Април в градината: най-важните задачи за силен старт на сезона

5 Април, 2026 13:59 1 389 17

От подготовката на почвата до грижата за растенията и тревните площи - какво да направим сега, за да се радваме на здрава и красива градина през лятото

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Април е месецът, в който градината се събужда за нов живот, а работата в нея постепенно се увеличава. Това е периодът, в който подготвяме почвата, засаждаме първите зеленчуци и цветя и поставяме основите за успешен сезон.

Навременното планиране на задачите е ключово, за да изглежда градината добре през лятото. Ето най-важните дейности, на които да обърнем внимание:

Подготовка на цветните лехи
Почистваме лехите от сухи листа, плевели и остатъци от миналата година. Това е подходящ момент да разделим многогодишните растения, за да стимулираме по-добър растеж и по-обилен цъфтеж.

Грижа за пролетноцъфтящите растения
Премахваме прецъфтелите цветове на нарциси и лалета, но оставяме листата да пожълтеят естествено, за да подхранят луковиците. Освежаваме иглики, теменужки и други ранни цветя.

Привързване на катерливи растения
Рози, клематис и орлови нокти се нуждаят от стабилна опора. Закрепваме стъблата към решетки или перголи, за да растат правилно и да цъфтят обилно.

Грижа за тревната площ
Премахваме мъх и плевели, аерираме почвата и запълваме оголените участъци. Първото косене трябва да бъде с по-висока настройка на косачката, а при нужда подхранваме с азотен тор.

Подготовка на саксии и висящи кошници
Можем да засадим цветята предварително и да ги държим на защитено място. Навън се изнасят, когато времето се затопли трайно.

Подхранване на дървета и храсти
Използваме бавноразградим тор, който внимателно внасяме в почвата. Особено важно е подхранването на розите преди цъфтеж.

Грижа за новозасадени овощни дръвчета
Следим влагата в почвата и мулчираме, за да я задържим. Младите растения се нуждаят от редовно поливане и подхранване.

Подготовка на зеленчуковите лехи
Премахваме камъни и плевели, обогатяваме почвата с компост или угнил тор. При по-хладно време може да покрием лехите, за да се затоплят по-бързо.

Засаждане на подправки
Босилекът се засява на закрито, докато магданоз, кориандър и див лук могат да се засадят директно в градината.

Освежаване на двора
Почистваме алеите, плочките и терасите, за да подготвим пространството за по-топлите дни.

Събиране на дъждовна вода
Проверяваме съдовете за събиране на вода или осигуряваме нови - това е практичен и екологичен начин за поливане.

Грижа за опрашителите
Засаждаме растения като лавандула, салвия и ехинацея, които привличат пчели и пеперуди и подпомагат екосистемата.

Подкрепа за дивите животни
Почистваме и зареждаме хранилките и поилките за птици - малък жест с голямо значение за природата.

С правилна грижа още през април можем да осигурим здрава, красива и жизнена градина през целия сезон.

Източник: Lifestyle.bg.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Мурка

    3 6 Отговор
    да те питам списвачке -----що не сложи един спасител на софия с лопата в парка да скубе плевели кмето дарителя с пръскачка за кърлежи бригада жлътопаветни младежи ми ТУРИ ТОЯ ЕСЕНЕН МИНЗУХАР на кадрото отговора НЕМА НУЖДА

    Коментиран от #2, #3, #15

    14:05 05.04.2026

  • 2 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Пий си успокоителните.

    Коментиран от #4

    14:15 05.04.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Мурке,
    Това на снимката есен се нарича "кърпи кожух" а ПРОЛЕТ - МИНЗУХАР.
    Чети, пък тогава....

    Коментиран от #11

    14:16 05.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Леко ще вдигнеш кръвно.

    14:29 05.04.2026

  • 6 Рима

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    На Мурка,
    В гъ @ъ хурка !
    ЧЕСТИТО и хаирлия да те е !

    Коментиран от #8, #12

    14:29 05.04.2026

  • 7 Анита и Бети овците

    3 1 Отговор
    Къде е посланика на Етиопия да ни измъзе 🤣🤣🤣🤣🥳🤭

    14:30 05.04.2026

  • 8 Не бе !

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рима":

    В народното песнопение се казва, че от ТАМ се ПОДАВАЛА хурка

    14:35 05.04.2026

  • 9 Сатана Z

    3 4 Отговор
    8€ за кило турски домати е добро тласък да хванеш мотиката още по Великден докато не те е хванал традиционният за всички българи мързел след празниците.

    Коментиран от #10

    14:47 05.04.2026

  • 10 Идън

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Само днес и после чак след Великден се сади. От понеделник започва Страстната седмица- тя бележи страданията и последните дни на Иисус Христос. За почитателите на рогатия тези неща не са важни- затова и саденето им е празно и целия живот- т. е. неплодоносен.

    15:11 05.04.2026

  • 11 Идън

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    За шафран се използва пролетния. Приличат си с есенния- но са различни като вид и латинското наименование е различно.

    Коментиран от #14

    15:16 05.04.2026

  • 12 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Рима":

    много хурки си отнесъл на петрохаската хижа и почнаха да ти липсват

    Коментиран от #13

    16:11 05.04.2026

  • 13 Муро

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мурка":

    Да ми замезваш с... уро

    19:41 05.04.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Идън":

    Абсолютно . 👍

    20:46 05.04.2026

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Ваниловата трева прогонва кърлежите и комарите...

    21:41 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Delphinium consolida regalis плевел

    0 0 Отговор
    Известно като магарешки бодил .

    01:40 06.04.2026