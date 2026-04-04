Мишел Пфайфър за загубата, живота и новите начала: „Важна е връзката с хората“

4 Април, 2026 13:25 1 611 9

  мишел пфайфър

Актрисата разкрива как трудните моменти са променили възгледите ѝ и защо е приела нова роля без да чете сценарий

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В интервю за Entertainment Weekly Мишел Пфайфър разказва как болезнени лични преживявания са ѝ помогнали да преосмисли стойността на човешките връзки, предава Hotnews.bg.

Според актрисата, когато човек загуби някого, който му е скъп, най-важното остава именно връзката с хората около него. Тя споделя: „За кратко време всичко, което наистина има значение, е свързаността с другите. Аз съм изпитвала това чувство няколко пъти в живота си, когато съм губила някого, който ми беше важен. По странен начин това беше успокояващо, защото преставаш да се вманиачаваш в нуждата да постигаш постоянно нещо. Просто спираш да се тревожиш.“

Пфайфър допълва, че в състояние на силна емоционална болка е трудно човек да мисли ясно. Актрисата, която е била омъжена за Питър Хортън в периода 1981-1988 г., говори откровено за тези моменти от живота си.

Въпреки трудностите, тя намира начин да продължи напред и да се впусне в нови професионални предизвикателства. Наскоро Пфайфър разкри, че е приела роля в новия сериал The Madison дори без да е прочела сценария - своеобразен „скок на доверие“, продиктуван от увереността ѝ в работата на Тейлър Шеридан, създател на успешните продукции Yellowstone и Tulsa King.

В интервю за Variety тя разказва, че Шеридан се е свързал с нея с идея за проект и я е поканил в Тексас, където са обсъдили концепцията на сериала. По думите ѝ той ѝ е представил само основната линия на персонажа, без детайлно развитие, като ѝ е заявил, че ще започне да пише сценария едва след като се съгласи.

Чрез тези откровения Мишел Пфайфър показва как личните изпитания могат да променят гледната точка към живота и да отворят нови възможности - както в личен, така и в професионален план.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сори

    3 6 Отговор
    Вече не предизвиква желание...

    Коментиран от #2, #3

    13:30 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Желание?!?

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сори":

    Точно обратното!!!!!

    13:59 04.04.2026

  • 4 Яга

    1 4 Отговор
    Баба

    14:01 04.04.2026

  • 5 Шиши

    5 0 Отговор
    Във всяко трето заглавие вмъквате някакво "Ново Начало"!

    14:16 04.04.2026

  • 6 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Бреййй,
    колкото остарява се хубава си остава

    16:20 04.04.2026

  • 7 Става

    0 1 Отговор
    За 1 път

    18:14 04.04.2026

  • 8 Режисьор

    0 0 Отговор
    Славчу, ето така се остарява като катедрала! Не като теб, цървулане!

    22:18 04.04.2026

  • 9 Коментар

    0 0 Отговор
    Старост- нерадост , но чара и излъчването остават.

    09:39 05.04.2026