Актьорът Васил Михайлов: Аман от спасители!

20 Април, 2026 09:43 5 544 46

"Няма кой да ни донесе светлото бъдеще, в сравнение с възрожденците сегашните ни политици са "куче влачи, диря няма"

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Искам извинение от българския народ, че не гласувам. Казвам това, защото през годините много хора ми вярваха, още от времето на филма "Капитан Петко войвода". А аз от своя страна вече не вярвам в политиците и че нещо може да се промени с днешна дата".

Това казва един от най-големите колоси на българската сцена и екран - Васил Михайлов, който винаги е бил известен с това, че не цепи басма никому. Гласът му, същият онзи плътен, достолепен глас на Капитан Петко войвода, днес звучи със специфична смесица от болка, разочарование и една пределна, почти безпощадна откровеност, пише bgdnes.bg.

На 88 години легендарният актьор продължава да играе в Театъра на Българската армия и не се отказва от изстраданата си позиция.

"Голяма грешка на българина е, че вечно чака месията. А спасител няма, това е самозаблуда все да чакаме "светлото бъдеще", донесено от някой друг. Когато 30 и повече години не се променя хоризонтът, а той се стеснява, какво да роди това ограничение - ограничени хора", казва Михайлов. Той припомня старата максима, че всеки народ си заслужава вождовете и допълва: "Огорчението ми идва и от контраста между големите хора от миналото, ето сега 150 години Априлско въстание отбелязваме, и днешното състояние на политическите ни лидери, което е като - "Куче влачи, диря няма или по-скоро куче влачи камион".

На въпроса къде изчезнаха будните, най-възрастният ни играещ актьор каза: "Изтича ни интелекта зад граница. Не ги виня, че бягат. Виня тези, които ги пропъдиха. България се обезкървява интелектуално. Тук остават или много богатите, или много бедните, или тези, които вече няма накъде да тръгнат. Умните и будни хора бягат, защото вече не могат да търпят невежите. Преди години имаше от какво да се бяга, а сега защо го правят, задавали ли сте си този въпрос", пита риторично Михайлов.

Ето затова той решава отново да не гласува, защото според него днешните кандидати не са на нивото на България, която да заслужат.

"И знаете ли, какво ми прави впечатление - умният човек иска среда, иска правила. Тук правилата са за балъците".

Присети ли се за големия филм "Капитан Петко войвода", в който изигра главната роля, Васил Михайлов казва с усмивка: "45 години станаха, но образът още е интересен и за младите хора. А помня и как ме приемаха с топлота хората и много ми вярваха. Петко не беше просто хайдутин, той беше държавник без държава. Хората ме припознаваха с него, защото в него имаше чест. Днес честта е дефицитна стока. Когато ме видят на улицата, още ми викат "Войводо". Боли ме, че днес нямаме такъв гръбнак, на който да се подпрем", казва актьорът.

Припомнайки си за своето участие в политиката по време на Великото народно събрание, Васил Михайлов обяснява защо днес е толкова скептичен.

"Аз бях там, за да помогна, а не да печеля. Когато видях, че започват да се пазарят за постове и привилегии, си тръгнах. Не взех нито стотинка заплата, защото моята сцена е театърът, а не трибуната на лъжата. Но още тогава разбрах, че ще ни делят на "сини" и "червени", докато накрая не останат само "гладни" и "заминали", казва той.

Един от най-силните жестове на Васил Михайлов беше отказът му да приеме най-високото държавно отличие през 2018 г. Мотивите му бяха срещу цялата политическа система и отношението на държавата (в лицето на различните институции) към културата. Актьорът подчерта, че отказът му е протест срещу начина, по който се управлява културата и как се подхвърлят "награди" на хора, които едва свързват двата края.

"Това е моят протест. Не мога да приема награда от власт, която не се грижи за културата и за своя народ. Как да взема този орден, когато гледам как живеят колегите ми с минимални пенсии? Не искам да ме "купуват" с ламаринки, докато всичко наоколо се разпада", каза тогава Михайлов и бе аплодиран от културната ни общност. На практика той използва авторитета си, за да удари "звучен шамар" на цялата политическа върхушка, показвайки, че честта не се купува с ордени.

Въпреки разочарованието от политиката, Васил Михайлов не се предава на апатията и продължава да показва качество от сцената.

"В театъра няма лъжа. Там излизаш под прожектора и си само ти и истината. Ако излъжеш, публиката ще те усети на втората минута. В политиката можеш да лъжеш 30 и повече години и пак да те избират. Театърът обаче ме държи жив, защото там все още има смисъл", казва екранният Петко войвода.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    27 79 Отговор
    Актьорите са професионални лъжци.

    Коментиран от #9

    09:45 20.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    92 14 Отговор
    Шепа роми около Тиквата и Шиши си въобразиха че могат да тормозят цяла България.Вчера българите излязоха и ги наритаха.

    Коментиран от #41

    09:48 20.04.2026

  • 3 име

    72 22 Отговор
    За Радев гласуваха обикновените данъкоплатци не само заради надеждата за спасение, а и заради умерените приказки. При него нямаше шизофренични изцепки като при ПП-ДБ или шиши. При него отиде и голяма част от корпоративния вот, щото бизнеса се ориентира бързо кой е новия разпределител на порции. Това е за сметка на ГЕРБ и шиши. А увеличението в гласовете на ПП-ДБ дойде от държавните хрантутници, щото се надяват асанчо отново да им вдигне заплатите на калпак, без реформи и съкращения.

    09:49 20.04.2026

  • 4 Право куме в очи

    88 1 Отговор
    "Но още тогава разбрах, че ще ни делят на "сини" и "червени", докато накрая не останат само "гладни" и "заминали", казва той." - те това е изречението дето обезсмисля или осмисля (зависи от гледната точка) цялата картина.Кой разбрал, разбрал...

    09:50 20.04.2026

  • 5 стоян

    49 22 Отговор
    Много точно казано от великия Васил - месията дойде и ще отвори затворените кумунистически заводи да работят гласуподавателите му - догодина ще изгонят и този спасител че вече няма коалиция с която да се оправдае и резила ще е голям

    Коментиран от #17

    09:50 20.04.2026

  • 6 1488

    28 16 Отговор
    ама от актьори и спортисти (новите мутри)

    09:50 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 28 Отговор
    аз и за Христос няма да гласувам-тука няма оправия...гледайте си семейството и шепата приятели и тва е!жалко че пропиляхме сума ти време с комунизъм и вместо да скатаваме средства от ЕС фондове и програми , ги окрадоха

    Коментиран от #27

    09:52 20.04.2026

  • 9 Госあ

    60 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Професията не определя човека, когато говорим за професионалисти. Има и такива актьори като Васил Михайлов и Киану Рийвс. Разбирам скептицизма му, дано Радев го опровергае.

    Коментиран от #38

    09:52 20.04.2026

  • 10 Трол

    61 4 Отговор
    Как беше онази прословута реплика - "Отървахме се от турците, за да ни яхнат нашите".

    Коментиран от #11, #43

    09:56 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    42 9 Отговор
    Кво ти пука,бай Василе!?Важното е ,че сме в Клуба на богатите, а бананите са по-евтини от доматите!
    🍌🍌🍌🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:07 20.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    19 51 Отговор
    При всичкото уважение към Вас, г-н Михайлов, не ставайте за резил с такива публикации. Бяхте депутат в 7-то Народно събрание от БСП. Сега на какъв се правите.

    Коментиран от #23

    10:07 20.04.2026

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    22 37 Отговор
    Може би грешиш? Ти си играл ролята на капитан Петко войвода, но днес Румен Радев е самият генерал Петко войвода!

    10:09 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сила

    23 11 Отговор
    КОГАТО ЦЪРВУЛИТЕ ДОЙДАТ НА ВЛАСТ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В БОТУШИ ....!!!

    10:19 20.04.2026

  • 17 Зайко

    31 4 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Въпрос към тези с минусите,колко още трябва да ви смачкат,че да се осъзнаете? Истината боли и на никой не му харесва.Да точно в целта, това което е казал Васил Михайлов .Велик актьор! А тези с минусите,са като мухата която кацнала на челото на коня и си мисли,че тя дърпа каруцата

    10:21 20.04.2026

  • 18 Няма да извиня никой, който не гласува!

    21 5 Отговор
    Откога ви карам да разберете, че ОТ ВАС ЗАВИСИ!
    Откажете ли се от правото да избирате, друг ще избира вместо вас!

    10:24 20.04.2026

  • 19 За пилота гошу

    21 21 Отговор
    По лошото е , че този спасител е самозван, с подправени избори и никой не го е избирал.!

    Коментиран от #21

    10:26 20.04.2026

  • 20 Дзак

    7 1 Отговор
    Изкуството и спорта са вид търговия. Който уважава почитателите си, винаги успява.

    10:29 20.04.2026

  • 21 хмм

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "За пилота гошу":

    Протоколите от чужбина опровергават това. Дори там води.

    Коментиран от #22

    10:34 20.04.2026

  • 22 С 45 процента

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "хмм":

    Което е над прогнозираните 33%.

    10:37 20.04.2026

  • 23 Будител

    25 6 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Струва ми се ,че изобщо не знаеш какво питаш . Този човек с голямо Ч - Васил Михайлов , винаги говори истината в очите. Малко останаха в България хора като него с чест и достойнство !

    Коментиран от #25

    10:37 20.04.2026

  • 24 Георги

    12 8 Отговор
    който не гласува - подкрепя герб и дпс

    Коментиран от #44

    10:43 20.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    12 10 Отговор

    До коментар #23 от "Будител":

    Истината е , че изритаха неговия човек Бойко Толупчев и най Васко е активиран да плюе по Радев
    Бойко много обича да купува ренегати. От университета на Най Тошо го научи. Сталин е казал " Интелигенцията или се убива или се купува" Бай Тошо предпочиташе второто и предаде урока на ученика си.

    Коментиран от #40

    10:45 20.04.2026

  • 26 Хохо Бохо

    14 5 Отговор
    Що бе? Мутренския ботуш по-сладък ли ти е? Харесва ли ти пълната разруха, кражбите, умиращите без достъп до лекарска помощ? С неуважение пиша

    10:50 20.04.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 11 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Комунизъм-45 години - индустриална държава.
    Демокрация-35 години- деиндустриализация.
    Народа Ви показа кой е прав.45%

    Коментиран от #28

    10:54 20.04.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 10 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    за 45 г. насссррето изкара селяните от селата , да ги вкара в нерентабилни СИВ заводи , и след като както обикн. се наССССРсра , същите селяни избягаха навън или малък процент от тях драскат тука за центове///

    11:04 20.04.2026

  • 29 Хмм

    5 3 Отговор
    и какво иска, да не гласуваме и да оставим борисов и пеевски до живот

    11:09 20.04.2026

  • 30 Павел Пенев

    5 12 Отговор
    Старите хора обикновено поумняват,но този е оглупял. Кретените демократи дрънкаха,че Народния съд избил цвета на нацията, а този плямпа че интелигенцията избягала. Празни приказки на един празен човек,който от комунист стана гербаджия,това е причината.

    Коментиран от #39

    11:14 20.04.2026

  • 31 !!!?

    6 7 Отговор
    "Месията" - 80 години по-късно !!!?

    11:18 20.04.2026

  • 32 Браво!

    11 3 Отговор
    Поздравления за адекватната му позиция!

    11:30 20.04.2026

  • 33 Григор

    8 5 Отговор
    Ако българина си стои вкъщи и чака някой да му реши проблемите, ще му ги решават хора с шкафчета и просташки записи,които трудно се подписват. На Васил Михайлов не му се сърдя, защото на 88 години човек започва да се губи на акъл. Искам само да му кажа,че човек трябва да има и грам морал. Има хора като Васил Михайлов, Йосиф Сърчаджиев и Богдана Карадочева на които онази прокълнатата власт даде възможност да изявят таланта си. Защото те бяха безспорно талантливи хора и получиха сцена за изява. Тях никой в нищо не ги е ограничавал. Ако бяха ги репресирали и ограничавали, никога нямаше да научите, че съществуват такива безспорно много талантливи хора. Какво стана? Ами стана това, че същите тези хора започнаха да плюят предишната власт и да се правят на репресирани. Талант дал господ, ама моралът е нула!

    Коментиран от #45

    11:35 20.04.2026

  • 34 Всичко е ясно

    5 0 Отговор
    Правилно! За който и да гласуваш, пак ще трябва да работиш! Тъй ,че просто трябва да се борим за всичко да бъде нормално и реално!

    11:37 20.04.2026

  • 35 Джоко

    8 2 Отговор
    Имаше една приказка за двамата братя, счупената каруца и неволята. Ние сме в същата приказка. Още викаме неволята, вместо да се захванем и да си оправим бъдещето и държавата.

    11:50 20.04.2026

  • 36 МИХАЙЛОВ Е ЕДИИИИИНСТВЕННИЯ

    5 0 Отговор
    СВЕСТЕН ЗАРАЛИЯ. СИИИЧКИ ДРУГИ СА ЛЕШ.....

    11:56 20.04.2026

  • 37 борец

    3 0 Отговор
    за истина и свобода, честен човек !

    12:01 20.04.2026

  • 38 точен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    коментар !

    12:04 20.04.2026

  • 39 нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Павел Пенев":

    накриво си станал(а) днес .....

    12:07 20.04.2026

  • 40 бай

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    ти Тошо предпочиташе и първото преди да се спомине внезапно дъщеря му, а В. Михайлов не е казал нищо срещу Радев, нито служи на бате ти Бойко, както лъжеш.....

    12:15 20.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Констатация

    1 0 Отговор
    Първо: "Възрожденци" в Бг Няма от над 150 години и едва ли някога отново ще има!!! Второ: Като вярваш, че вече никой и нищо не може да спаси тази държава, ами гледай си тихо старините...!!! Днес, Бг има Уникалния и Последен Шанс да се изтласка от Дъното, ако и този път се провалим - това ще е началото на Края на държавата, Точката на Бифуркоация!!!!!

    12:50 20.04.2026

  • 43 А как свърши филмът!

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Със думите изписани на знамето развято от Петко на покрива:Те погербаха България!

    13:11 20.04.2026

  • 44 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Георги":

    Прав си за гласуването ала е прав и
    гръмогласния Капитан Петко Войвода
    но Радев е Войник и после Генерал
    така че заслужава доверие
    Човек да честта и дълга мисля че народа
    с право му се довери ще видим сега какво ще стане

    13:57 20.04.2026

  • 45 Абе Григоре

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Григор":

    Тези артисти са се доказали и по начин,който ги оценява публиката.Не съм виждала снимки с пачки и други подобни на Васил Михайлов сещаш се нали? Не говори тъпотии.

    16:07 20.04.2026

  • 46 ЕЙЙЙ ПЕТКО УСЕТИ СВОБОДАТА

    0 0 Отговор
    ИЗЕ ДА ЗЕЕЕ 35 ГОДИНИ СА КРИ КЪТ МИШКА ОТ СТРАХ И КЪТ ГО ПИТАХА ПО ИНТЕРВЮТА ЗА ПОЛИТИКА ТОЙ СТРАХЛИВО ИМ ОТГОВАРЯШЕ ЧЕ ПОЛИТИКАТА НЕ Е ЗА НЕГО И НЕ КОМЕНТИРА......КААААК СЯ ИЗВЕДНЪЖ СА СЪБУДИ СТРАХЛИВЕЦА....

    04:48 21.04.2026