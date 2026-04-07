Неразпознаваем: 73-годишният Дейвид Хаселохоф с рядка поява с младата си съпруга (СНИМКИ)

Неразпознаваем: 73-годишният Дейвид Хаселохоф с рядка поява с младата си съпруга (СНИМКИ)

7 Април, 2026 10:59 3 112 12

Двойката беше забелязана на разходка месеци след операция на крака

Неразпознаваем: 73-годишният Дейвид Хаселохоф с рядка поява с младата си съпруга (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Дейвид Хаселхоф беше забелязан по време на разходка сред природата в Калифорния заедно със съпругата си Хейли Робъртс – рядка публична поява на двойката през последните месеци.

73-годишната звезда от "Спасители на плажа" и 45-годишната Робъртс са били засечени по туристически маршрут в Калабасас. Хаселхоф е бил облечен в спортно – бяла тениска, широки черни панталони и бейзболна шапка, като е използвал и щеки за ходене. Робъртс е била със сходно ежедневно облекло, включващо тениска, клин и шапка.

Появата идва на фона на скорошни здравословни проблеми на актьора. През май 2025 г. той беше забелязан в инвалидна количка на летище в Лос Анджелис, като по-късно стана ясно, че е претърпял операция за смяна на колянна става. Тогава самият Дейвид Хаселхоф призна, че изпитва силна болка, въпреки че запазва добро настроение.

В последните месеци актьорът рядко се появява в публичното пространство. Последната му публикация в Instagram датира от ноември 2025 г., когато промотира видеоиграта SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.

Паралелно с това Хейли Робъртс публикува кадри от тяхно съвместно пътуване, показващи актьора в по-неформална обстановка по време на почивка в луксозен курорт.

Междувременно интересът към Дейвид Хаселхоф се възобновява и заради нова продукция, свързана с най-известната му роля. Подготвя се римейк на „Спасители на плажа“ с участието на ново поколение актриси, сред които Брукс Нейдър, Ливи Дън и Шей Мичъл. Снимките вече са в ход, като участничките преминават обучение с професионални спасители, за да усвоят специфичните техники, характерни за сериала.

Оригиналната продукция се излъчва между 1989 и 2000 г., като Хаселхоф изпълнява главната роля на Мич Бюканън – образ, който се превръща в един от най-разпознаваемите в телевизионната история.

Неразпознаваем: 73-годишният Дейвид Хаселохоф с рядка поява с младата си съпруга (СНИМКИ)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 с рядка поява с младата си съпруга

    10 2 Отговор
    за да не я отмъкнат напращяли писарки

    11:01 07.04.2026

  • 2 Тома

    27 2 Отговор
    А кога бати Бойко тиквата ще го снимат с мис бикини на разходка в зайчарника

    Коментиран от #9

    11:03 07.04.2026

  • 3 Не го

    19 3 Отговор
    е подмладила младата му съпруга , изглежда с 10 години по - стар !

    11:05 07.04.2026

  • 4 Пич

    21 3 Отговор
    Извращение откъдето и да го погледнеш!!! На всички е ясно, че е сделка, но е извратена сделка!!! Тази ще вземе парите, но презрението ще бъде към нея!!! Не всичко е пари, но бедните никога не го разбират!!! Такава жена, с такъв старчок.....

    Коментиран от #10

    11:12 07.04.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    12 1 Отговор
    Тая Хейли ще да е еврейка. Само те са толкова извратени и готиви на всичко за пари.

    11:15 07.04.2026

  • 6 Това не е

    13 0 Отговор
    Дейвид Хаселхоф , това е Мич Бюканън!
    Просто да осведомя поколението Z!

    11:29 07.04.2026

  • 7 Буха ха

    10 2 Отговор
    Дърт козел млада върба лющеше

    11:35 07.04.2026

  • 8 Хахахааааа

    9 0 Отговор
    Дейвид с ... внучката си :-))))))))))))))

    11:42 07.04.2026

  • 9 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    бат ти Бойко, има още десетина след мис Бикини.

    12:04 07.04.2026

  • 10 Накино

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Пич в САЩ всичко е ПАРИ както пее Кондьо , но в Холивуд е за много пари...

    12:32 07.04.2026

  • 11 Роза

    1 0 Отговор
    Най-тежка е старостта за актьорите и певците,защото старите кадри им показват какви са били млади и красиви преди години!

    13:19 07.04.2026

  • 12 Беше

    1 0 Отговор
    Много комичен в спасители на плажа. Над кръста по- масивен, леко пълен и уникални хилави крака...

    14:37 07.04.2026