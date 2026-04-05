От кралици на красотата до световна слава: 7 известни жени, тръгнали от конкурсите

Пътят към славата в Холивуд рядко е еднакъв. Някои звезди започват с малки роли, други с телевизионни формати или просто благодарение на точния шанс в точния момент. Но има и такива, които правят първите си стъпки под светлините на прожекторите чрез конкурси за красота - и след това превръщат тази видимост в впечатляваща кариера.
Ето седем популярни актриси, за които именно сцената на конкурсите се оказва първата крачка към успеха:
Мишел Пфайфър
През 1978 г., едва на 19 години, тя печели титлата „Мис Ориндж Каунти“ и продължава към „Мис Калифорния“. Само няколко години по-късно идва големият ѝ пробив с филма Белязаният, който я превръща в звезда. Следват редица емблематични роли в киното.
Хали Бери
Кариерата ѝ започва с конкурсите - първо печели Miss Teen All American, а след това става Мис Охайо САЩ и подгласничка на Мис САЩ. Харизмата и интелигентността ѝ я отличават още тогава, а по-късно тя се превръща в една от най-успешните актриси в Холивуд.
Ева Лонгория
Преди да стане известна, тя печели титлата Miss Corpus Christi. Истинската ѝ популярност идва с ролята на Габриел Солис в Отчаяни съпруги, която я превръща в глобална звезда.
Оливия Кулпо
След като печели „Мис Роуд Айлънд“, тя триумфира и като Мис САЩ, а след това и като Мис Вселена през 2012 г. Оттогава изгражда успешна кариера като модел и инфлуенсър.
Приянка Чопра
През 2000 г. печели „Мис Индия“, а след това и престижната титла „Мис Свят“. По-късно става една от най-големите звезди в Боливуд и пробива и в Холивуд с ролята си в Куантико.
Мишел Йео
Още през 1983 г. печели „Мис Малайзия“. Днес е носителка на „Оскар“ за ролята си във Всичко навсякъде наведнъж и една от най-уважаваните актриси в света.
Гал Гадот
След като печели „Мис Израел“, тя представя страната си на „Мис Вселена“. По-късно се превръща в световна звезда с ролята си на Жената-чудо в Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта и поредицата „Бързи и яростни“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Само Мишел Пфайфър е известна
09:27 05.04.2026
8 Само Мишел Пфайфър е известна
До коментар #6 от "Въпрос.":Защото не е била кралица на красотата а манекенка и актриса с ролята на отчаяна съпруга.
Коментиран от #14
09:30 05.04.2026
12 Е как бе!
До коментар #2 от "цвък":Оливия Кулпо на снимката не я ли знаеш?
10:21 05.04.2026
14 Отговор:
До коментар #8 от "Само Мишел Пфайфър е известна":Няма значение. И едните и другите са платени (ясно какви)!
10:44 05.04.2026
