От кралици на красотата до световна слава: 7 известни жени, тръгнали от конкурсите

От кралици на красотата до световна слава: 7 известни жени, тръгнали от конкурсите

5 Април, 2026 08:37 2 434 15

  • кралица на красотата-
  • мишел пфайфър-
  • оливия кулпо-
  • хали бери-
  • ева лонгория-
  • приянка чопра-
  • гал гадот-
  • мишел йео

Седем известни жени, които превърнаха титлите си в трамплин към успешна кариера в киното и шоубизнеса

От кралици на красотата до световна слава: 7 известни жени, тръгнали от конкурсите - 1
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пътят към славата в Холивуд рядко е еднакъв. Някои звезди започват с малки роли, други с телевизионни формати или просто благодарение на точния шанс в точния момент. Но има и такива, които правят първите си стъпки под светлините на прожекторите чрез конкурси за красота - и след това превръщат тази видимост в впечатляваща кариера.

Ето седем популярни актриси, за които именно сцената на конкурсите се оказва първата крачка към успеха:

Мишел Пфайфър

През 1978 г., едва на 19 години, тя печели титлата „Мис Ориндж Каунти“ и продължава към „Мис Калифорния“. Само няколко години по-късно идва големият ѝ пробив с филма Белязаният, който я превръща в звезда. Следват редица емблематични роли в киното.

Хали Бери

Кариерата ѝ започва с конкурсите - първо печели Miss Teen All American, а след това става Мис Охайо САЩ и подгласничка на Мис САЩ. Харизмата и интелигентността ѝ я отличават още тогава, а по-късно тя се превръща в една от най-успешните актриси в Холивуд.

Ева Лонгория

Преди да стане известна, тя печели титлата Miss Corpus Christi. Истинската ѝ популярност идва с ролята на Габриел Солис в Отчаяни съпруги, която я превръща в глобална звезда.

Оливия Кулпо

След като печели „Мис Роуд Айлънд“, тя триумфира и като Мис САЩ, а след това и като Мис Вселена през 2012 г. Оттогава изгражда успешна кариера като модел и инфлуенсър.

Приянка Чопра

През 2000 г. печели „Мис Индия“, а след това и престижната титла „Мис Свят“. По-късно става една от най-големите звезди в Боливуд и пробива и в Холивуд с ролята си в Куантико.

Мишел Йео

Още през 1983 г. печели „Мис Малайзия“. Днес е носителка на „Оскар“ за ролята си във Всичко навсякъде наведнъж и една от най-уважаваните актриси в света.

Гал Гадот

След като печели „Мис Израел“, тя представя страната си на „Мис Вселена“. По-късно се превръща в световна звезда с ролята си на Жената-чудо в Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта и поредицата „Бързи и яростни“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ....

    11 0 Отговор
    И нашите миски така правят, за да вдигнат цената за час пълна програма.

    08:41 05.04.2026

  • 2 цвък

    12 0 Отговор
    А защо няма снимки на цитираните жени? Само приказки.

    Коментиран от #12

    08:55 05.04.2026

  • 3 Тома Неверни

    11 0 Отговор
    Срамота! Да се сложат в един кюп Мишел Пфайфър и Гал Гадот е пълна недосмислица!

    09:13 05.04.2026

  • 4 но първо

    10 0 Отговор
    Участничките се запознават с членовете на журито

    09:13 05.04.2026

  • 5 Дж Е

    3 0 Отговор
    Ох на батя. Те оттам ги вземах.

    09:15 05.04.2026

  • 6 Въпрос.

    9 0 Отговор
    Защо не е в списъка Мелания Тръмп?!

    Коментиран от #8

    09:19 05.04.2026

  7 Само Мишел Пфайфър е известна
    4 1 Отговор

    4 1 Отговор
    От едни филми с Джордж Клуни и с Джак Никълсън но да беше красива и толкова.

    09:27 05.04.2026

  8 Само Мишел Пфайфър е известна
    4 1 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос.":

    Защото не е била кралица на красотата а манекенка и актриса с ролята на отчаяна съпруга.

    Коментиран от #14

    09:30 05.04.2026

  • 9 Пич

    7 2 Отговор
    За някои съм съгласен, за други не, защото харесвам само бели жени, а не тъмно - бели!

    09:33 05.04.2026

  • 10 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    От Епщайн са повече.

    09:43 05.04.2026

  • 11 Гак Гадот

    3 0 Отговор
    Освен всичко има 2 години служба в армията на Израел.

    10:19 05.04.2026

  • 12 Е как бе!

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "цвък":

    Оливия Кулпо на снимката не я ли знаеш?

    10:21 05.04.2026

  • 13 мда

    3 0 Отговор
    На снимката е най-неизвестната от всички.

    10:39 05.04.2026

  • 14 Отговор:

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само Мишел Пфайфър е известна":

    Няма значение. И едните и другите са платени (ясно какви)!

    10:44 05.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.