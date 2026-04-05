Април в градината: най-важните задачи за силен старт на сезона

Април е месецът, в който градината се събужда за нов живот, а работата в нея постепенно се увеличава. Това е периодът, в който подготвяме почвата, засаждаме първите зеленчуци и цветя и поставяме основите за успешен сезон.
Навременното планиране на задачите е ключово, за да изглежда градината добре през лятото. Ето най-важните дейности, на които да обърнем внимание:
Подготовка на цветните лехи
Почистваме лехите от сухи листа, плевели и остатъци от миналата година. Това е подходящ момент да разделим многогодишните растения, за да стимулираме по-добър растеж и по-обилен цъфтеж.
Грижа за пролетноцъфтящите растения
Премахваме прецъфтелите цветове на нарциси и лалета, но оставяме листата да пожълтеят естествено, за да подхранят луковиците. Освежаваме иглики, теменужки и други ранни цветя.
Привързване на катерливи растения
Рози, клематис и орлови нокти се нуждаят от стабилна опора. Закрепваме стъблата към решетки или перголи, за да растат правилно и да цъфтят обилно.
Грижа за тревната площ
Премахваме мъх и плевели, аерираме почвата и запълваме оголените участъци. Първото косене трябва да бъде с по-висока настройка на косачката, а при нужда подхранваме с азотен тор.
Подготовка на саксии и висящи кошници
Можем да засадим цветята предварително и да ги държим на защитено място. Навън се изнасят, когато времето се затопли трайно.
Подхранване на дървета и храсти
Използваме бавноразградим тор, който внимателно внасяме в почвата. Особено важно е подхранването на розите преди цъфтеж.
Грижа за новозасадени овощни дръвчета
Следим влагата в почвата и мулчираме, за да я задържим. Младите растения се нуждаят от редовно поливане и подхранване.
Подготовка на зеленчуковите лехи
Премахваме камъни и плевели, обогатяваме почвата с компост или угнил тор. При по-хладно време може да покрием лехите, за да се затоплят по-бързо.
Засаждане на подправки
Босилекът се засява на закрито, докато магданоз, кориандър и див лук могат да се засадят директно в градината.
Освежаване на двора
Почистваме алеите, плочките и терасите, за да подготвим пространството за по-топлите дни.
Събиране на дъждовна вода
Проверяваме съдовете за събиране на вода или осигуряваме нови - това е практичен и екологичен начин за поливане.
Грижа за опрашителите
Засаждаме растения като лавандула, салвия и ехинацея, които привличат пчели и пеперуди и подпомагат екосистемата.
Подкрепа за дивите животни
Почистваме и зареждаме хранилките и поилките за птици - малък жест с голямо значение за природата.
С правилна грижа още през април можем да осигурим здрава, красива и жизнена градина през целия сезон.
Източник: Lifestyle.bg.
1 Мурка
14:05 05.04.2026
2 Гост
До коментар #1 от "Мурка":Пий си успокоителните.
14:15 05.04.2026
3 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Мурка":Мурке,
Това на снимката есен се нарича "кърпи кожух" а ПРОЛЕТ - МИНЗУХАР.
Чети, пък тогава....
14:16 05.04.2026
5 Гост
До коментар #4 от "Мурка":Леко ще вдигнеш кръвно.
14:29 05.04.2026
6 Рима
До коментар #4 от "Мурка":На Мурка,
В гъ @ъ хурка !
ЧЕСТИТО и хаирлия да те е !
14:29 05.04.2026
7 Анита и Бети овците
14:30 05.04.2026
8 Не бе !
До коментар #6 от "Рима":В народното песнопение се казва, че от ТАМ се ПОДАВАЛА хурка
14:35 05.04.2026
9 Сатана Z
14:47 05.04.2026
10 Идън
До коментар #9 от "Сатана Z":Само днес и после чак след Великден се сади. От понеделник започва Страстната седмица- тя бележи страданията и последните дни на Иисус Христос. За почитателите на рогатия тези неща не са важни- затова и саденето им е празно и целия живот- т. е. неплодоносен.
15:11 05.04.2026
11 Идън
До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":За шафран се използва пролетния. Приличат си с есенния- но са различни като вид и латинското наименование е различно.
15:16 05.04.2026
12 Мурка
До коментар #6 от "Рима":много хурки си отнесъл на петрохаската хижа и почнаха да ти липсват
16:11 05.04.2026
13 Муро
До коментар #12 от "Мурка":Да ми замезваш с... уро
19:41 05.04.2026
14 АГАТ а Кристи
До коментар #11 от "Идън":Абсолютно . 👍
20:46 05.04.2026
15 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Мурка":Ваниловата трева прогонва кърлежите и комарите...
21:41 05.04.2026
17 Delphinium consolida regalis плевел
01:40 06.04.2026