс“ са сред най-емблематичните му продукции, а „Опенхаймер“ и „Съпричастният“ - сред по-новите му участия.

Сред предстоящите му проекти са „Отмъстителите: Денят на страшния съд“ и Avengers: Secret Wars.

Продуцентската му компания се казва Team Downey.

За кариерата си има десетки отличия - десетки филмови награди и стотици номинации. Сред тях са „Оскар“ за поддържаща мъжка роля за „Опенхаймер“, „Златни глобуси“, награди SAG и БАФТА отличия.

През 2014 г. издава музикален джаз албум със заглавие The Futurist. В личния си живот е свързван с Сара Джесика Паркър, а първата му съпруга е Дебора Фалконър. Втората му съпруга и настояща партньорка е Сюзан Левин (Дауни).

Сред близките му приятели са Мел Гибсън и Моби. Практикува бойното изкуство Винг Чун, което му помага в борбата със зависимостите. Близките му го наричат Боб.

Има три деца, а нетното му състояние се оценява на около 300 милиона долара.