Мишел Пфайфър за загубата, живота и новите начала: „Важна е връзката с хората“

В интервю за Entertainment Weekly Мишел Пфайфър разказва как болезнени лични преживявания са ѝ помогнали да преосмисли стойността на човешките връзки, предава Hotnews.bg.
Според актрисата, когато човек загуби някого, който му е скъп, най-важното остава именно връзката с хората около него. Тя споделя: „За кратко време всичко, което наистина има значение, е свързаността с другите. Аз съм изпитвала това чувство няколко пъти в живота си, когато съм губила някого, който ми беше важен. По странен начин това беше успокояващо, защото преставаш да се вманиачаваш в нуждата да постигаш постоянно нещо. Просто спираш да се тревожиш.“
Пфайфър допълва, че в състояние на силна емоционална болка е трудно човек да мисли ясно. Актрисата, която е била омъжена за Питър Хортън в периода 1981-1988 г., говори откровено за тези моменти от живота си.
Въпреки трудностите, тя намира начин да продължи напред и да се впусне в нови професионални предизвикателства. Наскоро Пфайфър разкри, че е приела роля в новия сериал The Madison дори без да е прочела сценария - своеобразен „скок на доверие“, продиктуван от увереността ѝ в работата на Тейлър Шеридан, създател на успешните продукции Yellowstone и Tulsa King.
В интервю за Variety тя разказва, че Шеридан се е свързал с нея с идея за проект и я е поканил в Тексас, където са обсъдили концепцията на сериала. По думите ѝ той ѝ е представил само основната линия на персонажа, без детайлно развитие, като ѝ е заявил, че ще започне да пише сценария едва след като се съгласи.
Чрез тези откровения Мишел Пфайфър показва как личните изпитания могат да променят гледната точка към живота и да отворят нови възможности - както в личен, така и в професионален план.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Хасковски каунь
колкото остарява се хубава си остава
16:20 04.04.2026
