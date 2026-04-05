Април в градината: най-важните задачи за силен старт на сезона

Април е месецът, в който градината се събужда за нов живот, а работата в нея постепенно се увеличава. Това е периодът, в който подготвяме почвата, засаждаме първите зеленчуци и цветя и поставяме основите за успешен сезон.

Навременното планиране на задачите е ключово, за да изглежда градината добре през лятото. Ето най-важните дейности, на които да обърнем внимание:

Подготовка на цветните лехи

Почистваме лехите от сухи листа, плевели и остатъци от миналата година. Това е подходящ момент да разделим многогодишните растения, за да стимулираме по-добър растеж и по-обилен цъфтеж.

Грижа за пролетноцъфтящите растения

Премахваме прецъфтелите цветове на нарциси и лалета, но оставяме листата да пожълтеят естествено, за да подхранят луковиците. Освежаваме иглики, теменужки и други ранни цветя.

Привързване на катерливи растения

Рози, клематис и орлови нокти се нуждаят от стабилна опора. Закрепваме стъблата към решетки или перголи, за да растат правилно и да цъфтят обилно.

Грижа за тревната площ

Премахваме мъх и плевели, аерираме почвата и запълваме оголените участъци. Първото косене трябва да бъде с по-висока настройка на косачката, а при нужда подхранваме с азотен тор.

Подготовка на саксии и висящи кошници

Можем да засадим цветята предварително и да ги държим на защитено място. Навън се изнасят, когато времето се затопли трайно.

Подхранване на дървета и храсти

Използваме бавноразградим тор, който внимателно внасяме в почвата. Особено важно е подхранването на розите преди цъфтеж.

Грижа за новозасадени овощни дръвчета

Следим влагата в почвата и мулчираме, за да я задържим. Младите растения се нуждаят от редовно поливане и подхранване.

Подготовка на зеленчуковите лехи

Премахваме камъни и плевели, обогатяваме почвата с компост или угнил тор. При по-хладно време може да покрием лехите, за да се затоплят по-бързо.

Засаждане на подправки

Босилекът се засява на закрито, докато магданоз, кориандър и див лук могат да се засадят директно в градината.

Освежаване на двора

Почистваме алеите, плочките и терасите, за да подготвим пространството за по-топлите дни.

Събиране на дъждовна вода

Проверяваме съдовете за събиране на вода или осигуряваме нови - това е практичен и екологичен начин за поливане.

Грижа за опрашителите

Засаждаме растения като лавандула, салвия и ехинацея, които привличат пчели и пеперуди и подпомагат екосистемата.

Подкрепа за дивите животни

Почистваме и зареждаме хранилките и поилките за птици - малък жест с голямо значение за природата.

С правилна грижа още през април можем да осигурим здрава, красива и жизнена градина през целия сезон.

