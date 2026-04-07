Неразпознаваем: 73-годишният Дейвид Хаселохоф с рядка поява с младата си съпруга (СНИМКИ)

Актьорът Дейвид Хаселхоф беше забелязан по време на разходка сред природата в Калифорния заедно със съпругата си Хейли Робъртс – рядка публична поява на двойката през последните месеци.

73-годишната звезда от "Спасители на плажа" и 45-годишната Робъртс са били засечени по туристически маршрут в Калабасас. Хаселхоф е бил облечен в спортно – бяла тениска, широки черни панталони и бейзболна шапка, като е използвал и щеки за ходене. Робъртс е била със сходно ежедневно облекло, включващо тениска, клин и шапка.

Появата идва на фона на скорошни здравословни проблеми на актьора. През май 2025 г. той беше забелязан в инвалидна количка на летище в Лос Анджелис, като по-късно стана ясно, че е претърпял операция за смяна на колянна става. Тогава самият Дейвид Хаселхоф призна, че изпитва силна болка, въпреки че запазва добро настроение.

В последните месеци актьорът рядко се появява в публичното пространство. Последната му публикация в Instagram датира от ноември 2025 г., когато промотира видеоиграта SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.

Паралелно с това Хейли Робъртс публикува кадри от тяхно съвместно пътуване, показващи актьора в по-неформална обстановка по време на почивка в луксозен курорт.

Междувременно интересът към Дейвид Хаселхоф се възобновява и заради нова продукция, свързана с най-известната му роля. Подготвя се римейк на „Спасители на плажа“ с участието на ново поколение актриси, сред които Брукс Нейдър, Ливи Дън и Шей Мичъл. Снимките вече са в ход, като участничките преминават обучение с професионални спасители, за да усвоят специфичните техники, характерни за сериала.

Оригиналната продукция се излъчва между 1989 и 2000 г., като Хаселхоф изпълнява главната роля на Мич Бюканън – образ, който се превръща в един от най-разпознаваемите в телевизионната история.