Актьорът Васил Михайлов: Аман от спасители!

"Искам извинение от българския народ, че не гласувам. Казвам това, защото през годините много хора ми вярваха, още от времето на филма "Капитан Петко войвода". А аз от своя страна вече не вярвам в политиците и че нещо може да се промени с днешна дата".
Това казва един от най-големите колоси на българската сцена и екран - Васил Михайлов, който винаги е бил известен с това, че не цепи басма никому. Гласът му, същият онзи плътен, достолепен глас на Капитан Петко войвода, днес звучи със специфична смесица от болка, разочарование и една пределна, почти безпощадна откровеност, пише bgdnes.bg.
На 88 години легендарният актьор продължава да играе в Театъра на Българската армия и не се отказва от изстраданата си позиция.
"Голяма грешка на българина е, че вечно чака месията. А спасител няма, това е самозаблуда все да чакаме "светлото бъдеще", донесено от някой друг. Когато 30 и повече години не се променя хоризонтът, а той се стеснява, какво да роди това ограничение - ограничени хора", казва Михайлов. Той припомня старата максима, че всеки народ си заслужава вождовете и допълва: "Огорчението ми идва и от контраста между големите хора от миналото, ето сега 150 години Априлско въстание отбелязваме, и днешното състояние на политическите ни лидери, което е като - "Куче влачи, диря няма или по-скоро куче влачи камион".
На въпроса къде изчезнаха будните, най-възрастният ни играещ актьор каза: "Изтича ни интелекта зад граница. Не ги виня, че бягат. Виня тези, които ги пропъдиха. България се обезкървява интелектуално. Тук остават или много богатите, или много бедните, или тези, които вече няма накъде да тръгнат. Умните и будни хора бягат, защото вече не могат да търпят невежите. Преди години имаше от какво да се бяга, а сега защо го правят, задавали ли сте си този въпрос", пита риторично Михайлов.
Ето затова той решава отново да не гласува, защото според него днешните кандидати не са на нивото на България, която да заслужат.
"И знаете ли, какво ми прави впечатление - умният човек иска среда, иска правила. Тук правилата са за балъците".
Присети ли се за големия филм "Капитан Петко войвода", в който изигра главната роля, Васил Михайлов казва с усмивка: "45 години станаха, но образът още е интересен и за младите хора. А помня и как ме приемаха с топлота хората и много ми вярваха. Петко не беше просто хайдутин, той беше държавник без държава. Хората ме припознаваха с него, защото в него имаше чест. Днес честта е дефицитна стока. Когато ме видят на улицата, още ми викат "Войводо". Боли ме, че днес нямаме такъв гръбнак, на който да се подпрем", казва актьорът.
Припомнайки си за своето участие в политиката по време на Великото народно събрание, Васил Михайлов обяснява защо днес е толкова скептичен.
"Аз бях там, за да помогна, а не да печеля. Когато видях, че започват да се пазарят за постове и привилегии, си тръгнах. Не взех нито стотинка заплата, защото моята сцена е театърът, а не трибуната на лъжата. Но още тогава разбрах, че ще ни делят на "сини" и "червени", докато накрая не останат само "гладни" и "заминали", казва той.
Един от най-силните жестове на Васил Михайлов беше отказът му да приеме най-високото държавно отличие през 2018 г. Мотивите му бяха срещу цялата политическа система и отношението на държавата (в лицето на различните институции) към културата. Актьорът подчерта, че отказът му е протест срещу начина, по който се управлява културата и как се подхвърлят "награди" на хора, които едва свързват двата края.
"Това е моят протест. Не мога да приема награда от власт, която не се грижи за културата и за своя народ. Как да взема този орден, когато гледам как живеят колегите ми с минимални пенсии? Не искам да ме "купуват" с ламаринки, докато всичко наоколо се разпада", каза тогава Михайлов и бе аплодиран от културната ни общност. На практика той използва авторитета си, за да удари "звучен шамар" на цялата политическа върхушка, показвайки, че честта не се купува с ордени.
Въпреки разочарованието от политиката, Васил Михайлов не се предава на апатията и продължава да показва качество от сцената.
"В театъра няма лъжа. Там излизаш под прожектора и си само ти и истината. Ако излъжеш, публиката ще те усети на втората минута. В политиката можеш да лъжеш 30 и повече години и пак да те избират. Театърът обаче ме държи жив, защото там все още има смисъл", казва екранният Петко войвода.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Госあ
До коментар #1 от "честен ционист":Професията не определя човека, когато говорим за професионалисти. Има и такива актьори като Васил Михайлов и Киану Рийвс. Разбирам скептицизма му, дано Радев го опровергае.
Коментиран от #38
09:52 20.04.2026
17 Зайко
До коментар #5 от "стоян":Въпрос към тези с минусите,колко още трябва да ви смачкат,че да се осъзнаете? Истината боли и на никой не му харесва.Да точно в целта, това което е казал Васил Михайлов .Велик актьор! А тези с минусите,са като мухата която кацнала на челото на коня и си мисли,че тя дърпа каруцата
10:21 20.04.2026
18 Няма да извиня никой, който не гласува!
Откажете ли се от правото да избирате, друг ще избира вместо вас!
10:24 20.04.2026
21 хмм
До коментар #19 от "За пилота гошу":Протоколите от чужбина опровергават това. Дори там води.
Коментиран от #22
10:34 20.04.2026
22 С 45 процента
До коментар #21 от "хмм":Което е над прогнозираните 33%.
10:37 20.04.2026
23 Будител
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Струва ми се ,че изобщо не знаеш какво питаш . Този човек с голямо Ч - Васил Михайлов , винаги говори истината в очите. Малко останаха в България хора като него с чест и достойнство !
Коментиран от #25
10:37 20.04.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Будител":Истината е , че изритаха неговия човек Бойко Толупчев и най Васко е активиран да плюе по Радев
Бойко много обича да купува ренегати. От университета на Най Тошо го научи. Сталин е казал " Интелигенцията или се убива или се купува" Бай Тошо предпочиташе второто и предаде урока на ученика си.
Коментиран от #40
10:45 20.04.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Комунизъм-45 години - индустриална държава.
Демокрация-35 години- деиндустриализация.
Народа Ви показа кой е прав.45%
Коментиран от #28
10:54 20.04.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":за 45 г. насссррето изкара селяните от селата , да ги вкара в нерентабилни СИВ заводи , и след като както обикн. се наССССРсра , същите селяни избягаха навън или малък процент от тях драскат тука за центове///
11:04 20.04.2026
38 точен
До коментар #9 от "Госあ":коментар !
12:04 20.04.2026
39 нещо
До коментар #30 от "Павел Пенев":накриво си станал(а) днес .....
12:07 20.04.2026
40 бай
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":ти Тошо предпочиташе и първото преди да се спомине внезапно дъщеря му, а В. Михайлов не е казал нищо срещу Радев, нито служи на бате ти Бойко, както лъжеш.....
12:15 20.04.2026
43 А как свърши филмът!
До коментар #10 от "Трол":Със думите изписани на знамето развято от Петко на покрива:Те погербаха България!
13:11 20.04.2026
44 ганю
До коментар #24 от "Георги":Прав си за гласуването ала е прав и
гръмогласния Капитан Петко Войвода
но Радев е Войник и после Генерал
така че заслужава доверие
Човек да честта и дълга мисля че народа
с право му се довери ще видим сега какво ще стане
13:57 20.04.2026
45 Абе Григоре
До коментар #33 от "Григор":Тези артисти са се доказали и по начин,който ги оценява публиката.Не съм виждала снимки с пачки и други подобни на Васил Михайлов сещаш се нали? Не говори тъпотии.
16:07 20.04.2026
